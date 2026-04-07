Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Thứ ba, 17:54 07/04/2026 | Dân số và phát triển
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh vừa triển khai tổ chức các lớp tập huấn dành cho đội tuyên truyền viên măng non cùng cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội trong các trường THCS và liên cấp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em - Ảnh 1.

Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh mở lớp tập huấn dành cho đội tuyên truyền viên măng non và cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội.

Trong tháng 4/2026, chương trình sẽ được tổ chức với 5 lớp tập huấn tại các địa phương, gồm: Đầm Hà, Vân Đồn, Cẩm Phả, Bãi Cháy và Hiệp Hòa, với tổng số gần 300 đại biểu tham gia. Thành phần tham gia là học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 – nòng cốt của đội tuyên truyền viên măng non, cùng  giáo viên, cán bộ có kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em.

Nội dung tập trung vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực, như: Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục; Phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước...

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em - Ảnh 2.

Bên cạnh phần lý thuyết, chương trình còn lồng ghép các hoạt động thảo luận nhóm, bài tập thực hành giúp học sinh và giáo viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Bên cạnh phần lý thuyết, chương trình còn lồng ghép các hoạt động thảo luận nhóm, bài tập thực hành giúp học sinh và giáo viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em - Ảnh 3.

Ngành Y tế Quảng Ninh kỳ vọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên măng non năng động, tự tin, có khả năng lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em...

Thông qua các lớp tập huấn, ngành Y tế Quảng Ninh kỳ vọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên măng non năng động, tự tin, có khả năng lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trong nhà trường và cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình lớn của tỉnh về phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần và đảm bảo quyền trẻ em giai đoạn 2026–2030.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em - Ảnh 4.Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên măng non trong một số trường học trên địa bàn.


Tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em

Tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em

Thái Bình: Truyền thông nâng cao chất lượng dân số và phòng, chống xâm hại trẻ em

Thái Bình: Truyền thông nâng cao chất lượng dân số và phòng, chống xâm hại trẻ em

Thái Bình: Tăng cường truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em

Thái Bình: Tăng cường truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

