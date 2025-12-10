Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Tips dành cho gia đình có trẻ sơ sinh khi lần đầu đi máy bay

Khi cho trẻ sơ sinh lần đầu đi máy bay, cha mẹ cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân (giấy khai sinh/chứng sinh), đặt vé sớm, đến sân bay sớm (2 tiếng), chuẩn bị đồ dùng cần thiết (tã, sữa, chăn), cho bé bú/ngậm ti giả lúc cất cánh/hạ cánh để giảm áp lực tai, giữ ấm và giữ bình tĩnh để bé an tâm.

1. Chuẩn bị trước chuyến bay

- Giấy tờ:

Trẻ dưới 1 tháng tuổi: Giấy chứng sinh hoặc giấy xác nhận nhân thân.

Trẻ trên 1 tháng tuổi: Giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản sao trích lục có chứng thực).

Bay quốc tế: Hộ chiếu trẻ (nếu có), giấy khai sinh, giấy đồng ý của cha/mẹ còn lại (nếu đi cùng 1 người), visa.

- Y tế: Khám sức khỏe cho bé và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bé có vấn đề về tai hoặc sức khỏe, đặc biệt là không vận chuyển trẻ dưới 7 ngày tuổi.

Đặt vé: Chọn chuyến bay thẳng, giờ bay ít cao điểm, đặt chỗ gần cửa sổ.

Đồ dùng cần thiết: Sữa, bình sữa, tã, khăn ướt, quần áo ấm, chăn mỏng, đồ chơi, thuốc men (nếu có).

2. Tại sân bay

- Đến sớm: Có mặt tại sân bay trước giờ bay 2 tiếng.

- Làm thủ tục: Mang theo giấy tờ đầy đủ. Nên làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chọn chỗ ngồi.

- Tâm lý: Giữ bình tĩnh, tự tin để con không hoảng sợ. Cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến bé.

3. Trong chuyến bay

- Cất cánh & Hạ cánh: Cho bé bú mẹ/bình sữa/ngậm ti giả để giảm áp lực tai, giúp bé đỡ ù tai, khó chịu.

- Giữ ấm: Dùng chăn mỏng giữ ấm cho bé.

- An ủi: Nếu bé khóc, bế ẵm, di chuyển nhẹ nhàng, đưa bé ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

- Vệ sinh: Thay tã thường xuyên, rửa tay sạch sẽ cho bé và bản thân.

- Yêu cầu hỗ trợ: Đừng ngại yêu cầu tiếp viên giúp đỡ.