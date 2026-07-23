Khởi tố kẻ cầm đầu sản xuất, mua bán con dấu, giấy tờ giả trên không gian mạng

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, trú phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đồng Nai phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều loại giấy tờ giả mạo khác.

Đối tượng Sang khi bị bắt. Ảnh: CACC

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ có trả phí, liên lạc với khách hàng thông qua các tài khoản ẩn danh trên các ứng dụng nhắn tin, sử dụng tài khoản ngân hàng "rác", thuê địa điểm ở khu vực hẻo lánh để sản xuất giấy tờ giả, đồng thời sử dụng Telegram, thiết bị Dcom và sim dữ liệu không chính chủ nhằm che giấu hoạt động, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Sang. Đối tượng này từng có 01 tiền án về tội sản xuất, mua bán con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Công an kiểm tra, thống kê phôi, giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 6/2026, Sang thuê một căn nhà tại ấp 20 (xã Bình Mỹ, TPHCM) để làm nơi sản xuất giấy tờ giả.

Ngày 3/6/2026, lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ đối tượng, thu giữ 221 phôi căn cước công dân; 180 phôi giấy phép lái xe; 39 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức; 31 giấy tờ giả đã hoàn thiện, cùng 02 máy tính, 01 máy khắc laser, 05 máy in màu, 01 máy ép phôi và nhiều tang vật, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đã thực hiện hành vi sản xuất, mua bán con dấu, giấy tờ giả trên không gian mạng từ cuối năm 2025 nhằm thu lợi bất chính.