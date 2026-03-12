Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Thứ năm, 07:12 12/03/2026 | Tâm sự

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Thầy còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi chưa đến mười tuổi. Thầy chưa có gia đình, vẻ ngoài thư sinh với cặp kính cận và nụ cười hiền lành luôn toát lên vẻ tri thức, điềm đạm. 

Chẳng biết từ bao giờ, những tiết học của thầy trở thành khoảng thời gian tôi mong chờ nhất trong tuần. 

Tôi thường chọn ngồi ở dãy bàn đầu, không chỉ để nghe giảng rõ hơn, mà để được nhìn thật gần ánh mắt ấm áp của thầy mỗi khi thầy say sưa giảng.

Tôi đã từng nhiều lần tìm cớ để hỏi bài thầy, nhắn tin riêng cho thầy, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trao đổi việc học. 

Tôi sợ sự đường đột của mình sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có của mối quan hệ thầy trò, sợ nụ cười của thầy sẽ không còn tự nhiên khi đối diện với tôi. 

Cứ thế, tôi giữ kín tình cảm ấy như một ngăn kéo bí mật trong tim. Tôi lấy sự nỗ lực học tập làm cái cớ để được thầy chú ý, để nhận được một lời khen ngợi hay một cái gật đầu khích lệ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu đây chỉ là sự ngộ nhận của một tâm hồn mới lớn trước một hình mẫu lý tưởng, hay thực sự là những rung động đầu đời chân thật? 

Thầy vẫn vậy, vẫn tận tình chỉ bảo mỗi khi tôi cần học hỏi, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và chừng mực.

Có lẽ, tình yêu thầm lặng này sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên. Tôi không mong cầu một kết thúc có hậu như trong những câu chuyện ngôn tình, chỉ mong mỗi ngày đến trường, vẫn thấy thầy bình yên và rạng rỡ trên bục giảng. 

Bởi với tôi, được gặp thầy và biết rung động trước một tâm hồn đẹp, đã là một hạnh phúc giản đơn của tuổi trẻ.

2 năm yêu thầm đồng nghiệp, tôi sững sờ khi anh là người chị gái dẫn về ra mắt

Hai năm làm chung công ty, tôi âm thầm dành tình cảm cho một đồng nghiệp nam hơn tôi 4 tuổi. Cho đến một buổi tối cuối tuần, chị gái dẫn bạn trai về ra mắt, tôi sững sờ khi người yêu của chị lại là anh.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Tâm sự - 53 phút trước

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Tâm sự - 1 giờ trước

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Tâm sự - 1 ngày trước

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Tâm sự - 3 ngày trước

Ngày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Tâm sự - 3 ngày trước

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng

Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chấp nhận tha thứ cho người chồng thua bạc nửa tỷ đồng, tôi cùng anh về quê làm lại từ đầu với hy vọng có gia đình bảo bọc. Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng, tôi nhận ra mình không chết vì nghèo, mà đang héo mòn vì sự soi mói, hai mặt của mẹ chồng và thái độ im lặng khó hiểu của người đàn ông bên cạnh. Hóa ra, đường về nhà đôi khi còn gian nan hơn cả đường đi lánh nợ.

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

