Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thứ hai, 15:46 08/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 1.Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

GĐXH - Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã xuất hiện trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào tối 7/12 sau một thời gian cô kín tiếng trên MXH.


BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 2.

Tăng Thanh Hà có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với mẫu túi có giá 3.535 USD (khoảng gần 93 triệu đồng). Đây là một trong nhiều mẫu túi hàng hiệu mà cô đang sở hữu. Chiếc túi xách màu đen thời thượng này đến từ thương hiệu Saint Laurent.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 3.

Trong đám cưới của con gái vua hàng hiệu, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng xuất hiện sang trọng và tinh tế với chiếc túi Lady Dior Himalayan crocodile. Được biết, chiếc túi này chế tác hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Giá túi khoảng 30.000 USD (hơn 750 triệu đồng), có thể tăng gấp đôi trên thị trường thứ cấp do số lượng sản xuất giới hạn.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 4.

Chiếc túi được tạp chí danh tiếng Vogue đưa tin khá chi tiết về lịch sử lẫn thiết kế. Theo đó, chiếc túi Lady Dior Himalayan crocodile ra mắt năm 1995. Món đồ hiệu sang trọng này được thiết kế bởi Gianfranco Ferré, Lady Dior nhanh chóng trở thành món phụ kiện được giới thượng lưu yêu thích. Mẫu túi nhỏ nhắn, dáng vuông vức, họa tiết chần bông và quai xách trên cùng lần đầu gây chú ý khi cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac chọn làm quà tặng cho Công nương Diana.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 5.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng xuất hiện sang trọng với chiếc túi Lady Dior da cá sấu có giá 300 triệu đồng.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 6.

Đây là lần thứ 2 chiếc túi giá trị này được xuất hiện trong outfit của Hoa hậu Lương Thùy Linh.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 7.

Diễm My 9X cũng không kém cạnh bạn bè khi dùng lutch nút thắt đặc trưng của Bottega Veneta.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 8.

Chiếc clutch này được làm từ da Intreccio đệm mút, với cách xử lý chất liệu thủ công đẹp mắt. Bên trong lót da cừu, phần phom được định hình bằng khung đồng thau, tạo nên vẻ sang trọng tinh tế mà giới thượng lưu ưa chuộng. Giá của chiếc clutch này có giá hơn 100 triệu đồng.

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 9.

Đáng chú ý nhất trong đám cưới Tiên Nguyễn là sự xuất hiện của Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim với chiếc túi xách Hermes Kelly Sellier da cá sấu, giá khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

BST túi hàng hiệu có mặt trong đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 10.Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.

Tòa soạn Quảng cáo
Top