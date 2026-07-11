Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 24 điểm
GĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy 2026. Theo đó, mức điểm cao nhất là 24 điểm.
Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất là 24 điểm
Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, độ lệch điểm của các tổ hợp xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các mốc quy đổi điểm tổ hợp SPT sang điểm tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2026. Cụ thể:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 của trường như sau:
STT
Tên ngành
Mã ngành/mã xét tuyển
Tổ hợp xét tuyển
Ngưỡng ĐBCL đầu vào
1
Y khoa
7720101
B00
24,0
2
Răng - Hàm - Mặt
7720501
B00
24,0
3
Y học cổ truyền
7720115
A00, B00
21,0
4
Y học dự phòng
7720110
A00, B00, D07
18,0
5
Điều dưỡng chương trình tiên tiến
7720301
A00, B00, D07
18,0
6
Hộ sinh
7720302
A00, B00, D07
18,0
7
Dinh dưỡng
7720401
A00, B00, D07
18,0
8
Kỹ thuật phục hình răng
7720502
A00, B00
18,0
9
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
7720601
A00, B00
18,0
10
Kỹ thuật Hình ảnh y học
7720602
A00, B00
18,0
11
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
7720603
A00, B00
18,0
12
Khúc xạ nhãn khoa
7720609
A00, B00
18,0
13
Y tế công cộng
7720701
A01, D01, D07, D10
18,0
14
Công tác xã hội
7760101
A01, D01, D07, D10
17,0
15
Tâm lý học
7310401
A01, D01, D07, D10
18,0
16
Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa
7720101TH
B00
24,0
17
Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa
7720601TH
A00, B00
18,0
18
Kỹ thuật Hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa
7720602TH
A00, B00
18,0
19
Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa
7720603TH
A00, B00
18,0
20
Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa
7720301TH
A00, B00, D07
18,0
Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2026, phải đáp ứng 2 tiêu chí sau:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng theo Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT:
+ Kết quả học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.
+ Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi trong tổ hợp ngành xét tuyển) đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10.
- Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:
- Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:
STT
Tên ngành
Điểm tổ hợp SPT năm 2026
1
Điều dưỡng chương trình tiên tiến
10,3
2
Hộ sinh
10,3
3
Dinh dưỡng
10,3
4
Kỹ thuật phục hình răng
10,3
5
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
10,3
6
Kỹ thuật Hình ảnh y học
10,3
7
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
10,3
8
Khúc xạ nhãn khoa
10,3
9
Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa
10,3
10
Kỹ thuật Hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa
10,3
11
Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa
10,3
12
Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa
10,3
13
Y tế công cộng
11,95
14
Công tác xã hội
11,95
15
Tâm lý học
11,95
Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển SPT và thi tốt nghiệp THPT
Bảng quy đổi điểm
Công thức quy đổi tổng quát
X = a + (Y - c) * (b - a) / (d - c)
Trong đó:
X: Điểm quy đổi về phương thức xét tuyển thi THPT.
Y: Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển SPT.
a: Giá trị bắt đầu của khoảng điểm theo phương thức kết quả thi THPT tương ứng.
b: Giá trị kết thúc của khoảng điểm theo phương thức kết quả thi THPT tương ứng.
c: Giá trị bắt đầu của khoảng điểm phương thức xét tuyển SPT.
d: Giá trị kết thúc của khoảng điểm phương thức xét tuyển SPT.
Ví dụ: Thí sinh đạt 22,0 điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi SPT thì đối với ngành Hộ sinh, điểm qui đổi sang phương thức thi THPT của thí sinh là:
X = 28 + (22 – 22,5) * (27,5 – 28)/(21,5 – 22,5) = 27,75.