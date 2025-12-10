Mới nhất
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thứ tư, 16:08 10/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Bị mạo danh hình ảnh và giọng nói, Ngô Thanh Vân bức xúc bày tỏ nỗi bất anBị mạo danh hình ảnh và giọng nói, Ngô Thanh Vân bức xúc bày tỏ nỗi bất an

Ngô Thanh Vân cho biết, những điều này khiến bản thân thật sự buồn lòng, không khỏi bất an và lo lắng.

Bé Gạo mới đây đã được bố mẹ đưa ra Hà Nội du lịch tận hưởng những ngày se lạnh. Đây là lần đầu cô bé được đi máy bay nhưng bé rất ngoan và được ba mẹ chăm sóc rất cẩn thận.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 3.

Trước đó, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chia sẻ hành trình du lịch của mình với khán giả.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 4.

Sau 5 tháng sinh con, Ngô Thanh Vân đã về dáng rất nhanh và khoe khéo được vóc dáng chuẩn đẹp.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 5.

Hình ảnh cặp đôi đi du lịch cùng con gái đã được ghi lại. Ngô Thanh Vân và Huy Trần được nhận xét là cặp vợ chồng có hôn nhân hạnh phúc và ngày càng viên mãn kể từ khi có con gái.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 6.

Huy Trần được nhận xét là ông bố quốc dân vì ngoài chăm vợ tốt, anh còn rất chăm con. Chính Ngô Thanh Vân trên trang cá nhân đã thừa nhận điều này. Cô viết: "Chuyến bay đầu tiên của Gạo. Trộm vía em thật ngoan. Mẹ thì cảm thấy thật yên tâm vì mọi việc đã có ba Huy Trần lo hết".

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 7.

Thời gian này, Ngô Thanh Vân tập trung cho con gái, cô hạnh phúc khi được làm mẹ ở tuổi ngoài 40. Với Ngô Thanh Vân, con gái chính là một món quà vô giá.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 8.

Còn với Huy Trần, ngoài công việc, thời gian còn lại anh chính là ông bố "nghiện con". Mọi công việc chăm sóc con gái, anh đều đảm nhận.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu được đi máy bay - Ảnh 9.

Sau 3 năm làm đám cưới, cặp đôi hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn và tràn ngập niềm vui khi có con gái nhỏ.

Tips dành cho gia đình có trẻ sơ sinh khi lần đầu đi máy bay

Khi cho trẻ sơ sinh lần đầu đi máy bay, cha mẹ cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân (giấy khai sinh/chứng sinh), đặt vé sớm, đến sân bay sớm (2 tiếng), chuẩn bị đồ dùng cần thiết (tã, sữa, chăn), cho bé bú/ngậm ti giả lúc cất cánh/hạ cánh để giảm áp lực tai, giữ ấm và giữ bình tĩnh để bé an tâm.

1. Chuẩn bị trước chuyến bay

- Giấy tờ:

Trẻ dưới 1 tháng tuổi: Giấy chứng sinh hoặc giấy xác nhận nhân thân.

Trẻ trên 1 tháng tuổi: Giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản sao trích lục có chứng thực).

Bay quốc tế: Hộ chiếu trẻ (nếu có), giấy khai sinh, giấy đồng ý của cha/mẹ còn lại (nếu đi cùng 1 người), visa.

- Y tế: Khám sức khỏe cho bé và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bé có vấn đề về tai hoặc sức khỏe, đặc biệt là không vận chuyển trẻ dưới 7 ngày tuổi.

Đặt vé: Chọn chuyến bay thẳng, giờ bay ít cao điểm, đặt chỗ gần cửa sổ.

Đồ dùng cần thiết: Sữa, bình sữa, tã, khăn ướt, quần áo ấm, chăn mỏng, đồ chơi, thuốc men (nếu có).

2. Tại sân bay

- Đến sớm: Có mặt tại sân bay trước giờ bay 2 tiếng.

- Làm thủ tục: Mang theo giấy tờ đầy đủ. Nên làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chọn chỗ ngồi.

- Tâm lý: Giữ bình tĩnh, tự tin để con không hoảng sợ. Cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến bé.

3. Trong chuyến bay

- Cất cánh & Hạ cánh: Cho bé bú mẹ/bình sữa/ngậm ti giả để giảm áp lực tai, giúp bé đù tai, khó chịu.

- Giữ ấm: Dùng chăn mỏng giữ ấm cho bé.

- An ủi: Nếu bé khóc, bế ẵm, di chuyển nhẹ nhàng, đưa bé ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

- Vệ sinh: Thay tã thường xuyên, rửa tay sạch sẽ cho bé và bản thân.

- Yêu cầu hỗ trợ: Đừng ngại yêu cầu tiếp viên giúp đỡ.

Liên tiếp Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà lên tiếng cảnh báo bị mạo danh, luật sư nói gì?Liên tiếp Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà lên tiếng cảnh báo bị mạo danh, luật sư nói gì?

GĐXH - Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà vừa lên tiếng cảnh báo về việc giả mạo hình ảnh, giọng nói. Khán giả cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Tags:

