Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thứ bảy, 19:00 13/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã khiến khán giả "khớp" vì vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Lúc trẻ, nhan sắc của chị đã đỉnh cao, còn hiện tại thì sang trọng và quyến rũ.

Người mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷNgười mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷ

GĐXH - Trong đám cưới của Tiên Nguyễn – con gái tỷ phú Việt kiều Philipinnes, hình ảnh mẹ cô nhận được nhiều khen ngợi về nhan sắc, vóc dáng và khí chất ngút ngàn.

Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện lộng lẫy trong hôn lễ của con gái với 2 bộ cảnh lộng lẫy có giá trị đắt đỏ.

Tại lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống, mẹ cô dâu diện áo dài màu nâu, họa tiết hoa sen thêu tay vô cùng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên được sự tinh tế, được thực hiện bởi NTK Minh Hạnh. Thiết kế khoe được trọn vẹn vóc dáng cao, thon gọn của chủ nhân. Dù đã ở tuổi 55 nhưng khi diện áo dài, cựu diễn viên Vị đắng tình yêu một thời vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thần thái và khí chất đỉnh cao.

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90 - Ảnh 2.

Chiếc áo dài cầu kỳ với thiết kế hoa sen vừa sang trọng vừa tinh tế giúp nhan sắc mẹ cô dâu càng thêm xinh đẹp.

Sau đó, trong hôn lễ của fashionista Tiên Nguyễn tối 7/12 tại TP HCM, cựu diễn viên Thủy Tiên gây chú ý với nét sang trọng trong bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng Lebanon thực hiện. Người đẹp cho biết từ mẫu ban đầu, chị đặt nhà mốt làm một bộ mới phù hợp với vóc dáng, không hở eo, đùi và vai không bị to. Phần thân áo được đính kết bằng đá và pha lê trong ba tháng.

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90 - Ảnh 3.

Trọn hình ảnh thiết kế đầm 600 triệu được Thủy Tiên mặc trong hôn lễ của con gái.

Vì xuất hiện ít trước công chúng nên mỗi lần Thủy Tiên của "Vị đắng tình yêu" xuất hiện đều khiến khán giả xao xuyến. Cách đây vài năm, trong một sự kiện đã gây chú ý với khán giả vì nhan sắc không tì vết ở tuổi U60. Sắc vóc săn chắc, làn da mịn màng của chị khiến fan ngưỡng mộ.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 2.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 3.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 4.

Nhan sắc cách đây ít năm của Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu".

Được biết, diễn viên Thủy Tiên sinh ra năm 1970 trong một gia đình đông anh em ở Hà Nội. Lúc lên 5 tuổi, Thủy Tiên đã mất cha, mẹ chị phải cáng đáng công việc và trở thành trụ cột trong gia đình.

Gia cảnh vất vả nên từ lúc nhỏ chị đã hình thành tính cách tự lập. Thời sinh viên, để trang trải cuộc sống, Thủy Tiến đã kiếm sống bằng nghề gia sư Tiếng Anh, cũng như đỡ đần gia đình mình.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 5.

Diễn viên Thủy Tiên là bạn diễn của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh trong "Vị đắng tình yêu" cách đây 33 năm.

Sau đó nhờ vóc dáng chuẩn đẹp, cùng gương mặt ưa nhìn, Thủy Tiên khởi đầu sự nghiệp của mình bằng nghề diễn viên. Một số phim chị đã từng tham gia như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em...

Vai diễn của Thủy Tiên trong phim "Vị đắng tình yêu" được khán giả những năm thập niên 90 yêu mến. Trong phim chị đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Chị đã thể hiện quá xuất sắc nhân vật Phương và giúp Vị đắng tình yêu trở thành một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thời điểm đó ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé. Bộ phim cũng đã đoạt giải Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam 1993 và mang về cho Lê Xuân Hoàng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Lê Công Tuấn Anh (vai Quang Đông-ki-sốt) giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 6.

Nhan sắc khi tròn đôi mươi của Lê Hồng Thủy Tiên.

Dù không tham gia quá nhiều phim nhưng các vai diễn của Thủy Tiên đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng thời điểm đó. Khi sự nghiệp khá thành công và có tên tuổi nhưng Thủy Tiên vẫn quyết định dừng lại.

Nói về lý do chia tay màn ảnh, chị cho biết thời đó bản thân không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chị cũng chỉ là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 7.

Nàng diễn viên xinh đẹp thập niên 90 gặp gỡ ông "vua hàng hiệu" nhờ nghề tiếp viên hàng không.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1993, Thủy Tiên trở thành tiếp viên hàng không và rời xa phim ảnh không tiếc nuối.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 9.

Thủy Tiên hiện điều hành một tập đoàn lớn, hợp tác với hơn 100 thương hiệu thời trang quốc tế

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90: Ngỡ ngàng nhan sắc tuổi 53, hôn nhân bình yên bên 'vua hàng hiệu' - Ảnh 11.

Thủy Tiên và con gái Tiên Nguyễn.

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của "công chúa hàng hiệu" Tiên NguyễnCâu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

GĐXH - Gia đình cô dâu vốn trân trọng các giá trị truyền thống nên mong muốn trang phục mang tinh thần thuần Việt, sử dụng chất liệu tự nhiên và mang chiều sâu văn hoá. Từ bài toán này, NTK Minh Hạnh đã lựa chọn tơ sen được dệt bởi bàn tay tài hoa là nghệ nhân Phan Thị Thuận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Thời trang - 4 ngày trước

Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.

Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảm

Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảm

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Xem nhiều

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thời trang

GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang
Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đẹp
Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top