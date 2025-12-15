Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Trước đó, Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh bên nhau được 3 năm, nhưng tương đối kín tiếng. Phải đến đầu năm 2023, Hiếu Nguyễn và Trâm Anh mới công khai chuyện hẹn hò, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng thành viên trong gia đình.