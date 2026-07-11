Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Trường ĐH Luật Hà Nội đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) trong tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2026.

Theo thông báo, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm (áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Mức điểm này tính trên thang điểm 30, theo tổ hợp 3 môn, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo điểm sàn đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm (áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Ảnh minh họa: TL

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, thí sinh đăng ký vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật phải đáp ứng một các điều kiện: Có điểm sàn theo quy định trên; hoặc có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt (học lực từ loại giỏi trở lên; đối với thí sinh tốt nghiệp trung học nghề và tương đương là kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp), đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt từ 18 điểm; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Năm nay, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.850 chỉ tiêu đại học chính quy (tăng 200 so với năm 2025) theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.