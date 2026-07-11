Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm

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Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất là 24 điểm

Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, độ lệch điểm của các tổ hợp xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các mốc quy đổi điểm tổ hợp SPT sang điểm tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2026. Cụ thể:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 của trường như sau:

STT Tên ngành Mã ngành/mã xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng ĐBCL đầu vào 1 Y khoa 7720101 B00 24,0 2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 24,0 3 Y học cổ truyền 7720115 A00, B00 21,0 4 Y học dự phòng 7720110 A00, B00, D07 18,0 5 Điều dưỡng chương trình tiên tiến 7720301 A00, B00, D07 18,0 6 Hộ sinh 7720302 A00, B00, D07 18,0 7 Dinh dưỡng 7720401 A00, B00, D07 18,0 8 Kỹ thuật phục hình răng 7720502 A00, B00 18,0 9 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 7720601 A00, B00 18,0 10 Kỹ thuật Hình ảnh y học 7720602 A00, B00 18,0 11 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 A00, B00 18,0 12 Khúc xạ nhãn khoa 7720609 A00, B00 18,0 13 Y tế công cộng 7720701 A01, D01, D07, D10 18,0 14 Công tác xã hội 7760101 A01, D01, D07, D10 17,0 15 Tâm lý học 7310401 A01, D01, D07, D10 18,0 16 Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa 7720101TH B00 24,0 17 Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa 7720601TH A00, B00 18,0 18 Kỹ thuật Hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa 7720602TH A00, B00 18,0 19 Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa 7720603TH A00, B00 18,0 20 Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa 7720301TH A00, B00, D07 18,0

Mức điểm sàn cao nhất của Trường Đại học Y Hà Nội là 24 điểm. Ảnh minh họa: TL

Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2026, phải đáp ứng 2 tiêu chí sau:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng theo Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT:

+ Kết quả học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

+ Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi trong tổ hợp ngành xét tuyển) đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

- Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:

- Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:

STT Tên ngành Điểm tổ hợp SPT năm 2026 1 Điều dưỡng chương trình tiên tiến 10,3 2 Hộ sinh 10,3 3 Dinh dưỡng 10,3 4 Kỹ thuật phục hình răng 10,3 5 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 10,3 6 Kỹ thuật Hình ảnh y học 10,3 7 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 10,3 8 Khúc xạ nhãn khoa 10,3 9 Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa 10,3 10 Kỹ thuật Hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa 10,3 11 Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa 10,3 12 Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa 10,3 13 Y tế công cộng 11,95 14 Công tác xã hội 11,95 15 Tâm lý học 11,95

Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển SPT và thi tốt nghiệp THPT

Bảng quy đổi điểm

Công thức quy đổi tổng quát

X = a + (Y - c) * (b - a) / (d - c)

Trong đó:

X: Điểm quy đổi về phương thức xét tuyển thi THPT.

Y: Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển SPT.

a: Giá trị bắt đầu của khoảng điểm theo phương thức kết quả thi THPT tương ứng.

b: Giá trị kết thúc của khoảng điểm theo phương thức kết quả thi THPT tương ứng.

c: Giá trị bắt đầu của khoảng điểm phương thức xét tuyển SPT.

d: Giá trị kết thúc của khoảng điểm phương thức xét tuyển SPT.

Ví dụ: Thí sinh đạt 22,0 điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi SPT thì đối với ngành Hộ sinh, điểm qui đổi sang phương thức thi THPT của thí sinh là:

X = 28 + (22 – 22,5) * (27,5 – 28)/(21,5 – 22,5) = 27,75.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2024, cao nhất ngành Tâm lý 28,83 điểm Điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội năm 2024 cao nhất là ngành Tâm lý học (khối C00) với 28,83 điểm.