Khỉ đuôi lợn quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân

Thứ bảy, 20:22 07/02/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Theo xác minh, con khỉ lạc vào nhà ông Tề là 1 cá thể khỉ đuôi lợn, có tên khoa học là Macaca leonina, trọng lượng 6kg thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng.

Công an xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) vừa tiếp nhận và hoàn tất thủ tục bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho cơ quan chức năng. Đáng chú ý, cá thể quý hiếm này bất ngờ đi lạc vào nhà dân trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 4/2, ông Đinh Văn Tề (SN 1973, trú tại thôn Hưng Long Nam, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đến Công an xã Đông Tiền Hải trình báo về việc phát hiện và bắt giữ 1 con khỉ lạc vào nhà mình.

Khỉ đuôi lợn quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân - Ảnh 1.

Ông Tề giao nộp cá thể khỉ cho cơ quan chức năng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Tiền Hải phối hợp cùng cán bộ Đồn Biên Phòng Cửa Lân, cán bộ phòng Kinh tế xã, cơ sở thôn xuống nhà ông Tề tiến hành xác minh.

Theo xác minh, con khỉ lạc vào nhà ông Tề là 1 cá thể khỉ đuôi lợn, có tên khoa học là Macaca leonina, trọng lượng 6kg, thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng).

Công an xã Đông Tiền Hải đã tuyên truyền, vận động ông Tề và gia đình giao nộp cá thể khhỉ cho cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, cá thể khi được đưa về Trung tâm Du Lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên để cứu hộ và chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dânĐộng vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

GĐXH - Trong lúc làm vườn ông Báu phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông giao nộp cho cơ quan chức năng.

3 con giáp được sao Hồng Loan, Thiên Hỷ chiếu mệnh năm 2026: Tình duyên bùng nổ, hạnh phúc ngọt ngào

3 con giáp được sao Hồng Loan, Thiên Hỷ chiếu mệnh năm 2026: Tình duyên bùng nổ, hạnh phúc ngọt ngào

Đời sống

GĐXH - Trong bức tranh tử vi của 12 con giáp, có những con giáp được xem là bước vào giai đoạn tình duyên nở rộ năm 2026, khi người độc thân dễ gặp đúng người, còn các cặp đôi có cơ hội gắn bó sâu sắc hơn.

Hàng loạt động vật hoang dã quý hiếm trở về với rừng xanh

Hàng loạt động vật hoang dã quý hiếm trở về với rừng xanh

Xã hội
Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?

Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?

Thời sự
Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Pháp luật

