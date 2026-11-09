Quyết đấu Ford Everest, một SUV 7 chỗ giảm sốc tới 231 triệu đồng, bản cao cấp rẻ hơn cả bản tiêu chuẩn

SUV 5 chỗ giá 660 triệu đồng thiết kế sang trọng, kích thước lớn, trang bị hiện đại hơn hẳn các mẫu cùng phân khúc sẽ bán ở Việt Nam GĐXH - SUV 5 chỗ vừa chính thức ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp lấn át Kia Seltos và Honda HR-V, giá bán hấp dẫn chỉ từ 660 triệu đồng.

SUV 7 chỗ giảm sốc tới 231 triệu đồng

Isuzu mu-X đang được giảm giá mạnh từ chính hãng, song mức giảm cụ thể còn tùy từng đại lý - Ảnh: Đại lý





Bước sang tháng 11 năm 2026, dòng SUV 7 chỗ Isuzu mu-X ghi nhận mức giảm kỷ lục lên tới 231 triệu đồng, tương đương mức chênh lệch 18% so với giá trị ban đầu. Cụ thể đối với các mẫu xe sản xuất năm 2026, phiên bản mu-X Premium 4x4 AT cao cấp nhất sụt giảm từ 1,302 tỷ xuống chỉ còn 1,071 tỷ đồng. Hai phiên bản xếp dưới là Prestige 4x2 AT và Sport 4x4 AT cũng được điều chỉnh mạnh tay, đồng mức giá bán thực tế tại đại lý là 986 triệu đồng.

Nghịch lý thị trường xuất hiện khi giá bán bản đầy đủ trang bị của dòng xe này hiện đã lùi sâu xuống dưới mốc 1,1 tỷ đồng. Mức chi phí này thậm chí còn thấp hơn giá niêm yết của phiên bản tiêu chuẩn thuộc dòng xe ăn khách Ford Everest. Đối với nhóm khách hàng theo trường phái thực dụng, đại lý còn tung ra chính sách dọn kho hấp dẫn hơn với các lô xe mang số khung năm 2025. Bản Sport 4x4 AT đời cũ hiện được xả hàng với giá khoảng 927 triệu đồng, trong khi bản Prestige 4x2 AT chỉ loanh quanh ngưỡng 948 triệu đồng.

Bảng giá SUV 7 chỗ Isuzu mu-X

Phiên bản mu-X 2026 Giá niêm yết (VNĐ) Mức giảm tại đại lý (VNĐ) Giá thực tế sau giảm (VNĐ) mu-X Premium 4x4 AT 1,302 tỷ 231 triệu 1,071 tỷ mu-X Prestige 4x2 AT 1,209 tỷ 223 triệu 986 triệu mu-X Sport 4x4 AT 1,204 tỷ 218 triệu 986 triệu

SUV 7 chỗ Isuzu mu-X có gì để cạnh tranh Ford Everest?

Trong phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời, Isuzu mu-X cạnh tranh với Toyota Fortuner và Ford Everest. Sau ưu đãi, ngay cả mức giá 1,071 tỉ đồng của mu-X cũng thấp hơn giá niêm yết 1,129 tỉ đồng của Ford Everest tiêu chuẩn hay 1,163 tỉ đồng của Toyota Fortuner tiêu chuẩn.

Theo Người quan sát, từ lâu, những chiếc xe gầm cao của thương hiệu này thường bị gán mác là phương tiện chở khách thuần túy vì thiết kế có phần bảo thủ. Tuy nhiên, đợt giảm giá lần này lại áp dụng cho phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với sự thay đổi toàn diện về mặt thẩm mỹ và tiện nghi. Ở diện mạo bên ngoài, lưới tản nhiệt được vuốt lại góc cạnh hơn theo phong cách Bold and Dynamic, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng Bi-LED, cụm đèn hậu LED sắc sảo và bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch bề thế.

Tiến vào khoang cabin, người dùng sẽ đón nhận một không gian tiện nghi vượt xa định kiến cũ. Nhà sản xuất đã trang bị màn hình đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 7 inch, đặt cạnh màn hình giải trí trung tâm 9 inch có khả năng kết nối thiết bị di động không dây. Những tính năng vốn chỉ xuất hiện trên xe hạng sang như phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa cốp đóng mở bằng điện cũng đã hiện diện đầy đủ nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người lái.

Điểm sáng lớn nhất thuyết phục tệp khách hàng gia đình xuống tiền chính là hệ thống an toàn chủ động. Xe được nâng cấp gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến thế hệ thứ tư với góc quét camera mở rộng đáng kể. Tổ hợp này bao gồm hàng loạt chức năng can thiệp sâu như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát điểm mù.

Bên dưới nắp ca-pô vẫn là khối động cơ dầu tăng áp dung tích 1.9L quen thuộc, sản sinh công suất 150 mã lực cùng sức kéo 350 Nm. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp không mang lại những cú bứt tốc dính ghế, nhưng lại là bảo chứng vững chắc cho độ bền bỉ cơ khí và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



