Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90
GĐXH - Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã khiến khán giả "khớp" vì vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Lúc trẻ, nhan sắc của chị đã đỉnh cao, còn hiện tại thì sang trọng và quyến rũ.
Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện lộng lẫy trong hôn lễ của con gái với 2 bộ cảnh lộng lẫy có giá trị đắt đỏ.
Tại lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống, mẹ cô dâu diện áo dài màu nâu, họa tiết hoa sen thêu tay vô cùng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên được sự tinh tế, được thực hiện bởi NTK Minh Hạnh. Thiết kế khoe được trọn vẹn vóc dáng cao, thon gọn của chủ nhân. Dù đã ở tuổi 55 nhưng khi diện áo dài, cựu diễn viên Vị đắng tình yêu một thời vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thần thái và khí chất đỉnh cao.
Sau đó, trong hôn lễ của fashionista Tiên Nguyễn tối 7/12 tại TP HCM, cựu diễn viên Thủy Tiên gây chú ý với nét sang trọng trong bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng Lebanon thực hiện. Người đẹp cho biết từ mẫu ban đầu, chị đặt nhà mốt làm một bộ mới phù hợp với vóc dáng, không hở eo, đùi và vai không bị to. Phần thân áo được đính kết bằng đá và pha lê trong ba tháng.
Vì xuất hiện ít trước công chúng nên mỗi lần Thủy Tiên của "Vị đắng tình yêu" xuất hiện đều khiến khán giả xao xuyến. Cách đây vài năm, trong một sự kiện đã gây chú ý với khán giả vì nhan sắc không tì vết ở tuổi U60. Sắc vóc săn chắc, làn da mịn màng của chị khiến fan ngưỡng mộ.
Được biết, diễn viên Thủy Tiên sinh ra năm 1970 trong một gia đình đông anh em ở Hà Nội. Lúc lên 5 tuổi, Thủy Tiên đã mất cha, mẹ chị phải cáng đáng công việc và trở thành trụ cột trong gia đình.
Gia cảnh vất vả nên từ lúc nhỏ chị đã hình thành tính cách tự lập. Thời sinh viên, để trang trải cuộc sống, Thủy Tiến đã kiếm sống bằng nghề gia sư Tiếng Anh, cũng như đỡ đần gia đình mình.
Sau đó nhờ vóc dáng chuẩn đẹp, cùng gương mặt ưa nhìn, Thủy Tiên khởi đầu sự nghiệp của mình bằng nghề diễn viên. Một số phim chị đã từng tham gia như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em...
Vai diễn của Thủy Tiên trong phim "Vị đắng tình yêu" được khán giả những năm thập niên 90 yêu mến. Trong phim chị đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Chị đã thể hiện quá xuất sắc nhân vật Phương và giúp Vị đắng tình yêu trở thành một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thời điểm đó ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé. Bộ phim cũng đã đoạt giải Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam 1993 và mang về cho Lê Xuân Hoàng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Lê Công Tuấn Anh (vai Quang Đông-ki-sốt) giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Dù không tham gia quá nhiều phim nhưng các vai diễn của Thủy Tiên đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng thời điểm đó. Khi sự nghiệp khá thành công và có tên tuổi nhưng Thủy Tiên vẫn quyết định dừng lại.
Nói về lý do chia tay màn ảnh, chị cho biết thời đó bản thân không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chị cũng chỉ là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1993, Thủy Tiên trở thành tiếp viên hàng không và rời xa phim ảnh không tiếc nuối.
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bayThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.
Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình DươngThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.
Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốtThời trang - 4 ngày trước
Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.
Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen NiêĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.
Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảmThời trang - 6 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khácĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.
Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giảnĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.
Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng HảiThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổiThời trang - 2 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.