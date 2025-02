Hành trình kiên cường và xúc động của người phụ nữ mang thai mắc ung thư cổ tử cung

Người mẹ trẻ kiên cường vượt qua ung thư cổ tử cung cùng thai nhi

Sáng 4/ 2/2025, giữa tiết trời đẹp của mùng 7 Tết Ất Tỵ, sản phụ H.P hạ sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2 kg theo phương pháp mổ lấy thai.

Sau khi lấy thai nhi ra, các bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và nạo vét hạch vùng chậu để loại bỏ triệt để tế bào ung thư. Khối u sau khi cắt bỏ sẽ mang đi sinh thiết, giải phẫu mẫu bệnh nếu chưa di căn, ca phẫu thuật được đánh giá thành công.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ lấy thai. Ảnh:BVCC

Trước đó, khi mang thai ở tuần thứ 26, chị H.P (27 tuổi, Hoa Lư, Ninh Bình) phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Dù đối diện với căn bệnh quái ác, chị vẫn kiên cường chiến đấu vì con, cùng với sự đồng hành tận tâm của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chia sẻ về hành trình đầy thử thách của mình, chị P nhớ lại: "Lúc thai được 22 tuần, tôi bắt đầu thấy ra máu thưa. Ban đầu, tôi nghĩ là dấu hiệu bình thường nhưng khi thai sang tuần thứ 25, tình trạng ra máu ngày càng nhiều, phát hiện có khối u của cổ tử cung. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận tôi mắc ung thư cổ tử cung".

Nhận tin dữ, chị P không giấu nổi sự hoang mang và lo sợ: "Tôi rất sốc và lo lắng cho con. Vì tâm lý mang thai lần đầu, người bình thường đã lo lắng rồi chưa kể lại phát hiện mình mang căn bệnh quái ác khi thai nhi còn quá nhỏ. Nhưng khi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các y bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, giúp tôi vững tâm tiếp tục chiến đấu".

Mỗi năm ghi nhận khoảng 4.000 ca mắc mới, hơn 2.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung

Là người trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư cho biết: Chị P khi đến bệnh viện thăm khám kết quả cho thấy mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối u kích thước khoảng 5 cm nhưng vẫn khu trú tại cổ tử cung. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng.

Đối với bệnh nhân không mang thai, thông thường sẽ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức. Tuy nhiên, với trường hợp đặc biệt này, chúng tôi quyết định điều trị bằng cách giữ thai và thực hiện pháp đồ điều trị bằng hóa chất để kiểm soát khối u, kéo dài tuần thai đến mức tối đa.

"Chúng tôi đã hội chẩn kỹ lưỡng với lãnh đạo bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành để đưa ra phác đồ tối ưu nhất, đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Bệnh nhân được truyền hóa chất 3 chu kỳ, theo dõi sát sao để thai nhi phát triển khỏe mạnh mà không bị ảnh hưởng"- TS.BS Nguyễn Văn Thắng nói.

Em bé chào đời khỏe mạnh sáng nay - 4/2 từ cơ thể người mẹ ung thư cổ tử cung kiên cường. Ảnh: BVCC

Trong suốt quá trình điều trị, chị P trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. "Mỗi lần truyền hóa chất, tôi cảm thấy rất mệt, nhưng bác sĩ luôn động viên, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp để con tôi vẫn phát triển tốt, mẹ duy trì sức khỏe ổn định. Tôi đã cố gắng từng ngày, mong hai mẹ con có thể cùng nhau vượt qua" chị P kể.

Khi thai nhi đạt 37 tuần – đủ trưởng thành để chào đời, ekip các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ lấy thai kết hợp phẫu thuật triệt căn ung thư cổ tử cung.

"Trong quá trình mổ cho bệnh nhân, chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân đang mang thai do tình trạng thay đổi giải phẫu sinh lý của bệnh nhân có thai, dẫn đến tình trạng tăng sinh các mạch máu và nguy cơ chảy máu nhiều trong quá trình mổ"- TS.BS Nguyễn Văn Thắng chia sẻ và cho biết thêm: Do bệnh nhân đang mang thai, tình trạng giải phẫu sinh lý thay đổi, mạch máu tăng sinh mạnh nên nguy cơ mất máu cao. Các bác sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kiểm soát tình trạng này. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông, sản phụ không cần truyền máu bổ sung.