Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”, SN 1976, trú tại số 12E, 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh, phường Nam Định) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sáng 18/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Nam Định bắt giữ Nguyễn Văn Thùy.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí thô sơ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy (ảnh Nhật Tân).

Nguyễn Văn Thùy từng chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Thùy từng chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, từ ngày 20/1/1996 đến ngày 12/7/1997.

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”, kể về thời gian chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, trong phiên livestream ngày 11/7/2022, kéo dài 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với nhiều nội dung bị cơ quan chức năng xác định là xuyên tạc, sai sự thật.

Phiên livestream này thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1.000 lượt bình luận, lượt thích, thả tim và chia sẻ tính đến ngày 16/4/2023.Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan để kiểm tra, xác thực nội dung được Nguyễn Văn Thùy đăng tải.

Tang vật đối tượng dùng để livestream - (ảnh CANB).

Kết quả xác minh cho thấy những thông tin Nguyễn Văn Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an bị xác định là bịa đặt, sai sự thật; đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh.

Theo cơ quan công an, các nội dung trên còn gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan chức năng và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, Nguyễn Văn Thùy vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng, việc làm trên nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Một số dao, kiếm, vũ khí thu giữ tại nhà của bị can Nguyễn Văn Thùy - (ảnh CANB).



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng; rà soát, lập hồ sơ quản lý các tài khoản thường xuyên livestream có nội dung thách thức, định hướng dư luận theo chiều hướng xấu.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý, khóa, gỡ bỏ những kênh thông tin xuyên tạc, sai sự thật, ngăn chặn việc lợi dụng mạng xã hội để câu view, câu like, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Mục tiêu được Công an tỉnh Ninh Bình xác định là đấu tranh, ngăn chặn các “tụ điểm” độc hại trên không gian mạng, hạn chế những tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự và lối sống của giới trẻ.

