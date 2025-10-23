Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểm

Khám đau đầu phát hiện phình mạch máu não

Sau hơn 1 tháng bị đau đầu âm ỉ kèm nôn ói, chị V. A. (35 tuổi, TP.HCM) đến BVĐK Tâm Anh khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện túi phình lớn ở động mạch cảnh trong bên trái, nguy cơ vỡ cao.

BSNT.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp Thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, túi phình này có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết dưới nhện dẫn đến tình trạng đột quỵ, đe dọa tính mạng.

Được bác sĩ giải thích về nguy cơ và tư vấn can thiệp sớm, chị Vân Anh nhập viện ngay sau khi làm đầy đủ xét nghiệm và uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu.

Các bác sĩ can thiệp đặt stent thay đổi dòng chảy điều trị túi phình mạch máu cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Đặt stent thay đổi dòng chảy điều trị túi phình mạch máu não

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp nội mạch đặt stent thay đổi dòng chảy – một kỹ thuật hiện đại trong điều trị túi phình động mạch não, giúp đổi hướng dòng máu, ngăn máu chảy vào túi phình, đồng thời giảm áp lực lên thành túi. Sau can thiệp, túi phình sẽ tự tiêu biến theo thời gian.

Chị Vân Anh được gây mê nội khí quản, tiến hành chụp mạch để xác định chính xác vị trí và kích thước túi phình bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Hình ảnh DSA xác định túi phình có kích thước 8.32×5.01 mm, cổ túi phình rộng 5.03 mm. Theo bác sĩ đánh giá, đây là túi phình có kích thước lớn.

Bác sĩ Hoàn tiếp cận túi phình thông qua động mạch đùi, luồn một vi ống thông siêu nhỏ lên đến vị trí mạch máu não có túi phình, đưa stent vào đúng vị trí, bung stent phủ qua túi phình.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, stent thay đổi dòng chảy được đặt chính xác tại vị trí túi phình động mạch cảnh trong trái, không ghi nhận biến chứng trong hoặc sau thủ thuật, máu lưu thông ổn định.

Sau can thiệp, chị Vân Anh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không liệt, không yếu chi. Những ngày tiếp theo, chị được điều trị nội khoa với thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép để ngăn huyết khối trong stent, thuốc statin hạ mỡ máu, giảm đau, hỗ trợ tiền đình và bảo vệ dạ dày.

Sau 4 ngày điều trị, người bệnh được xuất viện và tái khám sau một tuần hoặc sớm hơn nếu có các biểu hiện như đau đầu tăng, nôn ói, yếu nửa người hoặc rối loạn ý thức.

Phình mạch máu não nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Hoàn, túi phình động mạch não là bệnh lý nguy hiểm vì có thể tiến triển âm thầm nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt. Khi túi phình vỡ, tỷ lệ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh rất cao.

Ảnh minh họa.

Theo Quỹ Phình động mạch não Mỹ (Brain Aneurysm Foundation), trên toàn cầu, biến chứng vỡ túi phình cướp đi gần 500.000 sinh mạng mỗi năm. Nhóm nguy cơ cao nhất nằm trong độ tuổi 35–60, đặc biệt là phụ nữ trên 55 tuổi với khả năng vỡ túi phình cao hơn nam giới 1,5 lần. Khi túi phình vỡ, 50% bệnh nhân tử vong, 15% không kịp đến bệnh viện, và 2/3 người sống sót chịu di chứng suốt đời.

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước khi túi phình vỡ giúp người bệnh phục hồi tốt, bảo tồn được chức năng não và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. "Người bệnh may mắn phát hiện ra túi phình lớn, có nguy cơ vỡ cao và nhanh chóng can thiệp kịp thời", bác sĩ Hoàn nói.

Túi phình mạch não hình thành khi thành mạch yếu phồng ra do áp lực máu. Với những túi phình có cổ rộng, việc can thiệp bằng coil (đặt vòng xoắn kim loại trong túi phình) có thể khó khăn. Khi đó, bác sĩ sẽ chọn đặt stent thay đổi dòng chảy để điều hướng lại dòng máu trong động mạch, làm giảm áp lực vào túi phình, giúp máu trong túi đông lại rồi tự xơ hóa, bịt kín dần.

Ai có nguy cơ bị túi phình mạch máu não?

Bác sĩ Hoàn lưu ý, người có cơn đau đầu kéo dài, đau khu trú một vùng, kèm chóng mặt, mờ mắt hoặc buồn nôn nên đi khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa thần kinh, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc stress kéo dài.

Với những trường hợp đã được can thiệp đặt stent thay đổi dòng chảy, việc tuân thủ dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép đủ thời gian, kiểm soát mỡ máu và tái khám định kỳ là rất quan trọng để đảm bảo stent hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa tái phát.