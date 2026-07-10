Hiệu trưởng ở Quảng Trị nói gì về phản ánh tiêu cực điểm thi tại trường?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi một trường THPT tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, vụ việc được cho là xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Liên quan đến sự việc, theo Báo Lao động, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội. Sở đang tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Trên VTC News, ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) đã thông tin về phản ánh nghi vấn tiêu cực được cho là xảy ra ở điểm thi tại trường này.

Theo ông Đức, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi.

Ông Đức cho hay, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

"Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh", ông Đức thông tin.