Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ HaUI từ chuỗi hoạt động ‘Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng’

Các sự kiện được triển khai xuyên suốt từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026 đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội và chung tay xây dựng quê hương.

Ngay từ giữa tháng 3, phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ Đại học đã ra quân thực hiện mô hình "Cổng trường An toàn giao thông" tại khu vực cổng trường cơ sở 1 và cơ sở 2, trực tiếp tham gia phân luồng và hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông.

Song song với đó, cuộc thi "Choose HaUI - Where Futures Begin" đã tạo ra một sân chơi trực tuyến sôi động, nơi sinh viên tự do thiết kế các video ngắn giới thiệu về ngành học nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng và các em học sinh đến với Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị luôn được đặt lên hàng đầu thông qua Tọa đàm "Lý tưởng Đảng Dẫn lối - Khơi nguồn khát vọng" tổ chức tại hội trường nhà A11. Diễn đàn đối thoại này đã tạo cơ hội để sinh viên trao đổi về lý tưởng cách mạng và vai trò của thanh niên trong giai đoạn hội nhập mới.

TS. Nguyễn Văn Thiện – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Đại học cùng đoàn đại biểu Đoàn thanh Niên Đại học thăm quan Toà nhà Quốc Hội.

Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được làm sâu sắc thông qua chuyến thăm quan Tòa nhà Quốc hội.

Ngọn lửa nhân ái cũng được thắp lên thông qua chương trình thiện nguyện tại Viện huyết học và truyền máu TW. Ban tổ chức đã trực tiếp thăm hỏi và trao tặng 30 suất quà, với giá trị mỗi suất là 1.000.000 đồng nhằm san sẻ phần nào khó khăn với các bệnh nhân.

Đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Đại học, Ngày hội "HaUI Xanh - Sáng tạo - Bền vững" cũng sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại khuôn viên nhà A12 với các hoạt động thiết thực như đổi rác tái chế lấy quà và trồng cây xanh, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên.

Khép lại chuỗi sự kiện, trong tháng 4/2026, tổ chức Đoàn sẽ triển khai Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội kết hợp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở đào tạo Ninh Bình.

Được triển khai sâu rộng, tập trung và đảm bảo tính hiệu quả cao, các hoạt động trải nghiệm thực tế "vì cộng đồng" đã đóng vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng lòng nhân ái, năng lực tổ chức hoạt động, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên, thanh niên Đại học Công nghiệp Hà Nội.

