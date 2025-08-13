Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt
Nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt được xác định là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng.
Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng Công an phường Xuân Trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng. Trong đó, nạn nhân nam tên Quân, nạn nhân nữ tên Như.
Vào khoảng 16h ngày 12/8, 2 học sinh đi xe máy đến quán cà phê Tây Hồ thuộc con hẻm trên đường Hùng Vương để vui chơi, trải nghiệm. Khi 2 em này đang uống cà phê ở quán thì trời mưa to khiến đất đá từ taluy phía trên quán đổ ập xuống, đè tử vong.
Thông tin từ Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đến mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.
Một người dân sống gần hiện trường vụ sạt lở cho biết, khu vực quán cà phê Tây Hồ trước đây là khu vực sản xuất rau màu của một hộ dân. Khoảng 2 năm trước, khu vực này được cải tạo, đưa vào kinh doanh cà phê, phục vụ du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh.
"Hạ tầng quán cà phê nằm ở mặt tiền con hẻm bê tông, phía dưới là các tiểu cảnh, không gian hoa và nơi để khách sử dụng dịch vụ và ngắm cảnh. Hôm qua, 2 khách vui chơi ở phía dưới và nhân viên của quán đã gọi họ lên phía trên vì trời mưa to. Tuy nhiên, khách chưa kịp lên thì đất sạt lở, vùi lấp”, một người dân sống gần khu vực hiện trường nói.
Như Báo Điện tử VTC News thông tin, chiều 12/8, mưa lớn khiến taluy ở quán cà phê Tiệm cà phê Tây Hồ tại con hẻm trên đường Hùng Vương bị sạt lở, vùi lấp 2 khách tử vong.
Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt đã tổ chức phong toả hiện trường quán cà phê Tây Hồ, yêu cầu chủ hộ là ông Nguyễn Đình An và bà Nguyễn Thị Chinh phải sơ tán ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn tính mạng.
Cuối tháng 8 bùng nổ tài lộc: 5 con giáp bất ngờ 'hóa rồng', vận xui lùi xa, tiền bạc rủng rỉnhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tử vi dự báo, từ cuối tháng 8/2025 sẽ là bước ngoặt vàng cho 5 con giáp dưới đây. Không chỉ thoát khỏi chuỗi ngày vận hạn, họ còn liên tiếp đón may mắn tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi không ngừng.
Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sốngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.
Tháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tếĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ tài giỏi, có khí chất mà còn xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Nhờ vậy, họ có sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn.
Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịchĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch.
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh BìnhĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Chính quyền địa phương phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.
Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lờiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không thể ngồi yên khi xung quanh xảy ra chuyện. Tò mò, thẳng thắn hay thích thể hiện bản thân, đôi khi họ vô tình biến mình thành tâm điểm thị phi.
Bí ẩn ngày sinh Âm lịch của những người dám mạo hiểm: Càng liều lĩnh, càng dễ phát tàiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang trong mình "gen" liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách và biến rủi ro thành cơ hội vàng.
Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, cha, mẹ phải thực hiện đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.
Trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành 'bãi tắm' nguy hiểm của thanh thiếu niênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành “bãi tắm” bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên. Họ nhảy từ trên cao xuống dòng nước, hò reo khoe sức mạnh, bất chấp nguy cơ đuối nước đang cận kề.
Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thuĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.
Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thuĐời sống
GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.