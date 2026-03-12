Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Thầy còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi chưa đến mười tuổi. Thầy chưa có gia đình, vẻ ngoài thư sinh với cặp kính cận và nụ cười hiền lành luôn toát lên vẻ tri thức, điềm đạm.
Chẳng biết từ bao giờ, những tiết học của thầy trở thành khoảng thời gian tôi mong chờ nhất trong tuần.
Tôi thường chọn ngồi ở dãy bàn đầu, không chỉ để nghe giảng rõ hơn, mà để được nhìn thật gần ánh mắt ấm áp của thầy mỗi khi thầy say sưa giảng.
Tôi đã từng nhiều lần tìm cớ để hỏi bài thầy, nhắn tin riêng cho thầy, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trao đổi việc học.
Tôi sợ sự đường đột của mình sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có của mối quan hệ thầy trò, sợ nụ cười của thầy sẽ không còn tự nhiên khi đối diện với tôi.
Cứ thế, tôi giữ kín tình cảm ấy như một ngăn kéo bí mật trong tim. Tôi lấy sự nỗ lực học tập làm cái cớ để được thầy chú ý, để nhận được một lời khen ngợi hay một cái gật đầu khích lệ.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu đây chỉ là sự ngộ nhận của một tâm hồn mới lớn trước một hình mẫu lý tưởng, hay thực sự là những rung động đầu đời chân thật?
Thầy vẫn vậy, vẫn tận tình chỉ bảo mỗi khi tôi cần học hỏi, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và chừng mực.
Có lẽ, tình yêu thầm lặng này sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên. Tôi không mong cầu một kết thúc có hậu như trong những câu chuyện ngôn tình, chỉ mong mỗi ngày đến trường, vẫn thấy thầy bình yên và rạng rỡ trên bục giảng.
Bởi với tôi, được gặp thầy và biết rung động trước một tâm hồn đẹp, đã là một hạnh phúc giản đơn của tuổi trẻ.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thânTâm sự
Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…