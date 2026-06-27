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Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ tự nhiên đón lộc, đổi đời

Thứ bảy, 14:01 27/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Việc trồng những loại cây cảnh phong thủy trong phòng bếp không chỉ giúp cân bằng không khí mà còn mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà.

Tiêu chí chọn các loại cây phong thủy phòng bếp

Để chọn được những loại cây cảnh phong thủy thích hợp trong nhà bếp, bạn nên cân nhắc những tiêu chí sau: Cây cảnh phong thủy phòng bếp có tác dụng khử mùi, thanh lọc không khí (dương xỉ, lưỡi hổ, lô hội...).

Cây gia vị có tác dụng xua đuổi côn trùng (húng quế, húng chanh, bạc hà...). Cây có tác dụng mang lại mùi thơm thư giãn và dễ chịu (hương thảo, tùng thơm). 

Loại cây cảnh phong thủy phổ biến nên đặt trong phòng bếp:

Cây có thể ăn được

Những loại cây có thể ăn được giúp các bà nội trợ có thể tận dụng để làm gia vị nêm nếm cho các món ăn của mình. 

Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ đón lộc đổi đời - Ảnh 1.

Những loại cây có thể ăn được giúp các bà nội trợ có thể tận dụng để làm gia vị nêm nếm cho các món ăn của mình.

Đó có thể là những loại rau ăn được như oải hương, húng quế, bạc hà, mùi tây… Đây đều là những loại cây có khả năng chữa bệnh tốt, tăng thêm gia vị cho các món ăn của gia đình bạn.

Cây thảo mộc

Các loại cây thảo mộc có hương thơm dịu nhẹ, mang lại cho chủ nhà cảm giác thư giãn, giúp bữa cơm gia đình thêm phần ngon lành hơn.

Bạn có thể trồng các loại cây thảo mộc này ngay tại cửa sổ để đón lấy ánh sáng, góp phần khiến cho không gian phòng bếp thêm thoáng đãng.

Cây dễ sống

Các loại cây dễ sống có thể sinh trưởng tốt trong bất kỳ những điều kiện môi trường nào. Bạn có thể trồng những loại cây lưỡi hổ, trầu bà vàng, lô hội, dương xỉ ngay trong bếp.

Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ đón lộc đổi đời - Ảnh 2.

Bạn có thể trồng những loại cây lưỡi hổ, trầu bà vàng, lô hội, dương xỉ ngay trong bếp.

Đây đều là những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt trong bất kỳ điều kiện nào. Các loại cây này không những góp phần mang lại hơi thở thiên nhiên cho không gian phòng bếp của bạn, mà đó còn là điểm nhấn cho phòng bếp ấn tượng hơn.

Cây thanh lọc không khí

Chức năng chính của những loại cây thanh lọc không khí này đó chính là hấp thụ các khí cacbonic hoặc khí bốc lên từ bếp ga, giúp nhà bếp tránh được việc bị ngột ngạt, khó chịu.

Những cây phong thủy phổ biến có thể kể đến đó chính là lan ý, hoa nhài, bạc hà, dương xỉ, hoa phong lữ có khả năng hấp thụ mùi thơm, làm sạch không khí rất tốt trong nhà bếp.

Những lưu ý khi đặt cây phong thủy trong phòng bếp

Đặt chậu cây ở phía Nam nên chọn những loại cây có tán lá rộng, có hiệu quả chiêu tài tốt. Đặt chậu cây ở phía Đông được xem là hướng Đại cát đối với nhà bếp.

Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ đón lộc đổi đời - Ảnh 3.

Chức năng chính của những loại cây thanh lọc không khí này đó chính là hấp thụ các khí cacbonic hoặc khí bốc lên từ bếp ga, giúp nhà bếp tránh được việc bị ngột ngạt, khó chịu.

Bạn có thể đặt cây ở trên bàn, chúng sẽ có khả năng giữ gìn sức khỏe tốt cho người trong nhà.

Đặt cây ở phía Tây nhà bếp thì nên chọn hoa màu vàng, chúng sẽ chặn được dương khí quá mạnh từ ánh nắng bên ngoài. Đặt cây ở phía Bắc thì nên chọn cây có màu đỏ hoặc hồng để tăng thêm sức sống cho nhà bếp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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