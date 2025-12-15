Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạo
GĐXH - Mỹ Tâm khiến khán giả trầm trồ khi diện đồ xuyên thấu sexy tại concert See The Light mới đây.
Mỹ Tâm diện đồ xuyên thấu, cut out khoe vẻ sexy
Mới đây, Mỹ Tâm khiến fan phấn khích khi diện đồ xuyên thấu, liên tục cởi áo khoác để khoe cơ bụng trong concert See The Light tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Đầm dạ hội bắt mắt dành riêng cho các bản ballad
Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳngChăm sóc da - 4 giờ trước
Bác sỹ da liễu cho biết căng thẳng kích hoạt trục HPA - hệ thống phản ứng stress của cơ thể, khiến cortisol cùng nhiều hormone tăng cao. Điều này dẫn đến viêm, ngứa, suy giảm miễn dịch của da.
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.
Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã khiến khán giả "khớp" vì vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Lúc trẻ, nhan sắc của chị đã đỉnh cao, còn hiện tại thì sang trọng và quyến rũ.
Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, không chỉ làn da mà cả đôi môi cũng chịu tác động mạnh nhất từ không khí khô, hanh và nhiệt độ hạ đột ngột. Tình trạng môi khô, nứt nẻ, bong tróc hay thậm chí nẻ sâu ở khoé miệng thường không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ.
Tập yoga cho mặt - biện pháp thải độc tự nhiên không phải ai cũng biếtĐẹp - 2 ngày trước
Bên cạnh các bước chăm sóc da thông thường như rửa mặt, tẩy da chết hay dưỡng ẩm, một xu hướng mới đang được nhiều chuyên gia da liễu và người yêu làm đẹp nhắc đến là yoga cho mặt.
Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?Chăm sóc da - 4 ngày trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bayThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.
Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong trócĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gáiGiảm cân - 5 ngày trước
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.
Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình DươngThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.