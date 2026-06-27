Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ tự nhiên đón lộc, đổi đời
GĐXH - Việc trồng những loại cây cảnh phong thủy trong phòng bếp không chỉ giúp cân bằng không khí mà còn mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà.
Tiêu chí chọn các loại cây phong thủy phòng bếp
Để chọn được những loại cây cảnh phong thủy thích hợp trong nhà bếp, bạn nên cân nhắc những tiêu chí sau: Cây cảnh phong thủy phòng bếp có tác dụng khử mùi, thanh lọc không khí (dương xỉ, lưỡi hổ, lô hội...).
Cây gia vị có tác dụng xua đuổi côn trùng (húng quế, húng chanh, bạc hà...). Cây có tác dụng mang lại mùi thơm thư giãn và dễ chịu (hương thảo, tùng thơm).
Loại cây cảnh phong thủy phổ biến nên đặt trong phòng bếp:
Cây có thể ăn được
Những loại cây có thể ăn được giúp các bà nội trợ có thể tận dụng để làm gia vị nêm nếm cho các món ăn của mình.
Đó có thể là những loại rau ăn được như oải hương, húng quế, bạc hà, mùi tây… Đây đều là những loại cây có khả năng chữa bệnh tốt, tăng thêm gia vị cho các món ăn của gia đình bạn.
Cây thảo mộc
Các loại cây thảo mộc có hương thơm dịu nhẹ, mang lại cho chủ nhà cảm giác thư giãn, giúp bữa cơm gia đình thêm phần ngon lành hơn.
Bạn có thể trồng các loại cây thảo mộc này ngay tại cửa sổ để đón lấy ánh sáng, góp phần khiến cho không gian phòng bếp thêm thoáng đãng.
Cây dễ sống
Các loại cây dễ sống có thể sinh trưởng tốt trong bất kỳ những điều kiện môi trường nào. Bạn có thể trồng những loại cây lưỡi hổ, trầu bà vàng, lô hội, dương xỉ ngay trong bếp.
Đây đều là những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt trong bất kỳ điều kiện nào. Các loại cây này không những góp phần mang lại hơi thở thiên nhiên cho không gian phòng bếp của bạn, mà đó còn là điểm nhấn cho phòng bếp ấn tượng hơn.
Cây thanh lọc không khí
Chức năng chính của những loại cây thanh lọc không khí này đó chính là hấp thụ các khí cacbonic hoặc khí bốc lên từ bếp ga, giúp nhà bếp tránh được việc bị ngột ngạt, khó chịu.
Những cây phong thủy phổ biến có thể kể đến đó chính là lan ý, hoa nhài, bạc hà, dương xỉ, hoa phong lữ có khả năng hấp thụ mùi thơm, làm sạch không khí rất tốt trong nhà bếp.
Những lưu ý khi đặt cây phong thủy trong phòng bếp
Đặt chậu cây ở phía Nam nên chọn những loại cây có tán lá rộng, có hiệu quả chiêu tài tốt. Đặt chậu cây ở phía Đông được xem là hướng Đại cát đối với nhà bếp.
Bạn có thể đặt cây ở trên bàn, chúng sẽ có khả năng giữ gìn sức khỏe tốt cho người trong nhà.
Đặt cây ở phía Tây nhà bếp thì nên chọn hoa màu vàng, chúng sẽ chặn được dương khí quá mạnh từ ánh nắng bên ngoài. Đặt cây ở phía Bắc thì nên chọn cây có màu đỏ hoặc hồng để tăng thêm sức sống cho nhà bếp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắnỞ - 4 giờ trước
GĐXH – Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 2 đầu tuần. Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp thắp hương cho cả 2 ngày 14, 15 âm như sau:
5 tiêu chuẩn vàng trong nhà bếp người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biếtỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Với 5 tiêu chuẩn vàng sau đây, những người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết vì không chỉ giúp không gian nhà bếp hài hòa, cả gia đình an vui, còn thu hút tài lộc vế.
Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợiỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, xây nhà hướng tốt, hợp tuổi sẽ mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu hướng tốt cho người tuổi Thìn và những hướng cần tránh để hạn chế điều không may mắn.
Mua chung cư khoan nhìn giá: 7 lỗi phong thủy đại kỵ cần tránh ngayỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Để không rơi vào cảnh 'tiền mất tật mang', dưới đây là những lỗi phong thủy nhà chung cư đại kỵ mà bạn nhất định phải né ngay lập tức khi chọn mua nhà.
Tuổi Thìn nên để cây gì trên bàn làm việc để tiền tài hanh thông, sự nghiệp thăng tiến?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ bật mí bí quyết chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Thìn theo từng niên mệnh, giúp bạn tìm được "bùa hộ mệnh" hoàn hảo cho không gian làm việc của mình.
Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phèn chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt giúp làm sạch, khử mùi, đuổi gián cực tốt. Với vài mẹo dưới đây, phèn chua còn có thể cải thiện và tăng vận khí tốt cho không gian sống.
Mẹo treo quạt đúng phong thủy giúp rước tài lộc, sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ đơn thuần là thiết bị làm mát, chiếc quạt trong nhà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa dòng chảy năng lượng (khí) theo nguyên lý phong thủy.
Cuộc sống viên mãn của hoa hậu cao 1m58 trong căn biệt thự rộng tận 1.200 m2Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa có ba người con đều thành đạt, từng học ở những ngôi trường hàng đầu thế giới nhưng chị không coi đó là thành công lớn nhất khi làm mẹ.
Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi Sửu hợp hướng nhà nào phụ thuộc mệnh và giới tính chứ không chỉ năm sinh. Bài viết tóm lược cách xác định và những sai lầm thường gặp khi chọn hướng.
Cây phong thủy bàn làm việc tuổi Mão: Chọn đúng để thu hút vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phong thuỷ không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại vận khí, tài lộc. Tìm hiểu ngay cách chọn cây phù hợp với mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tuổi Mão để cân bằng ngũ hành, tăng năng lượng tích cực.
Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đaỞ
GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.