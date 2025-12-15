Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạo

Thứ hai, 15:14 15/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỹ Tâm khiến khán giả trầm trồ khi diện đồ xuyên thấu sexy tại concert See The Light mới đây.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 1.Khoảnh khắc bất ngờ của Mỹ Tâm và Đen Vâu

GĐXH - Khán giả bất ngờ khi Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm trên sân khấu Concert See The Light tối 13/12.

Mỹ Tâm diện đồ xuyên thấu, cut out khoe vẻ sexy 

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 2.
Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 3.

Mới đây, Mỹ Tâm khiến fan phấn khích khi diện đồ xuyên thấu, liên tục cởi áo khoác để khoe cơ bụng trong concert See The Light tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 4.

Phần đầu của liveshow, cô khiến fan trầm trồ về độ trẻ trung khi diện bộ trang phục phong cách Y2K với váy ngắn chất liệu ren xuyên thấu phối cùng áo lông đồng màu và boot cao cổ ánh bạc.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 5.

Cô còn khiến fan hú hét không ngừng khi cởi áo khoác, để lộ bờ vai thon nuột nà. Đây là lần hiếm hoi Mỹ Tâm diện trang phục sexy đến vậy trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Khi mọi người hú hét, cô tỏ ra ngượng ngùng và nói: "Ở đây có cả phụ huynh nhưng mà lỡ rồi thì thôi, cứ cởi nhé".

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 6.

Ở các tiết mục sôi động sau đó, Mỹ Tâm ưu tiên áo croptop khoe vòng hai thon gọn, nổi rõ cơ số 11.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 7.

Mỹ Tâm tiếp tục cởi áo, khoe vòng hai với bộ đồ jean phong cách năng động ở cuối chương trình, trong các tiết mục 'See The Light', "The Light", "Do It"...

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 8.

Ở các tiết mục sôi động sau đó, Mỹ Tâm ưu tiên áo croptop khoe vòng hai thon gọn, nổi rõ cơ số 11.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 9.

Mỹ Tâm cho biết để có thể tự tin khoe body trong 'See The Light', cô phải ăn uống kiêng khem rất nghiêm ngặt và chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Trước đó, êkíp của nữ ca sĩ cho biết cô tập vũ đạo khoảng 6 tiếng mỗi ngày trong thời gian chuẩn bị cho liveshow.

Đầm dạ hội bắt mắt dành riêng cho các bản ballad

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng đầu tư nhiều chiếc đầm dạ hội cho các bản ballad như: Muộn màng là từ lúc, Nếu có buông tay, Đúng cũng thành sai,...

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 11.

Các thiết kế đều được may đo riêng, tính toán cẩn thận để đảm bảo nữ ca sĩ có thể thay đồ ngay trên sân khấu và không làm ảnh hưởng đến các tiết mục.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 12.

Mỹ Tâm xuất hiện đầy lộng lẫy trong thiết kế dạ hội xanh lam đến từ Hacchic Couture.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 13.

Phom váy lệch vai mềm mại, chất liệu ánh nhũ bắt sáng cùng những tầng váy bồng bềnh tựa sóng nước đã tôn trọn vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn rất đỗi quyền lực của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu - Ảnh 14.

Mỹ Tâm thay hơn 20 trang phục trong suốt concert nhưng giữ nguyên kiểu tóc xõa tự nhiên để khoe mái tóc mới nhuộm highlight dành riêng cho chương trình.


 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Những lần Mỹ Tâm diện đồ của NTK Nguyễn Công Trí

Những lần Mỹ Tâm diện đồ của NTK Nguyễn Công Trí

Mỹ Tâm khoe mặt mộc, eo thon hậu trường tập luyện trước thềm My Soul

Mỹ Tâm khoe mặt mộc, eo thon hậu trường tập luyện trước thềm My Soul

Làn da 'không tuổi' của Mỹ Tâm: Lộ bí quyết ai cũng làm được

Làn da 'không tuổi' của Mỹ Tâm: Lộ bí quyết ai cũng làm được

Cùng chuyên mục

Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳng

Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳng

Chăm sóc da - 4 giờ trước

Bác sỹ da liễu cho biết căng thẳng kích hoạt trục HPA - hệ thống phản ứng stress của cơ thể, khiến cortisol cùng nhiều hormone tăng cao. Điều này dẫn đến viêm, ngứa, suy giảm miễn dịch của da.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã khiến khán giả "khớp" vì vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Lúc trẻ, nhan sắc của chị đã đỉnh cao, còn hiện tại thì sang trọng và quyến rũ.

Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ

Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, không chỉ làn da mà cả đôi môi cũng chịu tác động mạnh nhất từ không khí khô, hanh và nhiệt độ hạ đột ngột. Tình trạng môi khô, nứt nẻ, bong tróc hay thậm chí nẻ sâu ở khoé miệng thường không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ.

Tập yoga cho mặt - biện pháp thải độc tự nhiên không phải ai cũng biết

Tập yoga cho mặt - biện pháp thải độc tự nhiên không phải ai cũng biết

Đẹp - 2 ngày trước

Bên cạnh các bước chăm sóc da thông thường như rửa mặt, tẩy da chết hay dưỡng ẩm, một xu hướng mới đang được nhiều chuyên gia da liễu và người yêu làm đẹp nhắc đến là yoga cho mặt.

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Chăm sóc da - 4 ngày trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Giảm cân - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

Xem nhiều

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thời trang

GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Chăm sóc da
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đẹp
Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top