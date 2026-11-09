Giá xe Honda Vision từ 33,5 triệu đồng, xứng danh xe ga 110cc tiết kiệm xăng rẻ nhất thị trường

Giá xe Honda Wave RSX FI giảm mạnh, thấp hơn cả niêm yết, rẻ nhất thị trường, tiêu thụ 1,56 lít/100 km GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI tại một số đại lý dao động từ 22 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,56 lít/100 km.

Giá xe Honda Vision từ 33,5 triệu đồng tại đại lý

GIá xe Vision ở đại lý chênh từ 2,2 triệu đồng so với niêm yết

Thông tin trên Tạp chí Thời trang vàng, giá xe Vision 2026 hiện nhìn chung cao hơn giá đề xuất từ 2,2–5 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc. Năm 2026, lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe máy trên toàn quốc được thống nhất ở mức 2%, trong khi lệ phí cấp biển số xe máy giảm 30% so với trước đây. Những thay đổi này giúp giá lăn bánh xe Vision 2026 tại TP.HCM và Hà Nội giảm khoảng 1,6 triệu đồng.Phụ tùng xe máy

Giá xe Honda Vision 2026 tại Hà Nội nhìn chung không có sự chênh lệch đáng kể so với khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, mức giá bán thực tế vẫn có thể dao động tùy theo thời điểm mua xe, phiên bản lựa chọn và chính sách bán hàng của từng đại lý. Vì vậy, trước khi quyết định mua, người dùng nên tham khảo và so sánh giá tại một vài đại lý để cập nhật thông tin chính xác, đồng thời hỏi rõ các khoản chi phí liên quan cũng như chương trình ưu đãi đang áp dụng nhằm lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Bảng giá xe Honda Vision

Giá xe Vision 2026 tháng 11/2026 Giá đề xuất Giá tại đại lý Vision 2026 phiên bản Tiêu chuẩn (Khóa chìa) 31.506.545 33.500.000 Vision 2026 phiên bản Cao cấp (Smartkey) 33.175.637 35.500.000 Vision 2026 phiên bản Đặc biệt (Smartkey) 34.550.182 38.000.000 Vision 2026 phiên bản Thể thao (Smartkey) 36.808.363 41.500.000

Honda Vision có gì để cạnh tranh?

Honda Vision 2026 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng SH, kết hợp đường nét hiện đại với kiểu dáng nhỏ gọn.

Honda Vision là mẫu xe tay ga đô thị nổi bật với thiết kế thanh lịch, nhỏ gọn. Ngoại hình mềm mại, đường nét hài hòa kết hợp cùng hệ thống đèn hiện đại mang đến vẻ trẻ trung cho xe, phù hợp với những người đề cao sự linh hoạt và tiện dụng khi di chuyển hằng ngày.Phụ kiện xe tay ga

Không chỉ thu hút bởi kiểu dáng, Honda Vision còn được người dùng đánh giá cao về khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ eSP 110cc. Xe cũng tích hợp nhiều tiện ích, giúp người lái có trải nghiệm thoải mái và thuận tiện hơn. Với những ưu điểm này, Vision là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga phổ thông, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển thường ngày.Phụ kiện xe tay ga

Theo khảo sát, Honda Vision 2026 hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với bốn phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Trong đó, phiên bản Thể thao gây chú ý khi sử dụng bánh trước 16 inch, lớn hơn kích thước 14 inch trên ba phiên bản còn lại. Chiều cao yên của phiên bản này cũng đạt 785 mm, so với mức 761 mm ở các phiên bản khác, mang đến tư thế ngồi thể thao hơn và góp phần tôn dáng người lái.

Về kết cấu, tất cả phiên bản Honda Vision 2026 đều được trang bị khung eSAF thế hệ mới. Theo Honda, thiết kế khung này giúp cải thiện độ ổn định khi vận hành, đồng thời duy trì trọng lượng nhẹ, tăng tính linh hoạt và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu. Cụm đồng hồ kết hợp mặt hiển thị analog với màn hình LCD nhỏ, cung cấp các thông tin thiết yếu cho người lái.Xe Honda Vision

Về tiện ích, phiên bản Tiêu chuẩn vẫn sử dụng khóa cơ truyền thống, trong khi ba phiên bản còn lại được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Xe có hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc, thuận tiện cho việc sạc điện thoại hoặc các thiết bị cầm tay khi cần. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.Lái xe mô phỏng

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







