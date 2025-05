Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Đây là một trong gần 500 câu chuyện gửi về chương trình "Chia sẻ Điều kỳ diệu của Ba Mẹ", thuộc chuỗi sự kiện "IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ", diễn ra từ ngày 1-31/5/2025 nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh).

Vợ chồng chị Tươi bên con trai sau 12 năm mong ngóng. Ảnh: IVF Tâm Anh

Vợ chồng chị Tươi kết hôn năm 2009, nhưng suốt 3 năm không có con. Anh chị đi khám mới biết vô sinh do chồng không có tinh trùng, vợ mắc buồng trứng đa nang. Anh chị từng hai lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện nhưng không có kết quả. Lần thứ 3, chị mang song thai nhưng sinh non khi mới 28 tuần. Một bé mất sau sinh, bé còn lại may mắn sống sót nhưng bị bại não.

Nuôi hy vọng sinh thêm con khỏe mạnh, anh chị lặn lội từ Bắc vào Nam, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, gặp nhiều bác sĩ giỏi trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản nhưng 3 lần điều trị tiếp theo đều không thành. "Mỗi lần điều trị lại phát hiện thêm một vấn đề mới. Dường như cơ thể tôi là một mê cung, mỗi lần mở được một cánh cửa lại là một thử thách mới xuất hiện", chị Tươi nhớ lại.

Tháng 5/2020, anh chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh). TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm thăm khám, ghi nhận nhiễm sắc thể của hai vợ chồng bình thường. Bác sĩ chỉ định người chồng chọc hút tinh hoàn thu tinh trùng (PESA), còn chị Tươi kích trứng theo phác đồ đặc biệt nhằm thu được trứng chất lượng tốt. Phôi được nuôi cấy trong tủ time-lapse với camera quan sát 24/24, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện kịp thời những bất thường trong quá trình phân chia tế bào. Kết quả, anh chị có được 9 phôi ngày 5 và một phôi ngày 6.

Chị Tươi được chuyển phôi và mang thai. Tuy nhiên ở tuần 12, thai nhi được chẩn đoán mắc dị tật Hygroma kystique - một dạng sang thương hệ bạch huyết có ảnh hưởng đến cấu trúc giải phẫu cơ thể. Anh chị nén đau thương, chấp nhận đình chỉ thai kỳ.

Bác sĩ tư vấn sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT-A) để chọn phôi thai không mang gen bệnh. Chị Tươi được bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) làm dày niêm mạc nhưng 4 lần chuyển phôi tiếp theo vẫn không thành công không rõ nguyên nhân. Hết phôi tốt dự trữ, anh chị tiếp tục kích trứng, gom tinh trùng, tạo phôi. Kết quả anh chị có được 4 phôi ngày 5 không mang bất thường di truyền.

Bác sĩ chỉ định cào xước nội mạc tử cung nhằm tăng khả năng đậu thai. Chị được chuyển một phôi ngày 5, mang thai và sinh bé trai nặng 3,6 kg vào tháng 3/2025.

"Đó là phép màu của sự kiên trì, tình yêu và hy vọng không bao giờ tắt. Hãy tin rằng mỗi lần thất bại không phải là kết thúc, mà là một bước gần hơn đến thành công. Con sẽ đến, chỉ là con đang chờ đúng thời điểm, đúng duyên để gặp bạn", chị Tươi chia sẻ.

Gia đình chị Tươi là một trong hơn 10.000 vợ chồng hiếm muộn đã đón con yêu khỏe mạnh nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại tại Hệ thống IVF Tâm Anh trong 18 năm qua.

Theo PGS Lê Hoàng, ngoài đồng hành cùng người bệnh xuyên suốt hành trình giúp giải tỏa những khó khăn, tối ưu hiệu quả điều trị, Hệ thống IVF Tâm Anh liên tục cập nhật, đầu tư công nghệ hiện đại như phòng lab nuôi cấy phôi với thiết kế "lab-trong-lab" hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, đạt chuẩn siêu sạch ISO 5, hệ thống vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng, phần mềm AI tích hợp trong hệ thống nuôi cấy phôi giúp chấm điểm chất lượng phôi, lựa chọn phôi tốt nhất chuyển vào tử cung, tăng tỷ lệ thành công…

Hệ thống phòng lab nuôi cấy phôi tiêu chuẩn ISO 5 siêu sạch tại IVF Tâm Anh giúp tối ưu tỷ lệ nuôi cấy phôi, tăng cơ hội có thai và sinh con khỏe mạnh. Ảnh: IVF Tâm Anh

Đặc biệt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ và labo phôi học, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng cặp vợ chồng, giúp họ sớm sinh con khỏe mạnh, tối ưu chi phí.

Thống kê năm 2024 cho thấy tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại Hệ thống IVF Tâm Anh khoảng 78,7%; ở phụ nữ dưới 35 tuổi đạt gần 85%; với trường hợp ngoài 40 tuổi, tỷ lệ này lên đến 48,2%. Trong đó hơn 70% trường hợp là ca bệnh khó, hiếm gặp, vợ chồng lớn tuổi, vô sinh lâu năm, vợ ít trứng, chồng vô tinh, có nhiều bệnh nền, tiền sử thất bại chuyển phôi nhiều lần…

Chuỗi sự kiện "IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo điều diệu kỳ" đã thu hút 4.000 gia đình đăng ký tham gia tại TP.HCM (ngày 1/6) và Hà Nội (ngày 8/6).

