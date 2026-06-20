Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau

Thứ bảy, 11:33 20/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc tối ưu hóa không gian cho các thiết bị gia dụng như tủ lạnh là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và sự tiện lợi, bài trí tủ lạnh sao cho hợp phong thủy để rước tài đón lộc cũng là điều khiến nhiều gia chủ suy nghĩ.

Vì sao cần quan tâm tới vị trí đặt tủ lạnh?

Phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, vị trí đặt tủ lạnh ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe và vận may của gia chủ.

Đặt tủ lạnh đúng vị trí sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và sức khỏe tốt cho gia đình. Ngược lại, đặt tủ lạnh ở vị trí xấu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các yếu tố này.

Khoa học

Vị trí đặt tủ lạnh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của tủ. Đặt tủ lạnh ở vị trí thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt và độ ẩm cao sẽ giúp tủ hoạt động hiệu quả, tiết kiệm điện và bền bỉ hơn.

Ngoài ra, vị trí đặt tủ lạnh cũng ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi sử dụng và bảo quản thực phẩm.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau - Ảnh 1.

Vị trí đặt tủ lạnh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của tủ.

Do vậy, việc quan tâm đến vị trí đặt tủ lạnh là rất quan trọng để đảm bảo: Tài lộc, sức khỏe và vận may cho gia đình. Hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của tủ lạnh. An toàn, tiện lợi cho người sử dụng. Phù hợp với không gian gia đình.

Những vị trí kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh

Không đặt tủ lạnh đối diện phòng bếp

Theo phong thủy thì tủ lạnh thuộc Kim, để đối diện phòng bếp thuộc Hỏa sẽ gây xung khắc khiến gia chủ cảm thấy bất hòa trong các mối quan hệ bạn bè, làm ăn hay thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ

Phòng ngủ là không gian để thư giãn sau một ngày làm việc, do đó cần sự ổn định về mặt năng lượng. Khi bày trí tủ lạnh trong phòng ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ do âm thanh và từ trường tủ lạnh đem đến, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau - Ảnh 2.

Khi bày trí tủ lạnh trong phòng ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ do âm thanh và từ trường tủ lạnh đem đến, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Gầm cầu thang thuộc hỏa, đặt tủ lạnh ở đây sẽ gây xung khắc giữa Kim và Hỏa, khiến gia chủ không gặp được vận may và sự sung túc. Thêm vào đó, gầm cầu thang không được thoáng mát, tủ lạnh khi để ở đây hơi thoát không được và dễ hư hỏng.

Không đặt tủ lạnh ở nơi quá ẩm ướt hoặc nắng trực tiếp

Độ ẩm cao có thể gây rỉ sét và hư hỏng các bộ phận kim loại bên trong tủ lạnh. Ánh nắng trực tiếp có thể làm tủ lạnh hoạt động mạnh hơn để duy trì độ lạnh, gây tiêu tốn điện năng.

Môi trường ẩm ướt có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến thực phẩm trong tủ.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau - Ảnh 3.

Ánh nắng trực tiếp có thể làm tủ lạnh hoạt động mạnh hơn để duy trì độ lạnh, gây tiêu tốn điện năng.

Tránh đặt tủ lạnh gần cửa sổ

Trong phong thủy, ánh sáng và gió từ cửa sổ có thể làm tủ lạnh phải hoạt động liên tục, gây hao phí năng lượng và ảnh hưởng đến tài lộc. Mặt khác, ánh nắng trực tiếp có thể làm tăng nhiệt độ xung quanh tủ, gây tốn điện.

Tránh đặt tủ lạnh gần nhà vệ sinh hay thùng rác

Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi uế tạp. Do đó không nên đặt gần. Để tránh nguy cơ mất an toàn vệ sinh của thực phẩm trong tủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau - Ảnh 4.Tủ lạnh rò rỉ gas nguy hiểm khôn lường, cách dùng bột xà phòng để kiểm tra rò ga và xử lý an toàn tại nhà

GĐXH - Rò rỉ gas tủ lạnh không chỉ khiến thiết bị nhanh hỏng, tiêu tốn điện năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ngộ độc. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những tác hại khôn lường và hướng dẫn bạn cách nhận biết, xử lý sự cố này.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau - Ảnh 5.Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

GĐXH - Xu hướng màu sắc năm 2026 đang dần chuyển hướng đến sự hài hòa, tinh tế cho nên việc lựa chọn đúng bảng màu không chỉ giúp căn hộ của bạn thêm phần sang trọng mà còn phản ánh đúng lối sống hiện đại.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau - Ảnh 6.Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

GĐXH - Với tủ lạnh mới mua, bạn nên khử mùi và lau chùi sơ qua trước khi cho thực phẩm vào tủ để bảo quản. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn cách khử mùi nhựa tủ lạnh mới sao cho đúng cách để không làm ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tủ lạnh rò rỉ gas nguy hiểm khôn lường, cách dùng bột xà phòng để kiểm tra rò ga và xử lý an toàn tại nhà

