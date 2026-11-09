Tin vui cho triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong kỳ tính thuế năm 2026-2027

Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026 và 2027

Theo Nghị định 398, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Cụ thể, đối với thuế TNCN, chính sách áp dụng cho cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh. Số thuế được giảm tính trên toàn bộ số thuế TNCN phải nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thực hiện theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 141/2026/NĐ-CP.

Về thủ tục, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng được kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01, nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quý, 6 tháng hoặc năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh, mức giảm 30% được áp dụng đối với số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay và kê khai theo Mẫu số 02.

Căn cứ tổng doanh thu thực tế từ toàn bộ hoạt động kinh doanh, cá nhân xác định lại số thuế phải nộp và số thuế được giảm. Nếu doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng, cá nhân không còn thuộc diện hưởng ưu đãi, phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm và kê khai điều chỉnh theo Mẫu số 03. Đáng chú ý, khoản thuế phải nộp bổ sung trong trường hợp này không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt ngưỡng 10 tỷ đồng.

Trường hợp đã kê khai thuế nhưng chưa thực hiện giảm thuế, cá nhân được khai điều chỉnh, bổ sung hoặc xác định số thuế giảm khi quyết toán năm. Nếu nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và phát sinh số thuế nộp thừa, cá nhân được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Đối với thuế TNDN, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026, 2027.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, không phân biệt phương pháp tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế theo quy định khác, mức giảm 30% được tính trên số thuế TNDN còn phải nộp sau khi trừ các khoản ưu đãi.

Doanh thu làm căn cứ xét điều kiện bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác; đồng thời tính cả doanh thu của các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Riêng doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách sau khi Nghị quyết 43/2026/QH16 có hiệu lực, nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng thì không được áp dụng chính sách giảm thuế.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế TNDN hằng quý. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng này, doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế theo quy định thông thường.

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