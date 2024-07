Đang ngủ, người phụ nữ bị khống chế cướp 14,5 triệu đồng

Ngày 19-7, tin từ Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Hữu N. (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Ông Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, trao thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy

Trước đó, ngày 10-7, Công an huyện Krông Nô nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Bích N. (SN 1991, ngụ huyện Krông Nô) về việc bị 1 thanh niên đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế cướp 14,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Krông Nô phối hợp với công an các đơn vị truy tìm đối tượng. Sau khoảng 12 giờ, Công an huyện Krông Nô phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan bắt giữ Hồ Hữu N. khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Theo điều tra ban đầu, Hồ Hữu N. có nhiều tiền án, tiền sự. Lợi dụng đêm khuya khi mọi người ngủ say, Hồ Hữu N. đã đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Bích N. rồi nhanh chân tẩu thoát.

Cùng với thành tích triệt phá 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tập thể Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế và ma túy - Công an huyện Krông Nô vừa được UBND huyện trao thưởng 10 triệu đồng.