Triệt phá đường dây vận chuyển gần 9.300 kíp nổ từ Lào về Việt Nam

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Phát hiện đường dây vận chuyển vật liệu nổ từ Lào

Ngày 19/8, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Huế) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn, thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế thường xuyên phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX tăng cường nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Công an lấy lời khai đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông qua trao đổi thông tin nghiệp vụ, lực lượng công an và hải quan nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hành khách quốc tế để vận chuyển hàng cấm, hàng hóa thuộc diện quản lý đặc biệt từ Lào vào Việt Nam.

Qua rà soát, xác minh, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu một số đối tượng lợi dụng các tuyến, phương thức và đầu mối vận chuyển qua biên giới để đưa hóa chất, tiền chất, vật liệu nổ và các mặt hàng nguy hiểm khác vào Việt Nam tiêu thụ.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026, từ nguồn tin nghiệp vụ, đơn vị nắm được thông tin một số đối tượng đang tập kết, thu gom số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam vận chuyển vào Việt Nam.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh nguồn tin, rà soát đối tượng, phương tiện, tuyến vận chuyển và quy luật hoạt động của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, đi qua địa bàn TP Huế để đưa đến các địa phương khác tiêu thụ.

Thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện

Ngày 9/7, qua công tác xác minh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, tổng trọng lượng gần 2 tạ, nghi bên trong chứa các loại kíp nổ điện.

Công an thu giữ nhiều tạng vật liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng xác minh từ ngày 9/7 đến ngày 17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện. Toàn bộ đường dây bị phát hiện, đấu tranh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ", xảy ra tại thôn Lộc An, TP Huế ngày 9/7, theo khoản 2 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu và vật chứng được chuyển Phòng An ninh điều tra, Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cùng ngày, Phòng An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đ.V.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) và V.Q.K (trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi liên quan đến vụ án.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an TP Huế. Ảnh: Công an cung cấp.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an TP Huế.