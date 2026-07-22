Người phụ nữ ở Đà Nẵng mất thêm 179 triệu khi nhờ thầy bói lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Lợi dụng lòng tin của bị hại, “thầy bói” Phạm Thị Phượng đã chiếm đoạt 179 triệu đồng của một phụ nữ khi người này nhờ lấy lại khoảng 10 tỷ đồng bị lừa đảo.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (SN 1973, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là "Tý". Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ tìm đến Phượng nhờ giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng đã bị lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Người phụ nữ ở Đà Nẵng mất thêm 179 triệu khi nhờ thầy bói lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt quyết định đối với Phạm Thị Phượng. Ảnh: CACC

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng giúp thu hồi số tiền bị mất và liên tục hứa hẹn về thời gian nhận lại tiền. Để tạo lòng tin, Phượng nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau.

Tin vào những lời hứa của Phượng, từ ngày 25/12/2024 đến ngày 14/01/2025, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền 179 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phạm Thị Phượng và những người có liên quan; đồng thời xác định vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng xem bói, cúng giải hạn, làm phép hoặc lấy lại tài sản bằng tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi bị lừa đảo hoặc có tranh chấp về tài sản, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng và không tiếp tay cho các hoạt động mê tín dị đoan.

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