Tỷ giá USD hôm nay 9/11: Giá USD bán ra tại 'chợ đen' và khối ngân hàng thương mại dưới ngưỡng 26.000 đồng, có nên mua USD lúc này?

Giá vàng hôm nay 7/11: Giá vàng trong nước biến động GĐXH - Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC được niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới quay đầu.

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Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, duy trì ở mức 102,28 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY duy trì ở vùng 102,28 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, phục hồi mạnh trong nửa cuối tuần nhờ báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ vượt xa dự báo. Nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm, so với mức dự báo 65.000, củng cố nhận định thị trường lao động vẫn vững vàng và Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nhu cầu trú ẩn an toàn giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt nhóm liên quan đến AI, cũng hỗ trợ đồng bạc xanh, bất chấp lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và giá dầu cùng giảm.

Trong khi đó, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4,00%, nhưng các quan chức tiếp tục lo ngại lạm phát còn cao và chưa thống nhất về thời điểm điều chỉnh chính sách tiếp theo. Tuần này, diễn biến USD sẽ phụ thuộc lớn vào các số liệu lạm phát của Mỹ: lạm phát cao hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng duy trì hoặc tăng lãi suất, hỗ trợ đồng bạc xanh; ngược lại, lạm phát thấp hơn kỳ vọng có thể gây sức ép lên đà phục hồi.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 9/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.615 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.385 đồng mua vào và 26.845 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 9/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 9/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 9/11/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD chững giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,370-25,780 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.335-25.780 đồng/USD, đã tăng 110 đồng chiều mua vào và tăng 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,400-25,780 đồng/USD, đã tăng 5 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 9/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h10 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.855 đồng và bán ra là 25.955 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 9/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,794.58-29,261.15 đồng/EUR, đã giảm 67 đồng chiều mua vào và giảm 71 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.993-29.303 đồng/EUR, đã tăng 341 đồng chiều mua vào và giảm 69 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,980-29,379 đồng/EUR, đã giảm 103 đồng chiều mua vào và giảm 66 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.63-166.36 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,69-166,69 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.26-167.09 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Nhìn chung, diễn biến đồng USD trong tuần trước chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị, bất ổn chính trị và các dữ liệu kinh tế Mỹ. Trong đó, báo cáo việc làm tích cực đã trở thành động lực quan trọng giúp đồng bạc xanh lấy lại đà tăng vào cuối tuần trước. Bước sang đầu tuần này, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh đi ngang. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng tăng nhẹ và thị trường tự do chững giá.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.

Tỷ giá USD hôm nay 8/11: Đồng Đô la Mỹ chững giá cả khối ngân hàng và 'chợ đen', có nên mua USD lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 7/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.