Đang ghen thì đừng đeo đá hồ ly

Đeo đá hồ ly vì ghen

Chị Mai Linh (Hà Nội) chia sẻ, chị mua đá hồ ly đúng lúc ghen nhất trong đời. Hôm đó, chị phát hiện chồng nhắn tin lả lơi với một đồng nghiệp nữ. Chồng nói không có gì quá giới hạn, nhưng cái cách anh xóa vội, úp điện thoại xuống bàn làm chị nóng ran cả người. Hôm sau chị ghé một cửa hàng trang sức quen, bị hớp hồn ngay mặt đá hồ ly màu hồng. Chị muốn giữ chồng, muốn anh bớt đi sớm về muộn, bỏ trò úp màn hình điện thoại, có trách nhiệm với vợ con hơn. Tuy chưa phát hiện được gì, nhưng chị vẫn mua đá hồ ly để giữ chồng.

Không nên đeo trang sức đá hồ ly khi cảm xúc không ổn định. Ảnh internet.

Lạ là chị đeo cả tuần càng thấy bứt rứt, soi xét chồng hơn. Anh im lặng là chị nghĩ xa. Anh cười là chị thấy bất an. Viên đá nhắc chị nhớ liên tục rằng mình đang nghi ngờ chồng, đang dùng món trang sức chống lại nỗi ghen sợ trong lòng. Thế là, chị tháo vòng đá hồ ly ra, thẳng thắn nói chuyện với chồng. Hóa ra, mọi thứ không nghiêm trọng như chị tưởng.

Vài tuần sau mọi việc lắng xuống, chị đeo lại vòng đá hồ ly. Lần này cảm giác rất khác, chị cảm giác lòng dịu hơn, không còn soi mói, trách móc, kiểm soát chồng nữa . Chồng chị cũng tự nhiên gần gũi hơn. Hóa ra, đá hồ ly không phải lúc nào cũng đeo, mà có lúc cần tháo ra để tự ôm lấy mình trước đã.

Trang sức đá hồ ly ngày nay thiết kế rất đẹp mắt. Ảnh internet.

Rất nhiều phụ nữ tìm đến đá hồ ly khi tâm lý nhạy cảm nhất như nghi ngờ, sợ mất chồng/bạn trai, sợ mình không còn hấp dẫn như trước... Họ không biết đá hồ ly vốn là biểu tượng của sự mềm mại, kết nối và nữ tính, thông minh... Nhưng khi đang ghen tuông, căng thẳng thì năng lượng đó không thể phát huy tác dụng mong muốn. Không phải vì đá không “linh”, mà vì lòng người đang quá chật.

Đá hồ ly có thực sự "giữ chồng" được không?

Theo chuyên gia phong thủy Hà Thanh, đá hồ ly không giống những lời đồn thổi truyền tai, bởi không có viên đá nào giữ được một người đàn ông nếu chính người phụ nữ đang mất kết nối với bản thân mình. Những viên đá hồ ly nhỏ xíu càng không phải bùa trói buộc, điều khiển cảm xúc của đàn ông, không thể thay thế cho sự thấu hiểu, tôn trọng và giao tiếp trong hôn nhân.

Nhưng viên đá hồ ly nhỏ có thể giúp thay đổi trạng thái bên trong của người đeo. Khi lòng mình bình tĩnh, dịu lại thì đá hồ ly mới thực sự là trang sức đẹp, hợp với sự nữ tính nhẹ nhàng, mềm mại vốn có. Nói cách khác, trang sức đá hồ ly không giữ chồng, nhưng có thể giúp phụ nữ có lại vẻ đẹp nữ tính, mềm mại, tự tin mà đôi khi hôn nhân làm họ quên đi mất.

Đeo trang sức đá hồ ly giúp phụ nữ điều chỉnh lại năng lượng cảm xúc, chứ không phải là thao túng người khác. Ảnh internet.

Ai nên đeo đá hồ ly?

Những phụ nữ muốn đeo trang sức đá hồ ly có một điểm chung là: Muốn điều chỉnh lại năng lượng cảm xúc chứ không phải là thao túng người khác. Sau đây là kinh nghiệm tổng hợp về ai nên đeo và không nên đeo đá hồ ly.

