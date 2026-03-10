Hà Nội: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chăm lo toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giảm tối đa số trẻ bị bỏ rơi mới và bảo đảm mọi trẻ em khi được phát hiện đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn, có cơ hội hòa nhập xã hội.

Đồng thời, Hà Nội sẽ từng bước chuyển mạnh từ mô hình chăm sóc tập trung sang mô hình chăm sóc dựa vào gia đình và cộng đồng, tạo môi trường gần gũi, phù hợp với tâm lý và sự phát triển của trẻ.

Thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em. Trong đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức và được hưởng đầy đủ các chính sách của Trung ương và thành phố theo quy định. Đối với trẻ em bị bỏ rơi, sau khi tiếp nhận phải được cấp mã định danh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư để kịp thời thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình hỗ trợ trẻ em như "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà bình yên", "Địa chỉ tin cậy", "Vì đàn em thân yêu"… nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, mọi trường hợp trẻ bị bỏ rơi khi được phát hiện phải được tiếp nhận, lập hồ sơ pháp lý, khám sàng lọc sức khỏe và kết nối các dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp. Thành phố cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% trẻ em khuyết tật được tiếp cận sớm các dịch vụ về y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Chỉ thị số 07-CT/TU, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thành phố cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc triển khai nhiệm vụ này.

Một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao hiệu quả và đổi mới mô hình chăm sóc trẻ em.

Các địa phương sẽ rà soát, thống kê đầy đủ 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em để xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, thành phố từng bước chuyển từ mô hình chăm sóc tập trung sang mô hình "gia đình – cộng đồng" theo hướng "nhà nhỏ – nhóm nhỏ", trong đó mỗi nhóm trẻ gắn với một người chăm sóc ổn định, tạo môi trường sinh hoạt gần gũi như gia đình.

Thành phố cũng chú trọng công tác truyền thông, tập huấn về quyền trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em. Các kênh hỗ trợ như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội sẽ tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi để người dân kịp thời phản ánh các hành vi xâm hại trẻ em hoặc yêu cầu trợ giúp khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tăng cường quản lý các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, kết nối dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư và xây dựng quy trình liên thông từ khâu phát hiện, tiếp nhận đến chăm sóc ban đầu, bảo đảm mọi trẻ em bị bỏ rơi đều được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, thành phố sẽ đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em tại các xã, phường trong việc rà soát, theo dõi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng được khuyến khích tham gia tích cực, góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ toàn diện cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô.