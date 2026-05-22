Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể
GĐXH - Ông Trực chủ động sang gặp ông Phúc để làm hòa, gác lại quá khứ và ngỏ ý xin cho Trung được làm rể nhà ông Phúc.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 phim "Ngược đường ngược nắng", bí mật giữa bà Diện và ông Tùng dần bị ông Trực nghi ngờ sau loạt biểu hiện bất thường của vợ. Từ trước đến nay, trong nhà chỉ có bà Diện "tra hỏi", còn ông Trực im lặng nghe theo, nhưng lần này ông quyết làm rõ mọi chuyện đến cùng.
Thấy bà Diện liên tục né tránh ông Tùng, ông Trực thẳng thắn hỏi: "Bà vừa tránh thằng Tùng đúng không?". Dù bà Diện một mực phủ nhận, cho rằng mình chỉ đau đầu và không có chuyện gì phải tránh né, ông Trực vẫn không tin.
Ông Trực nhớ lại thái độ bất thường của vợ từ nhiều năm trước mỗi lần đi lấy hàng và càng thêm nghi ngờ. Đặc biệt, việc ông Tùng vừa nhìn thấy Mai đã lập tức rời đi càng khiến ông Trực quyết truy hỏi đến cùng. Tuy nhiên, bà Diện vẫn khẳng định giữa mình và ông Tùng không có bất cứ vấn đề gì.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Trực chủ động mang quà sang gặp ông Phúc để hóa giải hiềm khích cũ, thậm chí còn ngỏ ý muốn xin Trung được làm rể nhà ông Phúc. Tuy nhiên, ông Phúc tỏ ra rất rõ ràng chuyện cũ là chuyện cũ, còn tình cảm của các con sẽ để chúng tự quyết định, người lớn không can thiệp.
Về phía Trung, sau khi biết câu chuyện liên quan đến mẹ của Mai, anh tìm đến xin lỗi cô. Dù hiểu mọi chuyện không phải lỗi của Trung, Mai vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ và đối diện với những cảm xúc trong lòng.
Tập 33 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h ngày 22/5 trên VTV1.
