Đà Nẵng: Bắt giữ hai anh em sinh đôi trộm 27 điện thoại iPhone

Theo Trang tin điện tử Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố đã bắt giữ hai anh em ruột Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc (cùng SN 2009, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn ở Huế. Đây là 2 đối tượng đã trộm 27 điện thoại iPhone tại cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 2 giờ 19 ngày 13/8, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngũ Hành Sơn về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến. Theo đó, các đối tượng đã phá khóa, đột nhập cửa hàng, lấy đi nhiều điện thoại di động, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Hai anh em ruột Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ án có giá trị tài sản lớn, Phòng CSHS khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát khu vực 2 tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS nhanh chóng xác định Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc là hai đối tượng gây án. Sau khi thực hiện vụ trộm, cả hai đã rời Đà Nẵng, di chuyển ra TP Huế để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa trộm cắp.

Nhận định các đối tượng có thể tiếp tục bỏ trốn hoặc tẩu tán tang vật, Phòng CSHS phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Huế khẩn trương xác minh, truy tìm nơi lẩn trốn của các đối tượng.

Lực lượng CSHS đã tạm giữ 28 điện thoại iPhone các loại, trong đó 27 chiếc được xác định là tang vật của vụ trộm. Ảnh: CACC

Đến 9 giờ ngày 14/8, chỉ hơn một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác định Trung và Quốc đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế. Ngay sau đó, lực lượng Công an bắt giữ hai đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Trung và Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, khoảng 1 giờ 30 ngày 13/8, từ khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành, Quốc điều khiển xe máy Honda Wave Alpha biển kiểm soát 82B2-073.47 chở Trung đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng để tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở, nhằm đột nhập trộm cắp tài sản. Quốc khai nhận chiếc xe này cũng là tài sản do các đối tượng trộm cắp tại khu đô thị FPT, Đà Nẵng vào khoảng tháng 7/2026.

Trên đường đi, cả hai nhặt một cây xà beng tại công trình đang xây dựng để làm công cụ phá cửa. Khi đến cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, hai đối tượng thống nhất thực hiện vụ trộm. Quốc đứng bên ngoài cảnh giới, Trung vào bên trong quan sát rồi dùng xà beng phá ổ khóa, đột nhập cửa hàng.

Phương tiện 2 đối tượng dùng để đi ăn trộm. Ảnh: CACC

Tại đây, Trung phát hiện một chùm chìa khóa trên kệ sửa chữa điện thoại nên dùng chìa khóa mở tủ kính trưng bày, lấy toàn bộ điện thoại trong tủ cho vào thùng carton rồi mang ra ngoài. Sau khi rời hiện trường, Trung vứt cây xà beng cùng ổ khóa vừa phá vào bụi cây trên đường Lê Văn Hiến. Quốc sau đó chở Trung ra TP. Huế để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số tài sản trộm cắp.

Quá trình truy xét, lực lượng CSHS đã tạm giữ 28 điện thoại iPhone các loại, trong đó 27 chiếc được xác định là tang vật của vụ trộm tại số 170 Lê Văn Hiến, 1 chiếc do Trung sử dụng; 1 xe máy biển kiểm soát 82B2-073.47 được sử dụng làm phương tiện gây án và 1 cây xà beng là công cụ phá cửa.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.