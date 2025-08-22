Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng
GĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.
Hoàn cảnh thương tâm của nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung
Liên quan đến sự việc một nữ điều dưỡng bị hành hung trong quá trình tiếp đón bệnh nhân tại Ninh Bình, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Chiến – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết, nữ điều dưỡng là chị Phạm Thị H (SN 1989, quê xã Hải Tiến, Ninh Bình) có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt.
"Điều dưỡng H. từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải điều trị trong thời gian dài mới quay lại công việc, nhưng sức khỏe không còn như trước. Sau biến cố ấy, chồng chị lại mất vì ung thư, hiện bố chồng cũng đang điều trị bệnh ung thư. Với hoàn cảnh éo le như vậy, khi xảy ra vụ việc, tâm lý của chị rất hoảng loạn, dễ bị stress.
Ban giám đốc và đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ để chị sớm ổn định tinh thần. Đến nay, sức khỏe của điều dưỡng H cơ bản ổn định, vẫn tiếp tục làm việc bình thường" – ông Chiến chia sẻ.
Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, sự việc xảy ra vào khoảng 00h10 ngày 21/8, khi bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi bị đau bụng, tiêu chảy. Người con trai của bệnh nhân T trực tiếp đưa mẹ vào khoa Cấp cứu.
"Khi đó, điều dưỡng H đang hướng dẫn người nhà làm thủ tục chuyển bệnh nhân sang Khoa Truyền nhiễm vì chưa đến mức nguy kịch. Tuy nhiên, ông T có rượu trong người, cho rằng nhân viên y tế 'làm khó' nên đã bất ngờ đạp vào bụng nữ điều dưỡng. Sự việc diễn ra rất nhanh. Sau đó, chính mẹ ông T đã xin lỗi, cho biết con trai mình có uống rượu từ trước" – ông Chiến thông tin thêm.
Ngay trong sáng 21/8, bệnh viện đã mời người nhà bệnh nhân, kíp trực và các bộ phận liên quan làm việc. "Quan điểm của bệnh viện là giải quyết nội bộ, song nếu không hợp tác, chúng tôi sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an vì hành vi hành hung nhân viên y tế là vi phạm pháp luật.
Trong buổi làm việc, ông T đã thừa nhận có uống rượu, tỏ rõ sự hối lỗi và cam kết không tái phạm. Bệnh viện cũng đã xây dựng thông báo gửi đến người dân, đề nghị tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, tránh để xảy ra sự việc tương tự" – ông Chiến cho biết.
Cần nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế
Chiều cùng ngày, ông Vũ Văn Kỳ – Chủ tịch UBND xã Hải Hậu xác nhận xã đã nắm bắt được vụ việc. "Bệnh viện đã chủ động giải quyết, ông T đã xin lỗi điều dưỡng. Hiện sức khỏe và tinh thần của nhân viên y tế cơ bản ổn định. Qua sự việc này, xã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi đi khám, chữa bệnh, tránh xảy ra những hành vi đáng tiếc" – ông Kỳ nhấn mạnh.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào lúc 0h10 ngày 21/8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, ông Phạm Đức T (trú tại xã Hải Quang, Ninh Bình) đã có hành vi dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng đang tiếp đón mẹ mình là bà Nguyễn Thị L nhập viện vì đau bụng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý.
Việc một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc làm nhiệm vụ rạng sáng 21/8, không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành nhân viên y tế. Sự việc cho thấy môi trường bệnh viện nơi lẽ ra cần sự bình tĩnh, chia sẻ lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người đang ngày đêm cứu chữa người bệnh.
Nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ không chỉ là nỗi đau riêng của ngành y tế, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. Nhân viên y tế cần được tôn trọng và bảo vệ để họ yên tâm cứu chữa người bệnh. Mỗi người dân, khi đưa người thân đi khám chữa bệnh, cần bình tĩnh, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Chỉ có như vậy, môi trường bệnh viện mới thực sự là nơi an toàn, nhân văn và đúng nghĩa là chốn "cứu người".
Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đạiĐời sống - 51 phút trước
GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.
Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biếtĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãnĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.
Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷXã hội - 19 giờ trước
Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.
Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tôĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.
2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khácĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.
Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.
Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước, quy định diện tích theo từng loại nhà cụ thể. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biểnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.
Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượngĐời sống
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.