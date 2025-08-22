Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Hoàn cảnh thương tâm của nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung

Liên quan đến sự việc một nữ điều dưỡng bị hành hung trong quá trình tiếp đón bệnh nhân tại Ninh Bình, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Chiến – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết, nữ điều dưỡng là chị Phạm Thị H (SN 1989, quê xã Hải Tiến, Ninh Bình) có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt.

"Điều dưỡng H. từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải điều trị trong thời gian dài mới quay lại công việc, nhưng sức khỏe không còn như trước. Sau biến cố ấy, chồng chị lại mất vì ung thư, hiện bố chồng cũng đang điều trị bệnh ung thư. Với hoàn cảnh éo le như vậy, khi xảy ra vụ việc, tâm lý của chị rất hoảng loạn, dễ bị stress.

Ban giám đốc và đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ để chị sớm ổn định tinh thần. Đến nay, sức khỏe của điều dưỡng H cơ bản ổn định, vẫn tiếp tục làm việc bình thường" – ông Chiến chia sẻ.

Buổi làm việc sau khi nữ điều dưỡng bị hành hung.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, sự việc xảy ra vào khoảng 00h10 ngày 21/8, khi bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi bị đau bụng, tiêu chảy. Người con trai của bệnh nhân T trực tiếp đưa mẹ vào khoa Cấp cứu.

"Khi đó, điều dưỡng H đang hướng dẫn người nhà làm thủ tục chuyển bệnh nhân sang Khoa Truyền nhiễm vì chưa đến mức nguy kịch. Tuy nhiên, ông T có rượu trong người, cho rằng nhân viên y tế 'làm khó' nên đã bất ngờ đạp vào bụng nữ điều dưỡng. Sự việc diễn ra rất nhanh. Sau đó, chính mẹ ông T đã xin lỗi, cho biết con trai mình có uống rượu từ trước" – ông Chiến thông tin thêm.

Ngay trong sáng 21/8, bệnh viện đã mời người nhà bệnh nhân, kíp trực và các bộ phận liên quan làm việc. "Quan điểm của bệnh viện là giải quyết nội bộ, song nếu không hợp tác, chúng tôi sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an vì hành vi hành hung nhân viên y tế là vi phạm pháp luật.

Trong buổi làm việc, ông T đã thừa nhận có uống rượu, tỏ rõ sự hối lỗi và cam kết không tái phạm. Bệnh viện cũng đã xây dựng thông báo gửi đến người dân, đề nghị tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, tránh để xảy ra sự việc tương tự" – ông Chiến cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu nơi xảy ra sự việc - (ảnh TG).

Cần nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế

Chiều cùng ngày, ông Vũ Văn Kỳ – Chủ tịch UBND xã Hải Hậu xác nhận xã đã nắm bắt được vụ việc. "Bệnh viện đã chủ động giải quyết, ông T đã xin lỗi điều dưỡng. Hiện sức khỏe và tinh thần của nhân viên y tế cơ bản ổn định. Qua sự việc này, xã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi đi khám, chữa bệnh, tránh xảy ra những hành vi đáng tiếc" – ông Kỳ nhấn mạnh.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào lúc 0h10 ngày 21/8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, ông Phạm Đức T (trú tại xã Hải Quang, Ninh Bình) đã có hành vi dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng đang tiếp đón mẹ mình là bà Nguyễn Thị L nhập viện vì đau bụng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý.

Việc một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc làm nhiệm vụ rạng sáng 21/8, không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành nhân viên y tế. Sự việc cho thấy môi trường bệnh viện nơi lẽ ra cần sự bình tĩnh, chia sẻ lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người đang ngày đêm cứu chữa người bệnh.

Nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ không chỉ là nỗi đau riêng của ngành y tế, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. Nhân viên y tế cần được tôn trọng và bảo vệ để họ yên tâm cứu chữa người bệnh. Mỗi người dân, khi đưa người thân đi khám chữa bệnh, cần bình tĩnh, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Chỉ có như vậy, môi trường bệnh viện mới thực sự là nơi an toàn, nhân văn và đúng nghĩa là chốn "cứu người".