Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy 2026. Theo đó, mức điểm cao nhất là 24 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất là 24 điểm

Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, độ lệch điểm của các tổ hợp xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các mốc quy đổi điểm tổ hợp SPT sang điểm tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2026. Cụ thể:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 của trường như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành/mã xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng ĐBCL đầu vào

1

Y khoa

7720101

B00

24,0

2

Răng - Hàm - Mặt

7720501

B00

24,0

3   

Y học cổ truyền

7720115

A00, B00

21,0

4

Y học dự phòng

7720110

A00, B00, D07

18,0

5

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

7720301

A00, B00, D07

18,0

6

Hộ sinh

7720302

A00, B00, D07

18,0

  7   

Dinh dưỡng

7720401

A00, B00, D07

18,0

8

Kỹ thuật phục hình răng

7720502

A00, B00

18,0

9

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

7720601

A00, B00

18,0

10  

Kỹ thuật Hình ảnh y học

7720602

A00, B00

18,0

11

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

7720603

A00, B00

18,0

12

Khúc xạ nhãn khoa

7720609

A00, B00

18,0

13    

Y tế công cộng

7720701

A01, D01, D07, D10

18,0

14

Công tác xã hội

7760101

A01, D01, D07, D10

17,0

15

Tâm lý học

7310401

A01, D01, D07, D10

18,0

16   

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

7720101TH

B00

24,0

17

Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa

7720601TH

A00, B00

18,0

18

Kỹ thuật Hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa

7720602TH

A00, B00

18,0

19    

Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa

7720603TH

A00, B00

18,0

20     

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

7720301TH

A00, B00, D07

18,0

Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm - Ảnh 1.

Mức điểm sàn cao nhất của Trường Đại học Y Hà Nội là 24 điểm. Ảnh minh họa: TL

Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2026, phải đáp ứng 2 tiêu chí sau:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng theo Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT:

+ Kết quả học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

+ Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi trong tổ hợp ngành xét tuyển) đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

- Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:

- Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:

STT

Tên ngành

Điểm tổ hợp SPT năm 2026

1

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

10,3

2

Hộ sinh

10,3

3     

Dinh dưỡng

10,3

4    

Kỹ thuật phục hình răng

10,3

5      

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

10,3

6  

Kỹ thuật Hình ảnh y học

10,3

7

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

10,3

8

Khúc xạ nhãn khoa

10,3

9

Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa

10,3

10

Kỹ thuật Hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa

10,3

11

Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa

10,3

12

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

10,3

13

Y tế công cộng

11,95

14

Công tác xã hội

11,95

15

Tâm lý học

11,95

Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển SPT và thi tốt nghiệp THPT

Bảng quy đổi điểm 

Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm - Ảnh 2.

Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm - Ảnh 3.

Công thức quy đổi tổng quát

                 X = a + (Y - c) * (b - a) / (d - c)

     Trong đó:

            X: Điểm quy đổi về phương thức xét tuyển thi THPT.

            Y: Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển SPT.

            a: Giá trị bắt đầu của khoảng điểm theo phương thức kết quả thi THPT tương ứng.

            b: Giá trị kết thúc của khoảng điểm theo phương thức kết quả thi THPT tương ứng.

            c: Giá trị bắt đầu của khoảng điểm phương thức xét tuyển SPT.

            d: Giá trị kết thúc của khoảng điểm phương thức xét tuyển SPT.

Ví dụ: Thí sinh đạt 22,0 điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi SPT thì đối với ngành Hộ sinh, điểm qui đổi sang phương thức thi THPT của thí sinh là:

             X = 28 + (22 – 22,5) * (27,5 – 28)/(21,5 – 22,5) = 27,75.

Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm - Ảnh 4.Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2024, cao nhất ngành Tâm lý 28,83 điểm

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Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm - Ảnh 5.Tuyển sinh đại học 2026: Trường Đại học Y Hà Nội mở ngành Y tế số, dự kiến dành 40% chỉ tiêu xét tuyển thẳng

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