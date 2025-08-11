Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Người phụ nữ phát hiện ung thư cổ tử cung sau khi sinh con 4 tháng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới quặn thắt kéo dài, cơn đau khiến chị không thể đi lại. Trước đó, chị không hề có bất kỳ biểu hiện bất thường nào như chảy máu âm đạo hay rối loạn kinh nguyệt...

Ung thư cổ tử cung nguy hiểm thế nào?

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính đứng hàng thứ tư trong số 10 loại ung thư thường gặp ở nữ giới. căn bệnh trên có thể chữa khỏi nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Ung thư cổ tử cung gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Khối u có thể xâm lấn các cơ quan lân cận gây suy thận, thiếu máu, phù chân hoặc tế bào ung thư di căn đến phổi, gan, xương… khiến việc điều trị trở nên phức tạp và làm giảm khả năng chữa khỏi bệnh.

Ở giai đoạn tế bào ung thư đã phát triển mạnh và lan rộng, bác sĩ phải chỉ định xạ trị hoặc buộc phải cắt bỏ tử cung và buồng trứng làm mất khả năng sinh con của người phụ nữ.

Tuy nhiên, bệnh ung thư cổ tử cung không xảy ra đột ngột mà thường diễn tiến âm thầm từ 10 – 15 năm. Do đó, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể phát hiện các dấu hiệu của bệnh nếu khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư phụ khoa.

Ai nên tầm soát ung thư cổ tử cung?

- Phụ nữ từ 21-65 tuổi có nhu cầu tầm soát.

- Phụ nữ có quan hệ tình dục: Nguy cơ nhiễm virus HPV - nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung - tăng cao ngay khi bắt đầu quan hệ tình dục.

- Người có yếu tố nguy cơ cao: Bao gồm phụ nữ nhiễm HPV, có hệ miễn dịch suy giảm (HIV/AIDS, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch), hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư cổ tử cung.

- Người chưa từng tầm soát hoặc bỏ lỡ xét nghiệm trong thời gian dài: Nếu chưa từng thực hiện xét nghiệm hoặc đã lâu không kiểm tra, cần nhanh chóng thực hiện tầm soát để đảm bảo sức khỏe.

Phụ nữ khi nào có thể ngừng tầm soát ung thư cổ tử cung

Tầm soát có thể dừng lại trong các trường hợp sau:

- Phụ nữ từ 65 tuổi trở lên nếu đã có kết quả xét nghiệm Pap smear hoặc HPV âm tính trong 10 năm liên tục và không có tiền sử bệnh lý cổ tử cung.

- Phụ nữ đã cắt bỏ tử cung hoàn toàn và không có tiền sử ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung

Chảy máu âm đạo bất thường

Đây là biểu hiện ung thư cổ tử cung đặc trưng nhất ở giai đoạn đầu gây ra do niêm mạc cổ tử cung biến đổi hoặc khối ung thư phát triển kích thước, xâm lấn sang các mô lân cận, tạo ra các mạch mới, dễ vỡ, gây chảy máu.

Dịch âm đạo bất thường

Dịch âm đạo (huyết trắng) tiết ra lúc đầu ít, sau tăng dần, có thể loãng hoặc nhầy, trắng đục hoặc xanh như mủ, hoặc lẫn màu hồng của máu, lâu ngày có mùi khó chịu.

Đau hoặc chảy máu sau khi quan hệ

Tình trạng đau khi quan hệ tình dục là dấu hiệu quan trọng cảnh báo các tổn thương ở đường sinh dục, trong đó có ung thư cổ tử cung.

Đau vùng chậu, đau lưng dưới

Nếu bạn bị đau nhiều vùng thắt lưng, xương chậu, đặc biệt là vùng chậu, vùng lưng dưới cũng là triệu chứng cảnh báo của việc thay đổi ở cổ tử cung. Vì vậy, khi có cơn đau âm ỉ, đôi khi là dữ dội vùng tiểu xương chậu cần lưu ý thăm khám sớm.

Khó chịu khi đi tiểu

Khó chịu, châm chích khi đi tiểu cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung. Đi tiểu nhiều hơn, tiểu tiện mất kiểm soát, nước tiểu có màu, mùi bất thường, đặc biệt đi tiểu ra máu.

Rối loạn kinh nguyệt

Ung thư cổ tử cung cũng có thể gây mất cân bằng hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển và rụng trứng, dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt ra nhiều và kéo dài hơn bình thường, rong kinh, kinh nguyệt có màu đen sẫm.