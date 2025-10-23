Mới nhất
Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặp

Thứ năm, 15:47 23/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người đàn ông mắc dị tật niệu quả nằm sau tĩnh mạch nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tiểu buốt và tiểu máu.

Phát hiện dị tật hiếm gặp từ dấu hiệu đau lưng

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc dị tật hiếm gặp: niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới.

Bệnh nhân là bà Hồ Bích Ng., 59 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải kéo dài, kèm tiểu buốt và tiểu máu. 

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh niệu quản phải đi vòng sau tĩnh mạch chủ dưới, gây hẹp và ứ nước thận độ II – một dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.500 ca dị tật đường niệu; hình ảnh sỏi niệu quản trái 1/3 dưới.

Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặp - Ảnh 1.

Êkíp đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng chuyển vị niệu quản ra trước tĩnh mạch chủ dưới. Quá trình phẫu thuật được thực hiện tỉ mỉ, khéo léo nhằm bóc tách an toàn hiệu quản, tránh tổn thương tĩnh mạch chủ và các cấu trúc lân cận. Đồng thời tiến hành tán sỏi niệu quản trái, đặt sonde JJ 2 bên.

Sau gần 2 giờ, kíp phẫu thuật do BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng ê kíp đã phẫu thuật thành công, niệu quản được tái tạo lưu thông tốt, chức năng thận được bảo tồn tối đa. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tiểu tiện bình thường.

Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm gặp

Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Phương, Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: "Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải. Nhờ hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và đội ngũ phẫu thuật viên có kinh nghiệm, Bệnh viện Bãi Cháy đã xử trí an toàn, hiệu quả cho người bệnh."

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và kỹ thuật cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy trong lĩnh vực phẫu thuật tiết niệu – thận học, đồng thời minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ chẩn đoán, phẫu thuật nội soi hiện đại trong điều trị các bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.

Bé 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị tật tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBé 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị tật tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Một số yếu tố nguy cơ gây dị tật tủy sống như: Thiếu axit folic trong thai kỳ, tiền sử gia đình có người mắc dị tật ống thần kinh, một số thuốc hoặc bệnh lý người mẹ mắc trong quá trình mang thai...




