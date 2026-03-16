Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

Thứ hai, 10:39 16/03/2026 | Tâm sự

Một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

Tôi và chồng yêu nhau gần 5 năm trước khi quyết định kết hôn. Khoảng thời gian ấy đủ dài để tôi tin rằng mình hiểu rõ con người anh. 

Anh hiền lành, điềm đạm và luôn cư xử rất chừng mực. Trong suốt những năm yêu nhau, tôi chưa từng thấy anh làm điều gì khiến tôi phải nghi ngờ hay phiền lòng.

Khi chúng tôi cưới nhau, nhiều người còn nói tôi may mắn. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, anh chăm chỉ làm việc, không tụ tập bạn bè quá đà, cũng không có những thói quen khiến vợ phải lo lắng.

Sau khi sinh con, tôi càng cảm nhận rõ sự quan tâm của anh. Có những đêm con ốm sốt, anh là người thức trắng để bế con, đo nhiệt độ, dỗ dành để tôi có thể chợp mắt. 

Có những lúc tôi mệt mỏi, anh chủ động nói tôi cứ nghỉ ngơi, còn việc chăm con để anh lo. Không ít lần anh còn khuyến khích tôi đi gặp gỡ bạn bè cho thoải mái đầu óc, còn anh ở nhà trông con…

Qua tin nhắn, tôi biết rằng họ vẫn thường xuyên gặp nhau, còn nói chuyện về những lần đi nhà nghỉ với nhau (ảnh minh họa: AI)

Tôi từng nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một người chồng biết quan tâm và chia sẻ như vậy là đủ. Thế nhưng mọi niềm tin ấy lại sụp đổ khi tôi phát hiện sự thật khủng khiếp của chồng.

Hôm đó, khi chúng tôi đang ở nhà, điện thoại của chồng liên tục có tin nhắn đến. Anh vừa vào phòng tắm nên chưa kịp mang theo điện thoại. Ban đầu tôi không có ý định xem nhưng tiếng thông báo cứ vang lên liên hồi khiến tôi tò mò. Tôi cầm điện thoại lên, nghĩ rằng có thể là việc gì gấp từ cơ quan nhưng khi mở tin nhắn ra, tôi sốc nặng.

Nội dung những tin nhắn ban đầu đã khiến tôi thấy bất thường, nhưng càng đọc tiếp tôi càng sốc vì đó là người yêu cũ của anh. Qua tin nhắn, tôi biết rằng họ vẫn thường xuyên gặp nhau, còn nói chuyện về những lần đi nhà nghỉ với nhau. Chồng tôi còn nhắn rằng việc cưới tôi chỉ là để ổn định cuộc sống và làm “vỏ bọc” cho mọi thứ. Còn tình cảm thật sự của anh vẫn dành cho người kia.

Tôi không thể tin nổi người đàn ông mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối, người đã cùng tôi xây dựng gia đình, người vẫn ngày ngày chăm sóc con cái… lại phản bội tôi cả chục năm trời mà tôi không hề hay biết. Tôi chưa biết phải làm gì khi vẫn chưa thể tin nổi mọi thứ hiển hiện trước mắt tôi lại là sự thật.

Mệt mỏi khi phải chạm mặt người yêu cũ nơi công sở mỗi ngày

Chúng tôi từng là cặp đôi đẹp nhất phòng dự án, từng cùng nhau tăng ca bên những ly cà phê nguội ngắt, từng lén nắm tay nhau dưới gầm bàn trong những cuộc họp căng thẳng.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tin liên quan

4 kiểu phụ nữ đàn ông càng yêu càng dễ 'tụt dốc' sự nghiệp

Không yêu thì nói thẳng, ghét trò thả thính: 5 cung hoàng đạo nữ sống nghiêm túc

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?

Sau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

GĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Ngày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

