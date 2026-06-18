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Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

Thứ năm, 11:23 18/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Xu hướng màu sắc năm 2026 đang dần chuyển hướng đến sự hài hòa, tinh tế cho nên việc lựa chọn đúng bảng màu không chỉ giúp căn hộ của bạn thêm phần sang trọng mà còn phản ánh đúng lối sống hiện đại.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 1.

Không gian phòng khách chung cư với gam màu xám chủ đạo kết hợp điểm nhấn của sắc đỏ độc đáo.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 2.

Gam màu trung tính giúp không gian chung cư trở nên hài hòa, hiện đại.

Tone màu trung tính

Gam màu trung tính như trắng, xám, be hay kem luôn là “chân ái” khi nhắc đến sơn nhà chung cư. Nếu bạn yêu thích phong cách tối giản, hiện đại hãy kết hợp tường màu trắng hoặc be với đồ nội thất gỗ sáng màu. Còn nếu muốn tạo chiều sâu cho không gian, bạn có thể nhấn nhá thêm một chút màu xám, nâu đậm hoặc xanh navy.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 3.

Không gian phòng khách với nội thất tông màu ghi nhẹ nhàng nhưng nổi bật đến lạ.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 4.

Thiết kế tủ tivi gỗ sáng màu tạo sự đồng bộ với không gian nội thất tối giản và trang nhã.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 5.

Tổng quan không gian phòng ngủ màu nude nhẹ nhàng, đồng bộ với tổng thể.

Một lưu ý nhỏ là không nên lạm dụng màu xám đậm quá nhiều vì có thể khiến không gian trông lạnh lẽo. Để cân bằng lại, bạn có thể sử dụng ánh sáng vàng hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác ấm áp hơn.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 6.

Màu sơn phòng khách chung cư với gam xám trắng giúp tổng thể không gian thêm thanh lịch và trang nhã.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 7.

Sơn tường gam màu xám chủ đạo mang đến không gian chung cư sang trọng, tinh tế.

Màu pastel siêu hot

Những gam màu như xanh mint, hồng phấn, tím lavender hay vàng nhạt mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho căn hộ chung cư nhà bạn. Để tạo sự cân bằng thị giác, bạn có thể kết hợp chúng với màu trắng hoặc be, hoặc dùng để nhấn nhá trên một mảng tường phụ để tránh cảm giác đơn điệu.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 8.

Phòng khách liền phòng ăn chung cư sử dụng màu pastel kết hợp nội thất gỗ tự nhiên.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 9.

Phòng ngủ ấm áp với điểm nhấn vách ốp gỗ hiện đại.

Sử dụng tone màu ấm áp

Màu cam đất, nâu gỗ, vàng mật ong hay đỏ đất luôn mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện cho chung cư của bạn. Một mẹo nhỏ để không gian trông sang trọng hơn là kết hợp tone màu ấm này với các gam trung tính như trắng, be hoặc xám nhạt. 

Tuy nhiên đừng sử dụng quá nhiều tone ấm trong không gian nhỏ vì có thể gây cảm giác chật chội. Để tránh điều này, bạn có thể thêm cây xanh hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên để làm dịu đi độ “nóng” của màu sắc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Top 6 màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng 2026, rước tài lộc vào nhà - Ảnh 10.

Không gian phòng khách liền bếp nổi bật với gam màu nâu của gỗ ấm áp, hiện đại.

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