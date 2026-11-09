Những 'khung giờ vàng' săn đồ mẹ và bé giá tốt tại AEON, Co.opmart, GO!

Đồ dùng mẹ và bé là nhóm hàng có tần suất mua sắm cao, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Bỉm, sữa, khăn ướt, sản phẩm vệ sinh, đồ ăn dặm và các vật dụng chăm sóc trẻ thường xuyên nằm trong danh sách chi tiêu thiết yếu của các gia đình.

Bước vào tháng 11, khi các hệ thống bán lẻ tăng cường chương trình tri ân và ưu đãi cuối năm, việc theo dõi khuyến mại tại AEON, Co.opmart và GO! có thể giúp phụ huynh giảm bớt áp lực chi tiêu. Tuy nhiên, thay vì chờ một khung giờ giảm giá cố định, người mua nên chú ý đến thời gian diễn ra từng chương trình, mã ưu đãi trực tuyến và chính sách dành riêng cho khách hàng thành viên.

Tại AEON, bỉm Huggies giảm đến 54%, cuối tháng có Ngày hội của bé

Một trong những điểm đáng chú ý tại AEON trong tháng 11 là chương trình "Deal hời cho mẹ và bé" trên AEONESHOP. Nhiều sản phẩm tã, bỉm đang được niêm yết với mức giảm khá sâu.

Cụ thể, Huggies tã dán Platinum Nature Made L54 dành cho bé từ 9-14kg có giá 265.000 đồng, giảm từ mức 460.000 đồng, tương đương 42%. Một số dòng Huggies Black Label cũng được niêm yết giá 229.000 đồng thay cho giá gốc 495.000 đồng, mức giảm khoảng 54%.

Ngoài ra, các dòng tã Moony Natural cũng có sản phẩm giảm 35%, từ 440.000 đồng xuống còn 285.000 đồng. Đây là những mặt hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên, phụ huynh có thể tham khảo để so sánh giá theo từng kích cỡ và số lượng miếng trong mỗi gói.

Đáng lưu ý, tại thời điểm khảo sát ngày 9/11, nhiều sản phẩm trên AEONESHOP được hiển thị ở trạng thái đặt trước và có hàng từ ngày 11/11/2026. Vì vậy, người mua cần kiểm tra thời điểm giao hàng, tình trạng tồn kho và khu vực phục vụ trước khi đặt, không nên mặc định giá trực tuyến áp dụng giống nhau tại tất cả cửa hàng AEON.

Bên cạnh ưu đãi trên kênh trực tuyến, AEON còn có chương trình AEON Kids Club – Ngày hội của bé diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật của tuần cuối cùng mỗi tháng. Theo chính sách được AEON công bố, thành viên Kids Club được giảm 5% đối với đa số sản phẩm mẹ và bé tại khu vực Kids Republic và quầy hàng mẹ và bé trong siêu thị.

Trong tháng 11/2026, hai ngày đáng chú ý là 28 và 29/11. Tuy nhiên, chương trình không áp dụng đối với sữa công thức dành cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi và một số mặt hàng khác thuộc diện không được khuyến mại theo quy định pháp luật.

Co.opmart tranh thủ voucher giảm đến 50.000 đồng trước ngày 11/11

Tại Co.opmart, chương trình "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin" đang bước vào những ngày cuối, với cẩm nang mua sắm áp dụng từ ngày 22/10 đến hết ngày 11/11/2026.

Đáng chú ý, trên nền tảng Co.op Online, người tiêu dùng có thể sử dụng một số mã ưu đãi dành cho sản phẩm chăm sóc mẹ và bé. Cụ thể, mã BOBBY30 giảm 30.000 đồng khi mua một số sản phẩm Bobby với giá trị từ 299.000 đồng. Trong khi đó, mã HUGGIES50 giảm 50.000 đồng khi mua một số sản phẩm Huggies từ 499.000 đồng.

Đối với nhóm sản phẩm dành cho mẹ, Co.op Online cũng đang hiển thị mã UNICHARM10 giảm 10.000 đồng và mã UNICHARM25 giảm 25.000 đồng khi mua một số sản phẩm Diana Unicharm có giá trị từ 99.000 đồng.

Các mã này có thời hạn đến ngày 11/11/2026. Do đó, đây là khoảng thời gian phụ huynh nên tranh thủ kiểm tra danh mục sản phẩm áp dụng, lựa chọn đúng mã và hoàn tất đơn hàng trước khi chương trình kết thúc.

