Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.
Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảmThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khácĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.
Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giảnĐẹp - 6 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.
Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng HảiThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổiThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.
Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New YorkThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.
Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.
Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.
Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy HươngThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.