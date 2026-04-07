Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em
Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh vừa triển khai tổ chức các lớp tập huấn dành cho đội tuyên truyền viên măng non cùng cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội trong các trường THCS và liên cấp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy quyền tham gia của trẻ em.
Trong tháng 4/2026, chương trình sẽ được tổ chức với 5 lớp tập huấn tại các địa phương, gồm: Đầm Hà, Vân Đồn, Cẩm Phả, Bãi Cháy và Hiệp Hòa, với tổng số gần 300 đại biểu tham gia. Thành phần tham gia là học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 – nòng cốt của đội tuyên truyền viên măng non, cùng giáo viên, cán bộ có kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em.
Nội dung tập trung vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực, như: Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục; Phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước...
Bên cạnh phần lý thuyết, chương trình còn lồng ghép các hoạt động thảo luận nhóm, bài tập thực hành giúp học sinh và giáo viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế.
Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.
Thông qua các lớp tập huấn, ngành Y tế Quảng Ninh kỳ vọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên măng non năng động, tự tin, có khả năng lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trong nhà trường và cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình lớn của tỉnh về phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần và đảm bảo quyền trẻ em giai đoạn 2026–2030.
