Hà Nội: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức
GĐXH - Ngày 10/3, UBND TP Hà Nội có kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, hướng tới bảo đảm tốt nhất quyền lợi của trẻ em và nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh dành cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.
Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chăm lo toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giảm tối đa số trẻ bị bỏ rơi mới và bảo đảm mọi trẻ em khi được phát hiện đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn, có cơ hội hòa nhập xã hội.
Đồng thời, Hà Nội sẽ từng bước chuyển mạnh từ mô hình chăm sóc tập trung sang mô hình chăm sóc dựa vào gia đình và cộng đồng, tạo môi trường gần gũi, phù hợp với tâm lý và sự phát triển của trẻ.
Thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em. Trong đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức và được hưởng đầy đủ các chính sách của Trung ương và thành phố theo quy định. Đối với trẻ em bị bỏ rơi, sau khi tiếp nhận phải được cấp mã định danh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư để kịp thời thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, mọi trường hợp trẻ bị bỏ rơi khi được phát hiện phải được tiếp nhận, lập hồ sơ pháp lý, khám sàng lọc sức khỏe và kết nối các dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp. Thành phố cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% trẻ em khuyết tật được tiếp cận sớm các dịch vụ về y tế, giáo dục và an sinh xã hội.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Chỉ thị số 07-CT/TU, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thành phố cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc triển khai nhiệm vụ này.
Một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao hiệu quả và đổi mới mô hình chăm sóc trẻ em.
Các địa phương sẽ rà soát, thống kê đầy đủ 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em để xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, thành phố từng bước chuyển từ mô hình chăm sóc tập trung sang mô hình "gia đình – cộng đồng" theo hướng "nhà nhỏ – nhóm nhỏ", trong đó mỗi nhóm trẻ gắn với một người chăm sóc ổn định, tạo môi trường sinh hoạt gần gũi như gia đình.
Cùng với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình hỗ trợ trẻ em như "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà bình yên", "Địa chỉ tin cậy", "Vì đàn em thân yêu"… nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Thành phố cũng chú trọng công tác truyền thông, tập huấn về quyền trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em. Các kênh hỗ trợ như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội sẽ tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi để người dân kịp thời phản ánh các hành vi xâm hại trẻ em hoặc yêu cầu trợ giúp khi cần thiết.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tăng cường quản lý các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, kết nối dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư và xây dựng quy trình liên thông từ khâu phát hiện, tiếp nhận đến chăm sóc ban đầu, bảo đảm mọi trẻ em bị bỏ rơi đều được hỗ trợ kịp thời.
Ngoài ra, thành phố sẽ đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em tại các xã, phường trong việc rà soát, theo dõi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng được khuyến khích tham gia tích cực, góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ toàn diện cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô.
Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không? Khi nào cần được khám sớm?Dân số và phát triển - 19 giờ trước
GĐXH - Ra máu giữa chu kỳ kinh đây là hiện tượng khá thường gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả sinh lý bình thường, rối loạn nội tiết và dấu hiệu mang thai sớm...
Sự thật về rụng tóc khi dùng biện pháp tránh thai nội tiết tốDân số và phát triển - 23 giờ trước
Nhiều phụ nữ cho biết bị rụng tóc thưa cả da đầu sau khi dùng biện pháp tránh thai. Liệu rụng tóc có phải là tác dụng phụ khi tránh thai? Hãy cùng giải mã hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học và tìm cách lấy lại mái tóc dày mượt.
5 nhóm thực phẩm giàu canxi an toàn cho phụ nữ mang thaiDân số và phát triển - 1 ngày trước
Trong suốt thai kỳ, cơ thể thai nhi cần một lượng canxi đáng kể để hình thành khung xương, răng và hỗ trợ các chức năng thần kinh, cơ bắp. Đó chính là lý do người mẹ cần đặc biệt chú ý cung cấp đủ khoáng chất này.
7 dưỡng chất nam giới ngoài 40 tuổi cần đặc biệt quan tâmDân số và phát triển - 3 ngày trước
Bước sang tuổi 40, cơ thể nam giới bắt đầu có những thay đổi lớn về trao đổi chất và nội tiết, bổ sung đúng cách 7 nhóm dưỡng chất dưới đây giúp duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và ngăn ngừa các bệnh lý tuổi tác.
Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cungDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện hàng chục polyp mọc dày đặc trong buồng tử cung của chị Phương. Đây là nguyên nhân khiến chị vô sinh suốt nhiều năm.
Bé trai 6 tuổi ho suốt 6 tháng không khỏi, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân bất ngờDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Căn bệnh khiến bé 6 tuổi ở TP. HCM ho khan suốt 6 tháng không khỏi là do mắc hen phế quản thể ho kèm viêm mũi dị ứng, bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng hô hấp thông thường.
Vui xuân đừng quên ngừa bệnh lây truyềnDân số và phát triển - 6 ngày trước
Thực trạng các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) tại nước ta đang gia tăng, đặc biệt sau Tết và xu hướng ở nhóm trẻ tuổi ngày càng nhiều. Nhận biết sớm và chủ động phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, bạn tình cũng như cộng đồng.
Cách chuẩn bị và ‘thanh lọc’ cơ thể trước khi mang thaiDân số và phát triển - 1 tuần trước
Chuẩn bị trước khi mang thai ít nhất 3 tháng, giúp giảm nguy cơ biến chứng và dị tật bẩm sinh. ‘Thanh lọc cơ thể’ cần được hiểu theo hướng khoa học, đó là kiểm soát bệnh lý, bổ sung vi chất, điều chỉnh lối sống và chăm sóc sức khỏe tinh thần…
Thiếu nữ 20 tuổi mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì kiểu dùng giấy vệ sinh cực quen, ai nghe xong cũng tưởng TỐTDân số và phát triển - 1 tuần trước
Ở tuổi 20, thiếu nữ này cho rằng mình chưa từng có bạn trai, chưa làm "chuyện ấy" nên kết quả ung thư cổ tử cung chắc chắn là... nhầm lẫn.
Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Tiểu khó, tiểu đêm nhiều tưởng là biểu hiện tuổi già, cụ ông 84 tuổi đi khám mới phát hiện tuyến tiền liệt phình to gấp 4 lần kèm sỏi bàng quang.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.