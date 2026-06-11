Đặt 100 bàn tiệc hoành tráng cho đám cưới con trai, chú tôi ê chề vì dân làng không một ai đến

Đám cưới của em họ khiến cả gia đình tôi không thể quên

Tháng trước, gia đình tôi tổ chức đám cưới cho em họ, con trai cả của chú ruột tôi. Đây lẽ ra phải là ngày vui nhất của gia đình, bởi chú tôi là người thành đạt nhất họ hàng, kinh tế dư dả và luôn được xem là niềm tự hào của cả dòng tộc.

Thế nhưng, điều xảy ra trong đám cưới hôm ấy khiến tất cả chúng tôi sững sờ.

Chú đặt tới 100 bàn tiệc nhưng đến giờ đón khách, không có người làng nào đến. Họ hàng, cả bạn thân của chú rể cũng chỉ ngồi kín khoảng chục bàn. Khung cảnh đám cưới rộng lớn nhưng trống trải đến mức ai nhìn cũng thấy ngượng ngùng.

Nhìn vẻ mặt thất thần của chú và sự bối rối của em họ, tôi mới hiểu rằng có những thứ tiền bạc không thể mua được.

Hàng chục bàn tiệc bị bỏ trống khiến không khí đám cưới trở nên vô cùng gượng gạo. Ảnh minh họa

Từ người được cả làng giúp đỡ đến người xa lạ với quê hương

Tôi vẫn nhớ những câu chuyện bố kể về chú thời còn trẻ. Hơn 30 năm trước, khi quyết định rời quê lên thành phố lập nghiệp, chú gần như không có gì trong tay.

Khi đó, bà con trong làng thương hoàn cảnh nên mỗi người góp một ít tiền làm lộ phí cho chú.

Nhờ chăm chỉ và có đầu óc làm ăn, chú nhanh chóng đổi đời. Sau nhiều năm bươn chải, chú sở hữu nhà cửa khang trang, xe hơi đắt tiền và công việc kinh doanh phát đạt.

Nhưng cũng từ đó, chú ngày càng ít trở về quê.

Mỗi dịp lễ Tết, chú chỉ ghé qua trong thời gian ngắn rồi lại vội vàng quay về thành phố. Những người từng giúp đỡ chú năm xưa cũng hiếm khi nhận được một lời hỏi thăm hay chúc Tết.

Trong làng có đám cưới, đám giỗ hoặc việc hiếu hỷ, chú gần như không tham dự. Ban đầu mọi người còn thông cảm vì chú bận rộn, nhưng lâu dần ai cũng cảm nhận được sự xa cách.

Những khoảng cách vô hình khiến tình làng nghĩa xóm phai nhạt

Tôi nhớ có lần chú đưa cả gia đình về quê nghỉ hè. Khi mấy đứa trẻ trong làng tò mò chạy đến xem chiếc xe mới, chú đã tỏ ra khó chịu và lớn tiếng quát chúng.

Chú còn dặn các con không nên chơi với trẻ em trong làng vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành.

Có thể chú không nghĩ nhiều, nhưng những hành động ấy khiến khoảng cách giữa gia đình chú và người dân quê nhà ngày càng lớn.

Từ chỗ tự hào về người thanh niên thành đạt của làng, nhiều người bắt đầu cảm thấy chú không còn coi mình là người quê nữa.

Đám cưới 100 bàn tiệc nhưng khách đến chỉ đếm trên đầu ngón tay

Khi con trai chuẩn bị kết hôn, chú quyết định tổ chức một đám cưới thật hoành tráng tại quê nhà.

Bố tôi từng khuyên nên tổ chức đám cưới với quy mô vừa phải vì chú đã xa quê quá lâu. Thế nhưng chú không đồng ý. Chú cho rằng đám cưới của con trai phải thật lớn để xứng với vị thế hiện tại của gia đình.

Chính vì vậy, chú đặt tới 100 bàn tiệc, thuê đội ngũ tổ chức sự kiện từ thành phố về, đầu tư mọi thứ rất công phu và sang trọng. Nhưng đến ngày diễn ra đám cưới, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Ngoài họ hàng thân thích và bạn bè của cô dâu chú rể, gần như không có người dân trong làng nào xuất hiện. Hàng chục bàn tiệc bị bỏ trống khiến không khí đám cưới trở nên vô cùng gượng gạo.

Tôi nhìn em họ liên tục đi ra đi vào với vẻ mặt ngượng ngùng. Còn chú tôi thì không giấu nổi sự tức giận và thất vọng.

Lời nói của bố khiến chú tôi lặng người

Trong lúc mọi người bàn tán về sự vắng vẻ của đám cưới, bố tôi lại là người bình tĩnh nhất.

Bố bước đến bên chú rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng trách dân làng không đến dự đám cưới. Suốt nhiều năm qua em không giữ liên lạc, không qua lại, không chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ. Người ta sống vì tình nghĩa, đâu phải vì mâm cỗ hay sự giàu có. Nếu em không trân trọng họ thì làm sao có thể mong họ nhiệt tình với mình?"

Nghe những lời ấy, chú tôi im lặng rất lâu.

Tôi chưa từng thấy chú trầm ngâm như vậy. Có lẽ lần đầu tiên chú nhận ra rằng sự thành công về vật chất không đồng nghĩa với việc giữ được tình cảm của mọi người xung quanh.

Bài học từ đám cưới khiến tôi suy ngẫm

May mắn là nhờ sự quen biết của bố và một số người thân trong họ, nhiều người được mời đến dự thêm để đám cưới không rơi vào cảnh quá đìu hiu.

Dù vậy, sự việc ấy vẫn để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ.

Đám cưới của em họ đã cho tôi một bài học sâu sắc rằng các mối quan hệ không thể duy trì bằng tiền bạc. Tình cảm, sự chân thành và lòng biết ơn mới là điều giúp con người gắn kết với nhau lâu dài.

Con người có thể đi rất xa, có thể đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ quên những người từng giúp đỡ mình lúc khó khăn.

Bởi đến một ngày nào đó, điều khiến chúng ta tự hào nhất không phải là tài sản sở hữu, mà là những người vẫn sẵn sàng ở bên cạnh khi cần.

* Bài viết của tác giả Lưu Cường trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).