Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/11/2026: Tăng khu vực bị cúp điện cả ngày dài trong tuần

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 9 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thạnh 2B, một phần ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 6A, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tiểu Khu Phạm Thái Bường, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần đường Phạm Thái Bường, một phần đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chung Cư Phạm Thái Bường 2-2, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mậu Thân 2, một phần đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sạc Xe Điện, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 10:45:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vận Tải Phương Anh, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/11/2026 đến 13:30:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện trạm Sóc Ruộng 4A, một phần tổ 11,12 ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện trạm Tường Tín 1A, một phần tổ 8,9 ấp Tường Tín, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMXX Lý Quốc Thông, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 10:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMXX: Tạ Văn Chiến, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chăn nuôi: Nguyễn Thị Thanh Xuân, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMXX: Trần Văn Bạn, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD: Trúc Anh Tài, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cơ Khí Anh Khoa, ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vận Tải Phương Anh 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 12/11/2026 đến 13:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Út Thạnh 1 thuộc tổ 3 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Út Thạnh thuộc tổ 3 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Trung 1.1A thuộc tổ 2 ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sáu Bắc thuộc tổ 2 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Quới A thuộc tổ 1 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch đá Lửa thuộc tổ 1 ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3 ấp 10 Mỹ Lộc thuộc tổ 2 ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 2 ấp 9 Mỹ Lộc thuộc tổ 2 ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc thuộc tổ 2 ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Mỹ Lộc 1 thuộc tổ 2 ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1A ấp 10 Mỹ Lộc thuộc tổ 1 ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1C ấp 10 Mỹ Lộc thuộc tổ 1 ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1D ấp 10 Mỹ Lộc thuộc tổ 3 ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3A ấp 11 Mỹ Lộc thuộc tổ 5 ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Lộc 4A thuộc tổ 2 ấp Phú Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành A thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 15 khóm Hoá Thành 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH thương mại Triều Thuận Nguyên tại Số 761/24, khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Hậu 1A, thuộc tổ 01, tổ 02, ấp Trung Hậu, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Lạc Tây A, thuộc tổ 12, ấp Trung Hiếu, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 09:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Hòa 2A, thuộc tổ 17, ấp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sậy Đồn 1A, thuộc tổ 22, ấp Kinh, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sậy Đồn 2A, thuộc tổ 24, ấp Kinh, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 6A Tân An Luông, thuộc tổ 09, ấp Bào Xếp, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Nông 1A, thuộc tổ 07, ấp Phú An, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 8B Trung Ngãi, thuộc tổ 26, ấp Phú Hữu, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 6 Trung Nghĩa, thuộc tổ 14, ấp Phú Khương, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 3-2A Trung Nghĩa, thuộc tổ 18, ấp Phú Tiên, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tái định cư Phú Đức, ấp An Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Mỹ 2A, ấp Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS An Thuận, ấp An Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CSSX Thanh Trúc, ấp An Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS Phú Đức, ấp An Hòa, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nguyễn Gia, ấp An Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bưu điện Long Hồ, ấp Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Công ty Hằng Đại Long An, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS Phú Đức, ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Viễn Thông Phước Hậu, ấp Phước Lợi B, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Nhơn Phú 2, thuộc tổ NDTQ số 4, ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/11/2026 đến 09:30:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thạnh BC, thuộc tổ NDTQ số 5, ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/11/2026 đến 12:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Phú Thạnh, thuộc tổ NDTQ số 9 và tổ 11 ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chánh An 4 thuộc tổ NDTQ số 1, số 2 và số 4 ấp Mỹ Chánh xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bờ Dầu 1, tổ NDTQ số 7 ấp Cái Bát, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 10:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thọ 2A, tổ NDTQ số 2, ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 09:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mười Khen, tổ NDTQ số 7, ấp Cái Kè xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 10/11/2026 đến 10:15:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Cái Kè 1, tổ NDTQ số 8, ấp Cái Kè xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Cái Kè, tổ NDTQ số 11, ấp Cái Kè xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ An 4, tổ NDTQ số 22, ấp Chợ xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/11/2026 đến 15:15:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hương, tổ NDTQ số 3, ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới A2 thuộc tổ NDTQ số 9 ấp Phước Thới, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 09:40:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới A5 thuộc tổ NDTQ số 7 ấp Phước Thới, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:45:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới A1 thuộc tổ NDTQ số 2 và số 3 ấp Phước Thới, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới C2 thuộc tổ NDTQ số 6 ấp Phước Thới, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới thuộc tổ NDTQ số 1 và số 2 ấp Phước Thới, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Thành Thuận 2A và Trang Trại Thanh Tín, thuộc tổ 4, ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trang Trại Kiết Tường, thuộc tổ 8, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CN Viettel Vĩnh Long, thuộc tổ 2, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CS Nước Đóng Chai Văn Phụng, thuộc tổ 2, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS VLG 076 , thuộc tổ 2, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Karaoke Thái Nhật, thuộc tổ 3, ấp An Khánh, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XD Tân Lược, thuộc tổ 2, ấp Tân Lộc, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS VL311, thuộc tổ 6, ấp Tân Tiến, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc tổ 4 ấp Kinh Mới và tổ 5 ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Kinh Mới và tổ 6 ấp Mỹ Tú, xã MỹThuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Văn Vinh, thuộc tổ 7, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quân Dân Y, thuộc tổ 1, ấp Tân Lập, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà Trọ Bình Tân, thuộc tổ 18, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NM Cán Tol HKD Bình Anh, thuộc tổ 18, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm TTGDTX, Bình Tân, trạm TTVHTT&TT huyện Bình Tân, thuộc tổ 18, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm ĐĐ DC Thành Đông, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS Thành Đông, thuộc tổ 7, ấp Thành Khương, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp