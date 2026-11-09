Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 7/11: Giá vàng trong nước biến động GĐXH - Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC được niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới quay đầu.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trong nước tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (9/11), vào lúc 9h31', giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại TPHCM ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Còn giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với mức kết cuối tuần qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn SJC vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ được điều chỉnh lên mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức kết tuần qua, lên 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng đắt hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt tuần qua, giao dịch ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Tính đến 9h25, giá vàng thế giới niêm yết ở quanh ngưỡng 4.125,2 USD/ounce, tăng 59,7 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h26 ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.070,9 USD/ounce (mua vào) và 4.072,9 USD/ounce (bán ra), tăng 1 USD/ounce, tương đương 0,02% so với mức tham chiếu của Kitco.