Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Chiếc túi được tạp chí danh tiếng Vogue đưa tin khá chi tiết về lịch sử lẫn thiết kế. Theo đó, chiếc túi Lady Dior Himalayan crocodile ra mắt năm 1995. Món đồ hiệu sang trọng này được thiết kế bởi Gianfranco Ferré, Lady Dior nhanh chóng trở thành món phụ kiện được giới thượng lưu yêu thích. Mẫu túi nhỏ nhắn, dáng vuông vức, họa tiết chần bông và quai xách trên cùng lần đầu gây chú ý khi cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac chọn làm quà tặng cho Công nương Diana.

