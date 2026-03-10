Chai nhựa dài 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm
GĐXH - Một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau rát dữ dội vùng hậu môn. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một chai nhựa dài khoảng 20cm mắc kẹt sâu trong trực tràng.
Nguyên nhân chai nhựa mắc kẹt trong trực tràng: Do tự đưa vào
Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng đau bụng tăng dần, lan xuống vùng hậu môn kèm tiểu buốt, tiểu rát. Theo khai thác bệnh sử, trước đó người này đã tự đưa dị vật vào hậu môn nhưng không thể lấy ra. Sau khoảng hai ngày chịu đựng cơn đau ngày càng tăng, anh mới quyết định đến bệnh viện thăm khám.
BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết, qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ xác định có một chai nhựa nằm sâu trong trực tràng, không thể lấy ra bằng các thủ thuật thông thường. Ê-kíp đã tiến hành gây tê tủy sống, nong hậu môn và cẩn trọng lấy dị vật ra ngoài.
Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật chưa gây thủng trực tràng, tuy nhiên đã làm xây xát niêm mạc. Sau khi can thiệp, người bệnh được theo dõi sát, điều trị kháng sinh và chăm sóc hậu phẫu. Nhờ xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe nhanh chóng ổn định và bệnh nhân đã được xuất viện.
Dị vật hậu môn – trực tràng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm
Theo các bác sĩ chuyên khoa, ống hậu môn và trực tràng là đoạn cuối của hệ tiêu hóa, nơi tập trung nhiều mạch máu và vi khuẩn. Tuy nhiên, thành ruột tại khu vực này khá mỏng và dễ tổn thương. Khi đưa các vật dụng không phù hợp vào cơ thể, nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng là rất cao.
Một trong những biến chứng thường gặp là tắc ruột, xảy ra khi dị vật đi sâu vào ống tiêu hóa và bị mắc kẹt, làm cản trở quá trình lưu thông. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói hoặc chướng bụng. Nếu không được xử trí kịp thời, áp lực tăng cao trong lòng ruột có thể dẫn đến thủng ruột, gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết – những tình trạng có thể đe dọa tính mạng.
Ngoài ra, các vật dụng cứng hoặc không đảm bảo vệ sinh còn có thể gây trầy xước, rách niêm mạc và tổn thương cơ vòng hậu môn. Tình trạng này có thể dẫn đến chảy máu nhiều, đau kéo dài, thậm chí để lại di chứng lâu dài như suy giảm chức năng cơ vòng. Nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao, bao gồm áp xe hậu môn hoặc nhiễm khuẩn lan rộng toàn thân, đặc biệt khi dị vật bị kẹt trong thời gian dài.
Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những sự cố liên quan đến dị vật hậu môn – trực tràng còn tác động tiêu cực đến tâm lý người bệnh. Nhiều trường hợp rơi vào trạng thái lo lắng, xấu hổ, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục về sau.
Bác sĩ khuyến cáo không tự xử lý dị vật tại nhà
Trong thực tế điều trị, các bác sĩ từng tiếp nhận nhiều trường hợp dị vật hậu môn – trực tràng với đủ loại vật dụng như chai lọ, nắp chai, ống nhựa, que gỗ, thậm chí cả rau củ có kích thước lớn. Phần lớn các vật này có bề mặt trơn, cứng và không có thiết kế chặn an toàn nên rất dễ trượt sâu vào trực tràng, gây khó khăn cho việc lấy ra.
Khi dị vật đã mắc kẹt, người bệnh gần như không thể tự xử lý. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại hoặc xấu hổ, không ít trường hợp cố gắng can thiệp tại nhà, vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng và làm chậm trễ thời điểm can thiệp y tế.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đưa vào cơ thể các vật dụng không chuyên dụng, đặc biệt là chai lọ hoặc đồ vật tự chế. Nếu có nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ, cần lựa chọn loại được thiết kế chuyên biệt, có nguồn gốc rõ ràng và chất liệu an toàn cho cơ thể. Trong trường hợp xảy ra sự cố, người bệnh nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí đúng cách, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Mặc dù đa số polyp nội mạc tử cung là lành tính nhưng nếu không được theo dõi can thiệp phù hợp có thể gây thiếu máu nặng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vậy dấu hiệu nào nhận biết polyp nội mạc tử cung?
GĐXH - Ngày 10/3, UBND TP Hà Nội có kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, hướng tới bảo đảm tốt nhất quyền lợi của trẻ em và nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh dành cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.
GĐXH - Ra máu giữa chu kỳ kinh đây là hiện tượng khá thường gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả sinh lý bình thường, rối loạn nội tiết và dấu hiệu mang thai sớm...
Nhiều phụ nữ cho biết bị rụng tóc thưa cả da đầu sau khi dùng biện pháp tránh thai. Liệu rụng tóc có phải là tác dụng phụ khi tránh thai? Hãy cùng giải mã hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học và tìm cách lấy lại mái tóc dày mượt.
Trong suốt thai kỳ, cơ thể thai nhi cần một lượng canxi đáng kể để hình thành khung xương, răng và hỗ trợ các chức năng thần kinh, cơ bắp. Đó chính là lý do người mẹ cần đặc biệt chú ý cung cấp đủ khoáng chất này.
Bước sang tuổi 40, cơ thể nam giới bắt đầu có những thay đổi lớn về trao đổi chất và nội tiết, bổ sung đúng cách 7 nhóm dưỡng chất dưới đây giúp duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và ngăn ngừa các bệnh lý tuổi tác.
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện hàng chục polyp mọc dày đặc trong buồng tử cung của chị Phương. Đây là nguyên nhân khiến chị vô sinh suốt nhiều năm.
GĐXH - Căn bệnh khiến bé 6 tuổi ở TP. HCM ho khan suốt 6 tháng không khỏi là do mắc hen phế quản thể ho kèm viêm mũi dị ứng, bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng hô hấp thông thường.
Thực trạng các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) tại nước ta đang gia tăng, đặc biệt sau Tết và xu hướng ở nhóm trẻ tuổi ngày càng nhiều. Nhận biết sớm và chủ động phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, bạn tình cũng như cộng đồng.
Chuẩn bị trước khi mang thai ít nhất 3 tháng, giúp giảm nguy cơ biến chứng và dị tật bẩm sinh. 'Thanh lọc cơ thể' cần được hiểu theo hướng khoa học, đó là kiểm soát bệnh lý, bổ sung vi chất, điều chỉnh lối sống và chăm sóc sức khỏe tinh thần…
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.