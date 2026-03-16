Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

Tôi và chồng yêu nhau gần 5 năm trước khi quyết định kết hôn. Khoảng thời gian ấy đủ dài để tôi tin rằng mình hiểu rõ con người anh.

Anh hiền lành, điềm đạm và luôn cư xử rất chừng mực. Trong suốt những năm yêu nhau, tôi chưa từng thấy anh làm điều gì khiến tôi phải nghi ngờ hay phiền lòng.

Khi chúng tôi cưới nhau, nhiều người còn nói tôi may mắn. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, anh chăm chỉ làm việc, không tụ tập bạn bè quá đà, cũng không có những thói quen khiến vợ phải lo lắng.

Sau khi sinh con, tôi càng cảm nhận rõ sự quan tâm của anh. Có những đêm con ốm sốt, anh là người thức trắng để bế con, đo nhiệt độ, dỗ dành để tôi có thể chợp mắt.

Có những lúc tôi mệt mỏi, anh chủ động nói tôi cứ nghỉ ngơi, còn việc chăm con để anh lo. Không ít lần anh còn khuyến khích tôi đi gặp gỡ bạn bè cho thoải mái đầu óc, còn anh ở nhà trông con…

Qua tin nhắn, tôi biết rằng họ vẫn thường xuyên gặp nhau, còn nói chuyện về những lần đi nhà nghỉ với nhau (ảnh minh họa: AI)

Tôi từng nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một người chồng biết quan tâm và chia sẻ như vậy là đủ. Thế nhưng mọi niềm tin ấy lại sụp đổ khi tôi phát hiện sự thật khủng khiếp của chồng.

Hôm đó, khi chúng tôi đang ở nhà, điện thoại của chồng liên tục có tin nhắn đến. Anh vừa vào phòng tắm nên chưa kịp mang theo điện thoại. Ban đầu tôi không có ý định xem nhưng tiếng thông báo cứ vang lên liên hồi khiến tôi tò mò. Tôi cầm điện thoại lên, nghĩ rằng có thể là việc gì gấp từ cơ quan nhưng khi mở tin nhắn ra, tôi sốc nặng.

Nội dung những tin nhắn ban đầu đã khiến tôi thấy bất thường, nhưng càng đọc tiếp tôi càng sốc vì đó là người yêu cũ của anh. Qua tin nhắn, tôi biết rằng họ vẫn thường xuyên gặp nhau, còn nói chuyện về những lần đi nhà nghỉ với nhau. Chồng tôi còn nhắn rằng việc cưới tôi chỉ là để ổn định cuộc sống và làm “vỏ bọc” cho mọi thứ. Còn tình cảm thật sự của anh vẫn dành cho người kia.

Tôi không thể tin nổi người đàn ông mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối, người đã cùng tôi xây dựng gia đình, người vẫn ngày ngày chăm sóc con cái… lại phản bội tôi cả chục năm trời mà tôi không hề hay biết. Tôi chưa biết phải làm gì khi vẫn chưa thể tin nổi mọi thứ hiển hiện trước mắt tôi lại là sự thật.