Chai nhựa dài 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Nguyên nhân chai nhựa mắc kẹt trong trực tràng: Do tự đưa vào

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng đau bụng tăng dần, lan xuống vùng hậu môn kèm tiểu buốt, tiểu rát. Theo khai thác bệnh sử, trước đó người này đã tự đưa dị vật vào hậu môn nhưng không thể lấy ra. Sau khoảng hai ngày chịu đựng cơn đau ngày càng tăng, anh mới quyết định đến bệnh viện thăm khám.

BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết, qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ xác định có một chai nhựa nằm sâu trong trực tràng, không thể lấy ra bằng các thủ thuật thông thường. Ê-kíp đã tiến hành gây tê tủy sống, nong hậu môn và cẩn trọng lấy dị vật ra ngoài.

Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật chưa gây thủng trực tràng, tuy nhiên đã làm xây xát niêm mạc. Sau khi can thiệp, người bệnh được theo dõi sát, điều trị kháng sinh và chăm sóc hậu phẫu. Nhờ xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe nhanh chóng ổn định và bệnh nhân đã được xuất viện.

Ảnh: BVCC

Dị vật hậu môn – trực tràng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ống hậu môn và trực tràng là đoạn cuối của hệ tiêu hóa, nơi tập trung nhiều mạch máu và vi khuẩn. Tuy nhiên, thành ruột tại khu vực này khá mỏng và dễ tổn thương. Khi đưa các vật dụng không phù hợp vào cơ thể, nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng là rất cao.

Một trong những biến chứng thường gặp là tắc ruột, xảy ra khi dị vật đi sâu vào ống tiêu hóa và bị mắc kẹt, làm cản trở quá trình lưu thông. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói hoặc chướng bụng. Nếu không được xử trí kịp thời, áp lực tăng cao trong lòng ruột có thể dẫn đến thủng ruột, gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết – những tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, các vật dụng cứng hoặc không đảm bảo vệ sinh còn có thể gây trầy xước, rách niêm mạc và tổn thương cơ vòng hậu môn. Tình trạng này có thể dẫn đến chảy máu nhiều, đau kéo dài, thậm chí để lại di chứng lâu dài như suy giảm chức năng cơ vòng. Nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao, bao gồm áp xe hậu môn hoặc nhiễm khuẩn lan rộng toàn thân, đặc biệt khi dị vật bị kẹt trong thời gian dài.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những sự cố liên quan đến dị vật hậu môn – trực tràng còn tác động tiêu cực đến tâm lý người bệnh. Nhiều trường hợp rơi vào trạng thái lo lắng, xấu hổ, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục về sau.

Bác sĩ khuyến cáo không tự xử lý dị vật tại nhà

Trong thực tế điều trị, các bác sĩ từng tiếp nhận nhiều trường hợp dị vật hậu môn – trực tràng với đủ loại vật dụng như chai lọ, nắp chai, ống nhựa, que gỗ, thậm chí cả rau củ có kích thước lớn. Phần lớn các vật này có bề mặt trơn, cứng và không có thiết kế chặn an toàn nên rất dễ trượt sâu vào trực tràng, gây khó khăn cho việc lấy ra.

Khi dị vật đã mắc kẹt, người bệnh gần như không thể tự xử lý. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại hoặc xấu hổ, không ít trường hợp cố gắng can thiệp tại nhà, vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng và làm chậm trễ thời điểm can thiệp y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đưa vào cơ thể các vật dụng không chuyên dụng, đặc biệt là chai lọ hoặc đồ vật tự chế. Nếu có nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ, cần lựa chọn loại được thiết kế chuyên biệt, có nguồn gốc rõ ràng và chất liệu an toàn cho cơ thể. Trong trường hợp xảy ra sự cố, người bệnh nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí đúng cách, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.