Dấu hiệu cảnh báo polyp nội mạc tử cung cần đi khám
Mặc dù đa số polyp nội mạc tử cung là lành tính nhưng nếu không được theo dõi can thiệp phù hợp có thể gây thiếu máu nặng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vậy dấu hiệu nào nhận biết polyp nội mạc tử cung?
1. Rong kinh kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo polyp nội mạc tử cung
Theo PGS.TS. Lê Thị Anh Đào, Trưởng Khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nộ i, polyp nội mạc tử cung (polyp buồng tử cung) là một trong những là một bệnh lý khá phổ biến thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
Polyp nội mạc tử cung là tình trạng các tế bào niêm mạc (lớp lót bên trong lòng tử cung) phát triển quá mức tạo thành những khối u nhỏ nằm bên trong buồng tử cung.
Việc nhận biết polyp nội mạc tử cung đôi khi khá khó khăn vì nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ khi đi khám phụ khoa hoặc siêu âm định kỳ.
Tuy nhiên nếu có triệu chứng thì các dấu hiệu cảnh báo phổ biến có thể là rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt là chảy máu âm đạo bất thường bao gồm chảy máu âm đạo sau mãn kinh, chảy máu giữa kỳ kinh, chảy máu sau khi giao hợp, rong kinh kéo dài… Các nghiên cứu chỉ ra rằng, rong kinh kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nội mạc tử cung.
Thông thường, các nguyên nhân gây rong kinh bao gồm rong kinh cơ năng và nguyên nhân thực thể. Rong kinh cơ năng thường hay gặp ở phụ nữ trong thời kỳ đầu dậy thì, phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh hoặc phụ nữ sau khi sinh đẻ.
Còn rong kinh thực thể là do tổn thương ở tử cung hoặc buồng trứng như u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung, polyp tử cung, ung thư cổ tử cung , ung thư nội mạc tử cung...
2. Chủ quan dễ gây biến chứng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
Theo PGS.TS. Lê Thị Anh Đào, đa số polyp nội mạc tử cung là những khối u nhỏ lành tính. Tuy nhiên nếu không được theo dõi can thiệp phù hợp có thể gây ra các biến chứng nặng như khó thụ thai , chảy máu kinh nguyệt nhiều hoặc chảy máu âm đạo sau mãn kinh, hiếm gặp hơn một số polyp có thể là tiền ung thư.
Trong trường hợp khối polyp buồng tử cung phát triển lớn; rong kinh, băng kinh gây thiếu máu nặng là một biến chứng nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng sinh sản.
3. Cần đi khám khi có dấu hiệu bất thường
Để phòng ngừa biến chứng của polyp nội mạc tử cung, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nếu phát hiện có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt và chảy máu âm đạo bất thường, rong kinh kéo dài cần đến cơ sở y tế chuyên sản phụ khoa để khám chẩn đoán chính xác và có biện pháp theo dõi can thiệp phù hợp.
Dấu hiệu rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Kinh nguyệt trở nên không đều, thất thường, có thể ra nhiều hơn bình thường hoặc kéo dài dai dẳng (rong kinh). Rong kinh kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng.
Chảy máu âm đạo bất thường: Ra máu giữa chu kỳ kinh, ra máu khi quan hệ tình dục, chảy máu âm đạo sau mãn kinh...
Việc chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp phụ nữ tránh được biến chứng thiếu máu nặng và bảo tồn khả năng sinh sản bằng cách phẫu thuật loại bỏ polyp mà không tổn thương buồng tử cung.