Tăng tự tin giao tiếp, muốn được chú ý, an ổn

Nhiều phụ nữ giỏi giang, thông minh, nhưng khi đứng trước người lạ, đối tác, hoặc người mình thích, lại vô thức khép mình lại. Lúc này, trang sức hồ ly như "công tắc cảm xúc" bật lên, nhắc chị em nhớ mình có quyền mềm mại, duyên dáng, thu hút đối phương.

Những phụ nữ làm việc trong môi trường cần giao tiếp, thương lượng, bán hàng, tư vấn, dịch vụ, giáo dục, chăm sóc khách hàng… rất hợp với trang sức đá hồ ly (không phải để quyến rũ, mà để tạo sự khéo léo, tinh tế, thiện cảm tự nhiên). Đá hồ ly không mê hoặc, nhưng giúp người đeo bớt căng gồng, ánh mắt nụ cười tự nhiên hơn và hiệu quả giao tiếp tốt hơn nhiều.

Phụ nữ đã từng trải qua căng thẳng cảm xúc, đổ vỡ, tổn thương...

Phụ nữ đã từng trải qua căng thẳng cảm xúc, đổ vỡ, hoặc trải qua giai đoạn phải sống quá lý trí, áp lực gia đình, công việc, phòng thủ... khiến cảm xúc bị "khô" cũng hợp đeo đá hồ ly. Viên đá nhỏ có thể giúp họ mềm lại, thả lỏng hơn, không phải gồng lên để chứng minh bản thân.

Nhiều người đeo đá hồ ly cảm thấy mình nhẹ hơn, dễ cười hơn, bớt cáu kỉnh hơn - là dấu hiệu năng lượng đang cân bằng lại, rằng, nữ tính không phải là yếu, mềm không phải là thua.

Phụ nữ muốn yêu bản thân hơn

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất thật. Trang sức đá hồ ly không phải để "cầu ai đó", mà để chị em muốn yêu bản thân hơn tự nhủ: Mình xứng đáng được đẹp, được nâng niu, được cảm thấy hấp dẫn trong chính cơ thể và khí sắc của mình.

Năng lượng đá hồ ly là mềm mại, linh hoạt, không hợp với trạng thái tâm lý căng cứng, phòng thủ. Ảnh internet.

Ai không nên đeo đá hồ ly?

- Những người đeo trang sức hồ ly với tâm thế kiểm soát, nghi ngờ nặng nề, mong thao túng, chi phối hoặc "giữ người khác" thường không thấy thoải mái, dễ chán, nổi cáu khi đeo lâu. Bởi vì, năng lượng mềm mại của đá hồ ly không song hành với tâm lý áp đặt, căng cứng, phòng thủ.

- Người đang quá bất ổn cảm xúc, ghen tuông cực đoan, phụ thuộc tình cảm... không vội đeo đá hồ ly. Bởi vì, nội tâm chưa ổn, gán quá nhiều kỳ vọng cho món trang sức dễ thất vọng, mất niềm tin hơn (chưa kể có thể khiến cảm xúc tiêu cực bị khuếch đại). Khi tâm chưa vững, hãy ưu tiên ổn định cảm xúc thay vì tìm một biểu tượng bù đắp.

- Người không thích nữ tính, không thích sự mềm mại, hoặc đang theo đuổi kiểu trung tính, lạnh lùng, quyền lực cứng, không thấy có tâm lý phù hợp với biểu tượng hồ ly thì không cố đeo. Cũng không đeo đá hồ ly vì trào lưu, vì "linh" khi mình không thích, không hiểu... vì món trang sức này cần đồng cảm, và chỉ đẹp khi người đeo cảm thấy là chính mình.

Đá hồ ly có theo thời trang không? Trang sức đá hồ ly ngày nay thẩm mỹ và đẹp hơn nhiều so với xưa kia to, nặng, đậm màu sắc tâm linh. Thiết kế trang sức đá hồ ly hiện đại nhỏ xinh, tinh xảo, dễ phối với đồ công sở hàng ngày, hoặc trang phục dạ tiệc. Sự linh hoạt này khiến đá hồ ly trở thành món trang sức đeo được lâu, không bị lỗi mốt.

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.











