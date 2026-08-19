Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Ngày 19/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một cơ sở spa trên địa bàn phường Bắc Giang có dấu hiệu lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Đơn vị đã tập trung xác minh, điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe.

Hai người này được cho là nhờ một người quen tại tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng” - (ảnh CABN).

Tháng 7/2025, Khánh và Kim Anh mở cơ sở Spa Sigma tại số 187 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng tiếp tục mở cơ sở Spa “Royal Luxury” tại số 128 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang.

Hai cơ sở chủ yếu cung cấp các dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu và chăm sóc vùng kín phụ nữ.Cơ quan công an xác định, Khánh và Kim Anh tổ chức mô hình hoạt động gồm 5 bộ phận: lễ tân; tư vấn vòng 1; kỹ thuật viên; “mẫu” hay còn gọi là cò mồi; và tư vấn vòng 2, trong đó một số người đóng vai bác sĩ, chuyên gia hoặc trợ lý bác sĩ, chuyên gia.

Theo điều tra, các bộ phận này được tổ chức để thực hiện kịch bản mà cơ quan công an cho rằng có dấu hiệu gian dối, qua đó thuyết phục khách hàng sử dụng các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.

Cụ thể, khi khách hàng đến cơ sở, nhân viên lễ tân và tư vấn ban đầu tìm hiểu nhu cầu, tâm lý, đồng thời đánh giá khả năng khách hàng sử dụng dịch vụ. Sau đó, khách được định hướng sang các bước tư vấn tiếp theo.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CABN).

Một số người được bố trí đóng vai khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở, tiếp cận và trò chuyện với khách thật, giới thiệu về liệu trình cũng như hiệu quả được cho là đạt được khi sử dụng các gói dịch vụ chuyên sâu.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, một số người đóng vai bác sĩ, chuyên gia hoặc trợ lý mặc áo blouse để tạo sự tin tưởng. Những người này được cho là kiểm tra, tư vấn và đưa ra đánh giá về tình trạng của khách hàng theo hướng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm, khiến khách lo lắng và có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyên sâu.

Cùng với đó, các đối tượng được cho là đưa ra cam kết về hiệu quả, chính sách bảo hành và mức giá khuyến mại chỉ áp dụng trong ngày nhằm thúc đẩy khách hàng nhanh chóng quyết định mua liệu trình.

Để thu hút khách hàng, các cơ sở còn quảng cáo trên mạng xã hội về sự hiện đại của máy móc, trình độ chuyên môn của nhân viên và công nghệ được sử dụng tại cơ sở. Cơ quan điều tra cho rằng một số nội dung quảng cáo không đúng sự thật.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc đã lừa dối, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Anh cùng 3 nhân viên của các cơ sở spa gồm Nguyễn Phi Anh (SN 1998, trú tại xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang); Đào Thị Út (SN 1987, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú tại phường Đại Phúc, TP Hải Phòng). Cả 5 người bị khởi tố để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.