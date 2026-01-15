Khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 15/1, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể khỉ đuôi lợn.

Trước đó, ngày 12/1, ông Trần Công Khanh (SN 1965, trú thôn 6, xã Hương Sơn) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn (có trọng lượng khoảng 10 kg) đi lạc vào vườn nhà nên bắt lại, đồng thời thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, chính quyền xã Hương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận, bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.