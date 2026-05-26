Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

1. "Anh tài" Jun Phạm chính thức trở lại mùa mới với một tâm thế hoàn toàn khác

Tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", Jun Phạm không chỉ chinh phục khán giả bằng tư duy âm nhạc nhạy bén, hình ảnh chỉn chu và tính cách ấm áp, nam ca sĩ còn chứng minh năng lực lãnh đạo xuất sắc trong vai trò thủ lĩnh, liên tục đưa các đồng đội chạm đến đỉnh cao.

Sự quyết tâm, không ngại thử thách và tinh thần dám làm mới bản thân qua từng vòng Công diễn giúp Jun Phạm luôn vững vàng trong nhóm "anh tài" có điểm hỏa lực bình chọn cao nhất từ khán giả.

2. Cuộc gặp gỡ với "chính mình" ở mùa mới: Duy Khánh bắt đầu lại ở "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Duy Khánh là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ sự hài hước, khả năng biến hóa giọng nói cùng tư duy giải trí duyên dáng. Hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau, Duy Khánh từng giành cú đúp giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2020 và tiếp tục nhận giải Mai Vàng năm 2025.

Nam nghệ sĩ tiết lộ mình từng cân nhắc từ chối tham gia mùa mới vì nhưng cuối cùng đã quyết định trở lại vì được một anh tài khác "rủ rê".

Tuy nhiên, thay vì áp lực, lần này Duy Khánh chọn tâm thế mở lòng kết nối để hoàn thiện bản thân từ tư duy đến phong thái.

3. Neko Lê quyết tâm hoàn thiện hành trình còn nhiều dang dở

Trở lại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Neko Lê có những chia sẻ đầy sâu sắc về những tiếc nuối chưa thể thực hiện. Nam nghệ sĩ cho biết mình vẫn còn nhiều điều dang dở từ mùa 2024 và muốn quay lại để hoàn thành những điều đó: "2024 mình đã bỏ lỡ khá nhiều điều mà đáng lẽ mình nên làm. Mùa này mình muốn thử sức nhiều hơn ở các tiết mục performance, vocal và cả vai trò trưởng nhóm. Có những thứ mình từng tiếc vì chưa làm được, và 2026 mình muốn thực hiện hết".

Với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Neko Lê luôn giữ tinh thần nghiêm túc trong nghề. Không chỉ hoạt động với vai trò rapper, anh còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực đạo diễn và sáng tạo nội dung. Nam nghệ sĩ từng nhận nhiều giải thưởng như Ngôi Sao Xanh các năm 2020, 2023, 2024; TikTok Awards 2024 và giải Mai Vàng 2025 cùng nhóm Chín Muồi.

4. BB Trần: Gương mặt duyên dáng được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn

Tại mùa đầu tiên, BB Trần là một trong những anh tài để lại dấu ấn đậm nét nhất nhờ tư duy giải trí duyên dáng cùng sự lăn xả hết mình trong các tiết mục nhóm. Không chỉ là "cây hài" bảo chứng cho tiếng cười ở hậu trường, nam diễn viên còn liên tục gây bão truyền thông bằng những bộ trang phục được đầu tư kỳ công, mang đậm tính trình diễn.

5. Thanh Duy: Giọng ca nội lực

Tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", Thanh Duy góp mặt trong nhiều tiết mục được khán giả yêu thích như "Tình anh bán chiếu", "Dẫu có lỗi lầm", "Là anh đó" hay "Chiếc khăn Piêu" - những sân khấu giúp nam ca sĩ cho thấy sự linh hoạt trong màu sắc âm nhạc. Thanh Duy chia sẻ chính những thành công ấy cũng khiến anh có chút áp lực ở mùa này, đồng thời trở thành động lực để tiếp tục mang đến một sáng tác mới của riêng mình.

Thanh Duy Idol là gương mặt gạo gội của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Không chỉ giữ phong độ vocal ổn định, Thanh Duy còn được nhiều khán giả nhận xét là một trong những anh tài có tinh thần đồng đội rõ nét, luôn chủ động kết nối và hỗ trợ các thành viên khác trong quá trình tập luyện.