Khỉ đuôi lợn quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân

Công an xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) vừa tiếp nhận và hoàn tất thủ tục bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho cơ quan chức năng. Đáng chú ý, cá thể quý hiếm này bất ngờ đi lạc vào nhà dân trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 4/2, ông Đinh Văn Tề (SN 1973, trú tại thôn Hưng Long Nam, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đến Công an xã Đông Tiền Hải trình báo về việc phát hiện và bắt giữ 1 con khỉ lạc vào nhà mình.

Ông Tề giao nộp cá thể khỉ cho cơ quan chức năng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Tiền Hải phối hợp cùng cán bộ Đồn Biên Phòng Cửa Lân, cán bộ phòng Kinh tế xã, cơ sở thôn xuống nhà ông Tề tiến hành xác minh.

Theo xác minh, con khỉ lạc vào nhà ông Tề là 1 cá thể khỉ đuôi lợn, có tên khoa học là Macaca leonina, trọng lượng 6kg, thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng).

Công an xã Đông Tiền Hải đã tuyên truyền, vận động ông Tề và gia đình giao nộp cá thể khhỉ cho cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, cá thể khi được đưa về Trung tâm Du Lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên để cứu hộ và chăm sóc theo quy định của pháp luật.