Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 9 - 15/11/2026: Cập nhật danh sách các tuyến đường và khu dân cư sẽ bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 9 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 2 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 9 - 15/11/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Đường Lê Bình Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Hoàng Quốc Việt , Nguyễn Văn Linh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Hoàng Quốc Việt P. An Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt Phường Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Ngô Tất Tố. Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 09:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường 30/4 Phường Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường 3/2 Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Trường
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Cừ Phường Tân AnTPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/11/2026.
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Hòa, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Hoa, Thới Hòa A, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Tân Lợi, phường Tân Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Tổ 1+2+10 KV Thới Long - Đường Phạm Thị Ban- P Thới An Đông - TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 11:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3 KV Thới Thuận, P. Thới An Đông, TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 11:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 3+4+8+9 - KV Thới Hòa - P Thới An Đông - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 5+6 - KV Thới Hòa -P Thới An Đông - TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 2 - KV Thới Hòa + Tổ 6 - KV Thới Ninh + Tổ 6+7+8-KV Thới Long - P Thới An Đông - TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 8+9+10+15+16 - KV Thới Ninh + Tổ 3 + 4 - KV Thới Long - P Thới An Đông - TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 1 + 2 - KV Thới An - P Thới An Đông - TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Ấp E1_xã Thạnh Quới, ấp E2_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện:Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quớ_TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/11/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Thuận, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 13:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Phước, ấp Thới Thuận, Ấp Thới Thuận, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Hòa, Xã Thới Lai, ấp Thới Phong Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/11/2026.
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