Cần lưu ý, những ưu đãi trên được công bố trên Co.op Online, không đồng nghĩa mọi sản phẩm cùng thương hiệu tại quầy siêu thị đều tự động được giảm giá. Người mua cần kiểm tra danh sách hàng hóa được áp dụng, giá trị đơn hàng tối thiểu và điều kiện sử dụng mã tại bước thanh toán.

GO! ưu đãi tri ân đến 20/11, thêm cơ hội tiết kiệm khi mua sắm cuối tuần

Tại GO!, chương trình "Trao tri ân – Bùng ưu đãi, sắm thả ga!" được triển khai từ ngày 5/11 đến 20/11/2026. Theo thông tin trên website chính thức, chương trình giảm đến 50% cho nhiều sản phẩm thuộc các ngành hàng; khách hàng còn được giảm thêm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng với các sản phẩm tham gia, ngoại trừ sữa bột, bia và rượu.

Tuy nhiên, thông tin công bố hiện chưa liệt kê cụ thể những dòng bỉm, sữa hay đồ dùng trẻ em được giảm giá trong chương trình. Vì vậy, phụ huynh nên kiểm tra trực tiếp trên GO! App hoặc tại siêu thị để xác định sản phẩm mẹ và bé nào thuộc danh sách ưu đãi, tránh hiểu mức giảm tối đa 50% áp dụng cho toàn bộ nhóm hàng.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình hợp tác giữa GO! và ZaloPay, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Đây là ưu đãi thanh toán chung, có thể giúp người mua tiết kiệm thêm khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu cho gia đình nếu đơn hàng đáp ứng điều kiện.

Cụ thể, khi thanh toán bằng ZaloPay với mã ZLPMUASAM, khách hàng được giảm 15.000 đồng cho đơn từ 700.000 đồng; riêng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, đơn từ 1 triệu đồng được giảm 50.000 đồng.

Với khách hàng sử dụng tài khoản trả sau ZaloPay, mã TRASAUMUASAM mang đến ưu đãi giảm 50.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng và giảm 100.000 đồng cho đơn từ 2 triệu đồng.

Các mã được áp dụng theo giới hạn lượt sử dụng, không được cộng dồn với những chương trình khuyến mại khác của GO! và có thể kết thúc sớm khi hết số lượng ưu đãi. Do đó, người mua cần kiểm tra điều kiện thanh toán trước khi chốt đơn, nhất là khi kết hợp nhiều sản phẩm mẹ và bé trong cùng một giỏ hàng.

Săn đồ mẹ và bé giá tốt, đừng để khuyến mại chi phối quyết định mua hàng

Từ các chương trình đang được công bố, có thể thấy "khung giờ vàng" mua sắm đồ mẹ và bé trong tháng 11 không nằm ở một thời điểm cố định trong ngày mà phụ thuộc vào từng đợt khuyến mại.

Tuy nhiên, với sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, giá bán không nên là tiêu chí duy nhất. Khi mua bỉm, phụ huynh cần đối chiếu đúng cân nặng, kích cỡ, số lượng miếng và giá tính trên mỗi miếng. Với sữa công thức, cần kiểm tra đúng độ tuổi sử dụng, nguồn gốc, thành phần, bao bì nguyên vẹn và hạn sử dụng. Không nên thay đổi sản phẩm trẻ đang sử dụng ổn định chỉ vì một chương trình giảm giá.

Đặc biệt, việc mua tích trữ cần được tính toán theo tốc độ sử dụng và hạn dùng. Một gói bỉm hoặc hộp sữa có giá thấp hơn nhưng không phù hợp với nhu cầu của trẻ vẫn có thể trở thành khoản chi lãng phí.

Người tiêu dùng cũng nên phân biệt rõ ưu đãi trực tiếp trên sản phẩm, voucher thanh toán và quyền lợi dành cho thành viên. Một số chương trình chỉ áp dụng trực tuyến, một số chỉ dành cho sản phẩm được chỉ định hoặc có giá trị đơn hàng tối thiểu. Đọc kỹ thể lệ trước khi thanh toán sẽ giúp phụ huynh tận dụng được ưu đãi thực chất, thay vì mua thêm những món hàng không cần thiết.

Những 'khung giờ vàng' săn mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân giá tốt tại AEON, Co.opmart, GO! GĐXH - Tháng 11, nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình tri ân, kích cầu mua sắm cuối năm. Từ dầu gội, sữa tắm, sản phẩm chăm sóc da đến mỹ phẩm trang điểm, người tiêu dùng có thể tìm kiếm cơ hội mua hàng giá tốt nếu biết theo dõi đúng thời điểm và kiểm tra kỹ điều kiện khuyến mại.