Tủ lạnh rò rỉ gas nguy hiểm khôn lường, cách dùng bột xà phòng để kiểm tra rò ga và xử lý an toàn tại nhà

Tuyệt chiêu dùng tủ lạnh cũ vẫn chạy êm ru, tiết kiệm điện như máy mới

Tuyệt chiêu dùng tủ lạnh cũ vẫn chạy êm ru, tiết kiệm điện như máy mới

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

7 dấu hiệu tủ lạnh đang "kêu cứu", nếu ngó lơ sẽ tốn tiền triệu sửa chữa

7 dấu hiệu tủ lạnh đang "kêu cứu", nếu ngó lơ sẽ tốn tiền triệu sửa chữa

Cùng chuyên mục

Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng

Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng

- 5 giờ trước

GĐXH - Cây phong thủy ưa bóng râm được nhiều người tin dùng để tạo ra không gian yên bình, thu hút tài lộc. Những cây này thường có khả năng hấp thụ và chuyển hoá năng lượng tiêu cực, mang lại cảm giác mát mẻ cho môi trường sống.

Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt

Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh

- 17 giờ trước

GĐXH - Vì giới hạn diện tích, không ít gia chủ đành chấp nhận lỗi bài trí khi đặt két sắt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh. Làm sao để giữ được túi tiền khi lỡ đặt cạnh nơi uế khí? Hãy đọc bài viết sau.

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

- 20 giờ trước

GĐXH - Phòng ngủ kết hợp phòng khách không chỉ là xu hướng thiết kế nội thất hiện đại mà còn là giải pháp tối ưu cho không gian nhỏ, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn giữ được sự thoải mái, tiện nghi.

Đặt hũ gạo và tủ lạnh ở đâu trong bếp chung cư để tiền đầy túi, bình an và may mắn

Đặt hũ gạo và tủ lạnh ở đâu trong bếp chung cư để tiền đầy túi, bình an và may mắn

- 22 giờ trước

GĐXH - Trong không gian giới hạn của căn hộ chung cư, việc bố trí hũ gạo và tủ lạnh sao cho vừa tiện nghi, vừa chuẩn phong thủy là bài toán quyết định mạch tài lộc luôn tràn trề, thịnh vượng.

Sau hành trình tích lũy, người Hải Phòng chọn Vinhomes Royal Island để nâng cao chất lượng sống

Sau hành trình tích lũy, người Hải Phòng chọn Vinhomes Royal Island để nâng cao chất lượng sống

- 1 ngày trước

Khi mục tiêu tài chính đã hoàn thành, điều giới tinh hoa Hải Phòng tìm kiếm không còn đơn thuần là một địa chỉ thuận tiện cho công việc, mà là một không gian đủ xanh, đủ tiện nghi và đủ riêng tư với những hàng xóm "cùng tần số" để tận hưởng thành quả cùng gia đình.

5 điều nên làm trong 'tháng Cửu Độc' năm 2026 để bảo vệ sức khỏe và giữ vận khí hanh thông

5 điều nên làm trong 'tháng Cửu Độc' năm 2026 để bảo vệ sức khỏe và giữ vận khí hanh thông

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy cho rằng, tháng 5 âm lịch là ‘tháng Cửu Độc’ cực nguy hiểm, dễ gây hại cho cơ thể. Nhưng thời điểm này cũng là thời điểm vàng tốt nhất trong năm để thanh lọc cơ thể và bổ sung dương khí.

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

- 1 ngày trước

GĐXH - Bài viết này sẽ giới thiệu 8 loại cây cảnh được ví như "liều thuốc thôi miên" tự nhiên. Chúng không chỉ thanh lọc không khí, tạo ra môi trường ngủ lý tưởng mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít.

Mẹo cứu nguy chiếc máy giặt lên nguồn nhưng không chạy tại nhà

Mẹo cứu nguy chiếc máy giặt lên nguồn nhưng không chạy tại nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện tượng máy giặt lên nguồn nhưng không quay lồng giặt, không cấp nước là dấu hiệu cảnh báo sự cố về linh kiện hoặc hệ thống an toàn của thiết bị. Bài viết này sẽ giúp bạn cách khắc phục nhanh gọn tại nhà để máy hoạt động lại bình thường.

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục

- 1 ngày trước

GĐXH - Thảm là một trong những vật dụng khó làm sạch, việc vệ sinh rất vất vả và mất thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước giặt thảm bằng máy giặt đơn giản, ít tốn sức và chi phí thấp.

Xem nhiều

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?

Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an

Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Tết Đoan Ngọ 2026 vào ngày nào tháng 6 dương? Ý nghĩa, mâm cúng và những phong tục đặc sắc của người Việt

Tết Đoan Ngọ 2026 vào ngày nào tháng 6 dương? Ý nghĩa, mâm cúng và những phong tục đặc sắc của người Việt

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top