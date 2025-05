Thông về sự việc nam điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Nam Định bị người nhà bệnh nhân hành hung

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, vào khoảng 6h32 ngày 4/5, người bệnh Nguyễn Văn K (68 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) được chuyển từ Khoa Ngoại tổng hợp xuống Khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán viêm tụy cấp - sỏi ống mật chủ - xuất huyết tiêu hóa - xơ gan - đái tháo đường type II trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Nhận được bệnh nhân, kíp trực của Khoa Hồi sức tích cực đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt ống nội khí quản. Sau 30 phút, người bệnh có mạch trở lại và được chăm sóc điều trị tích cực.

Đến 7h50 cùng ngày, người nhà bệnh nhân K vào chửi mắng và bất ngờ đánh nhân viên y tế Nguyễn Văn H là điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp được bác sĩ Đào Đức Phúc phân công xuống Khoa Hồi sức tích cực để hoàn thiện thủ tục bàn giao và hỗ trợ người nhà người bệnh tại buồng A của khoa.

Hình ảnh nam thanh niên hành hung điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - (ảnh cắt từ clip).

Sau khi điều dưỡng H bị tấn công, kíp trực đã báo bảo vệ, trực viện bệnh viện và mời công an phường Năng Tĩnh vào giải quyết, đưa điều dưỡng Nguyễn Văn H ra khỏi buồng bệnh.

Mặc dù được kíp trực chăm sóc điều trị người bệnh tích cực nhưng đến khoảng 16h20 ngày 4/5, bệnh nhân K hôn mê, thở máy, huyết động ổn định nên gia đình viết đơn xin cho người bệnh ra viện.

Về sức khỏe của điều dưỡng H bị tấn công, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, điều dưỡng này đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện với chẩn đoán chấn thương đầu mặt.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định xác nhận, vụ việc ban đầu do Công an phường Năng Tĩnh (TP Nam Định) thụ lý. Tuy nhiên, do bố của người tấn công nhân viên y tế mất, người này đang phải chịu tang nên lực lượng công an chưa thể làm việc.

