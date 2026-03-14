Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi mỗi lần về quê không phải là những câu hỏi xã giao của hàng xóm, mà là “cơn mưa” giục giã và “trận bão” chê bai của mẹ.
Mâu thuẫn ở chỗ, mẹ tôi khao khát có con dâu, có cháu bế đến mức ám ảnh, nhưng bà lại vô cùng khắc nghiệt, chưa có cô gái nào tôi đưa về khiến mẹ hài lòng.
Tôi đã từng dẫn về ra mắt 3 cô gái khác nhau. Họ đều là những người phụ nữ giỏi giang, ngoan hiền, yêu thương tôi thật lòng nhưng với mẹ, họ đều có “lỗi”.
Cô thứ nhất, năng động, giỏi kinh doanh, mẹ chê cô ấy chỉ biết tiền, không biết lo cho gia đình, "về chỉ có nước làm bà tướng”.
Cô thứ hai là giáo viên dịu dàng, mẹ lắc đầu chê không "môn đăng hộ đối" vì gia cảnh cô ấy khó khăn. Cô thứ ba, sống ở thành phố lâu năm, bà lại sợ cô ấy ăn chơi, không biết vun vén.
Mỗi lần bị chê, tôi đều trăn trở, mệt mỏi giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự giận dỗi của mẹ.
Đỉnh điểm là sau những buổi ra mắt thất bại đó, mẹ lại tiếp tục “bài ca”: “Mày định để mẹ chết mà không thấy mặt con dâu à? Sao mày lười lấy vợ thế”.
Tôi bế tắc hoàn toàn. Sự mâu thuẫn của mẹ khiến tôi không biết phải làm sao cho đúng. Mỗi lần đưa bạn gái về ra mắt mẹ xong, tôi đều bị các cô ấy chia tay vì nỗi sợ mẹ chồng.
Có đôi lúc, tôi day dứt tự hỏi mẹ thực sự muốn tôi hạnh phúc, hay chỉ muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của con trai, kể cả người sẽ đi cùng con suốt đời?
Tôi rất sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ đánh mất người mình yêu và chính mẹ cũng sẽ không bao giờ có được sự bình yên mà bà mong muốn.
