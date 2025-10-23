Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặp
GĐXH - Người đàn ông mắc dị tật niệu quả nằm sau tĩnh mạch nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tiểu buốt và tiểu máu.
Phát hiện dị tật hiếm gặp từ dấu hiệu đau lưng
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc dị tật hiếm gặp: niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới.
Bệnh nhân là bà Hồ Bích Ng., 59 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải kéo dài, kèm tiểu buốt và tiểu máu.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh niệu quản phải đi vòng sau tĩnh mạch chủ dưới, gây hẹp và ứ nước thận độ II – một dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.500 ca dị tật đường niệu; hình ảnh sỏi niệu quản trái 1/3 dưới.
Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng chuyển vị niệu quản ra trước tĩnh mạch chủ dưới. Quá trình phẫu thuật được thực hiện tỉ mỉ, khéo léo nhằm bóc tách an toàn hiệu quản, tránh tổn thương tĩnh mạch chủ và các cấu trúc lân cận. Đồng thời tiến hành tán sỏi niệu quản trái, đặt sonde JJ 2 bên.
Sau gần 2 giờ, kíp phẫu thuật do BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng ê kíp đã phẫu thuật thành công, niệu quản được tái tạo lưu thông tốt, chức năng thận được bảo tồn tối đa. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tiểu tiện bình thường.
Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm gặp
Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Phương, Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: "Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải. Nhờ hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và đội ngũ phẫu thuật viên có kinh nghiệm, Bệnh viện Bãi Cháy đã xử trí an toàn, hiệu quả cho người bệnh."
Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và kỹ thuật cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy trong lĩnh vực phẫu thuật tiết niệu – thận học, đồng thời minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ chẩn đoán, phẫu thuật nội soi hiện đại trong điều trị các bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinhBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử tríBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhânBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi bóng đá có chỉ số huyết áp tăng cao, được ghi nhận là 200/100mmHg.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...
Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 1 tháng bị đau đầu âm ỉ kèm nôn ói, chị V.A đi khám bất ngờ phát hiện túi phình lớn ở động mạch cảnh trong bên trái, nguy cơ vỡ cao.
Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn ganBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Điều đáng lo ngại nhất của người bệnh này là đa u tuyến nội tiết tiến triển đã di căn gan, tiên lượng còn rất dè dặt và cần theo dõi sát.
7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sốt xuất huyết khiến cơ thể mệt mỏi, ăn sai thực phẩm sẽ chậm hồi phục. Xem ngay 7 loại thực phẩm cần tránh để mau khỏe lại.
Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm nàyBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày, bạn đã có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày và giữ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.
Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tậpBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Anh L. được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp sau khi tập gym với cường độ cao, kéo dài 2 giờ/lần tập.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng đầu gối, chấn thương gặp phải sẽ mất bao lâu để hồi phục?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Với chấn thương đứt dây chằng, cựu thủ thành U23 Việt Nam phải lên bàn mổ để phẫu thuật trong ít ngày tới. Anh sẽ phải nghỉ ít nhất 8 tháng để hồi phục chấn thương.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...