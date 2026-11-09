Gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng có thể hưởng lãi suất 8,8%/năm?

Thị trường tiền gửi cuối tuần ghi nhận thêm lựa chọn lãi suất cao cho khách hàng





Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, thị trường tiền gửi cuối tuần ghi nhận thêm lựa chọn lãi suất cao cho khách hàng gửi trực tuyến. Đáng chú ý, chương trình mới tại VPBank áp dụng từ khoản tiền 10 triệu đồng, trong khi mức hưởng cao nhất dành cho nhóm tiền gửi quy mô lớn. Cụ thể, VPBank triển khai mã khuyến mại cho khoản gửi online kỳ hạn 6–12 tháng, kéo dài đến ngày 11/11. Khoản từ 10 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng được cộng thêm 2,2%; khoản từ 10 tỷ đồng được cộng thêm 2%.

Sau ưu đãi, khoản dưới 10 tỷ đồng có thể hưởng 8,8%/năm ở kỳ hạn 6–11 tháng và 8,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Với khoản từ 10 tỷ đồng, mức tương ứng có thể đạt 9%/năm và 9,1%/năm.

MB cũng mở rộng chương trình dịp sinh nhật lần thứ 32 sang kỳ hạn 6–12 tháng. Mức cộng thêm từ 2,35–2,9 điểm phần trăm, tùy kỳ hạn và điều kiện áp dụng, đưa lãi suất sau ưu đãi lên 8,2%/năm. Trong khi đó, lãi suất thông thường kỳ hạn 6–11 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,85%/năm.

Tại Techcombank, khoản tiết kiệm đầu tiên trong tháng ở kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng được áp dụng mức cộng thêm tối đa 1,7 điểm phần trăm theo điều kiện chương trình. Ngân hàng yêu cầu khoản gửi tham gia ưu đãi không tất toán trước hạn. Vì vậy, mức cộng tối đa cần được đối chiếu với lãi suất và điều kiện dành cho từng khách hàng.

Gửi tiết kiệm 10 triệu đồng lãi bao nhiêu?

Theo Lao động, bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 10 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 8,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

10 triệu đồng x 8,8%/12 x 12 = 880.000 nghìn đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.



