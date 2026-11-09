Đánh giá chi tiết Samsung A18: Nâng cấp màn hình AMOLED, RAM 6 GB, giá từ 6,4 triệu

Sự ra mắt lần này tập trung cải thiện chất lượng hiển thị và nâng cao khả năng xử lý đa nhiệm, đáp ứng sát sao hơn nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng hằng ngày.

Trải nghiệm thị giác với tấm nền AMOLED

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên thế hệ năm nay chính là chất lượng màn hình. Thay vì sử dụng công nghệ hiển thị cũ, hãng đã ưu ái trang bị tấm nền AMOLED cho sản phẩm mới này. Sự thay đổi mang lại khả năng tái tạo màu sắc sinh động, nịnh mắt hơn, giúp trải nghiệm xem video hay lướt web trở nên dễ chịu trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Độ phân giải Full HD đi kèm tần số quét 90 Hz tiếp tục là một điểm cộng lớn. Từng thao tác vuốt chạm, cuộn trang trên màn hình đều diễn ra trơn tru và phản hồi nhanh chóng. Sự kết hợp giữa tấm nền sắc nét và tần số quét cao mang lại cảm giác liền mạch, rất phù hợp cho những ai thường xuyên dùng máy để đọc báo, xem tin tức hoặc theo dõi mạng xã hội trong thời gian dài.

Ảnh Samsung A18 đang bán tại Thế Giới Di Động

Hiệu năng ổn định với Helio G99 Plus và bộ nhớ lớn

Về mặt cấu hình lõi, thiết bị sử dụng vi xử lý Helio G99 Plus. Dòng chip này dù quen mặt trên thị trường nhưng vẫn chứng minh được tính hiệu quả và độ ổn định khi xử lý các nhóm tác vụ cơ bản. Các thao tác thường ngày như mở ứng dụng, nhắn tin hay tra cứu bản đồ đều được thực hiện gọn gàng, ít ghi nhận tình trạng giật lag.

Nâng cấp đáng tiền nhất trên máy nằm ở dung lượng bộ nhớ tạm thời. Cụ thể, mức RAM đã được tăng từ 4 GB lên 6 GB, giúp quá trình đa nhiệm và giữ ứng dụng chạy ngầm mượt mà hơn hẳn so với người tiền nhiệm. Đi kèm với đó, bộ nhớ lưu trữ cũng tăng lên gấp đôi, đạt mức 128 GB. Khoảng trống này cung cấp đủ không gian để người dùng thoải mái cài đặt phần mềm và lưu giữ hàng nghìn bức ảnh cá nhân. Bạn có thể tham khảo chi tiết thông số và thiết kế của chiếc Samsung A18 để có cái nhìn bao quát hơn trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Ảnh Samsung A18 đang bán tại Thế Giới Di Động

Thiết kế quen thuộc và sự điều chỉnh về pin

Ngoại hình của máy gần như không có sự khác biệt, giữ nguyên form thiết kế cơ bản tương tự thế hệ trước đó. Kiểu dáng vuông vức vừa phải mang lại cảm giác cầm nắm thân thiện, rất phù hợp với số đông người dùng mong muốn một thiết bị gọn gàng, tiện dụng thay vì phá cách.

Để cân bằng với những nâng cấp mạnh mẽ về màn hình và bộ nhớ, dung lượng pin của máy đã được cắt giảm 1000 mAh. Dù mức dung lượng thấp hơn một chút, thiết bị vẫn có khả năng quản lý năng lượng tốt, đủ sức duy trì hoạt động trong 1 ngày làm việc với cường độ sử dụng thông thường. Việc điều chỉnh này cũng góp phần giữ cho trọng lượng máy luôn ở mức cầm vừa tay.

Ảnh Samsung A18 đang bán tại Thế Giới Di Động

Thông tin giá bán và chính sách ưu đãi

Hiện tại, sản phẩm đang được niêm yết với các phiên bản bộ nhớ và mức giá khác nhau để người dùng dễ dàng lựa chọn. Phiên bản tiêu chuẩn với RAM 6 GB cùng 128 GB bộ nhớ trong có mức giá 6.490.000 đồng. Đối với những người dùng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn hơn, phiên bản RAM 8 GB và 256 GB bộ nhớ đang có giá 7.690.000 đồng.

Người mua sắm trong giai đoạn này sẽ được áp dụng trực tiếp chương trình trả chậm 0%. Đi kèm với đó là chính sách trả trước 0 đồng, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị phục vụ công việc ngay lập tức mà không phải đắn đo về khoản chi phí thanh toán ban đầu.

Huyền My